Động thái mới của chuỗi phòng tập California

California Fitness & Yoga đã đăng tải thông báo về việc mở lại 2 CLB Lapen Center Vũng Tàu và Pegasus Plaza Biên Hòa từ ngày 5/11.

CLB Lapen Center Vũng Tàu (TP.HCM) và CLB Pegasus Plaza Biên Hòa (thành phố Đồng Nai) sẽ hoạt động trở lại từ ngày 5/11. Ảnh: Anh Nguyễn.

Tối ngày 31/10, trên trang mạng xã hội chính thức, hệ thống phòng tập California Fitness & Yoga đã thông báo mở cửa trở lại một số câu lạc bộ (CLB). Cụ thể, CLB Lapen Center Vũng Tàu (TP.HCM) và CLB Pegasus Plaza Biên Hòa (thành phố Đồng Nai) sẽ hoạt động trở lại từ ngày 5/11.

Các CLB còn lại sẽ tiếp tục tạm ngưng hoạt động để thực hiện những điều chỉnh cần thiết trong công tác vận hành, đồng thời California cho biết thông tin sẽ được cập nhật đến hội viên trong những thông báo tiếp theo.

Bên cạnh đó, chuỗi phòng tập cũng gửi lời xin lỗi vì những gián đoạn đã ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện của hội viên.

"California hiểu rằng việc tiếp tục tạm ngưng hoạt động có thể gây thêm những bất tiện và lo lắng, đồng thời sẽ nỗ lực đẩy nhanh quá trình điều chỉnh để từng bước khôi phục hoạt động tại các Câu lạc bộ", nội dung thông báo nêu.

Hiện tại, các hội viên tại nhiều tỉnh thành khác vẫn đang chờ đợi câu trả lời rõ ràng từ phía California.

Anh Mạnh Cường, một hội viên lâu năm Hà Nội và đã đóng tổng cộng 142 triệu đồng vào hệ thống phòng tập này, nhấn mạnh nếu đến thời hạn mà California chưa đưa ra phương án giải quyết, anh và các hội viên khác sẽ phải nhờ đến pháp luật.

"Một số hội viên lớn tuổi khác, có người đã đóng hàng trăm triệu đồng hoặc hàng tỷ đồng vào đây đều vẫn đang xoay sở để tìm chỗ tập mới phù hợp", anh Cường nói thêm.

Mới đây, theo danh sách người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước do Thuế TP.HCM công bố, tính đến kỳ tháng 9, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California (số 126 Hùng Vương, phường Chợ Lớn, TP.HCM) ghi nhận khoản nợ hơn 4,35 tỷ đồng .

Đây là đơn vị sở hữu chuỗi phòng tập California Fitness & Yoga. Đáng chú ý, doanh nghiệp này cũng nằm trong danh sách chậm đóng bảo hiểm xã hội tại TP.HCM tính đến cuối tháng 9, với khoản phí hơn 9 tỷ đồng . Như vậy, tổng số tiền thuế còn nợ và bảo hiểm xã hội chậm đóng hiện đã vượt 13 tỷ đồng .

Kể từ giữa tháng 10, chuỗi gym nổi tiếng này đã thông báo đóng cửa hàng loạt chi nhánh tại nhiều khu vực như TP.HCM, Hà Nội, Nha Trang... với lý do liên quan đến vấn đề vận hành.

Thậm chí trước đó, nhiều HLV tại đây cho biết đã bị nợ lương nhiều tháng trời và không có đủ chi phí để trang trải cuộc sống.

Đến chiều 19/10, ông Dane Fort, CEO Fitness & Lifestyle Group Việt Nam (FLG) - tập đoàn sở hữu thương hiệu California Fitness & Yoga, xuất hiện trong video xin lỗi hội viên California Fitness & Yoga sau những phản ánh về việc một số câu lạc bộ tạm ngừng hoạt động, lịch tập bị xáo trộn và các tiện ích cơ bản bị gián đoạn.

Trong video được đăng tải trên trang mạng xã hội chính thức, ông Dane Fort thừa nhận những gián đoạn thời gian qua đã ảnh hưởng đến quyền lợi và trải nghiệm tập luyện của hội viên.

"Những tổn thương đối với niềm tin của khách hàng không thể được xóa bỏ chỉ bằng một lời xin lỗi", CEO nói.

Theo ông Dane Fort, doanh nghiệp chạy theo hướng tăng trưởng vượt quá khả năng vận hành của đội ngũ và hệ thống, dẫn đến những thiếu sót trong quá trình duy trì phòng tập. Đơn vị thừa nhận một số quyết định được đưa ra chậm, khiến một số câu lạc bộ phải tạm ngưng hoạt động, lịch tập của hội viên bị xáo trộn và dịch vụ không đáp ứng kỳ vọng.

"Những biến động kinh tế và hạn chế trong vận hành là thực tế doanh nghiệp đang đối mặt, nhưng không phải lý do để biện minh cho các bất cập. Quá trình tái cấu trúc cũng không làm giảm trách nhiệm của California đối với quyền lợi hội viên và các nghĩa vụ với đối tác, nhà cung cấp", ông cho hay.