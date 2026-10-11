Chuỗi phòng gym California tạm dừng hoạt động thêm 2 cơ sở

California Fitness & Yoga thông báo cơ sở Cali Mac Plaza (Hà Nội) và Cali Tower (TP.HCM) sẽ tạm ngưng hoạt động do các vấn đề liên quan đến khâu vận hành.

Mới đây, California Fitness & Yoga thông báo tạm đóng cửa 2 chi nhánh phòng gym tại Hà Nội và TP.HCM, trong khi công ty phụ trách CLB cao cấp của hãng đang làm thủ tục giải thể.

Chỉ còn 20 phòng tập hoạt động bình thường

Cụ thể, cơ sở Cali Mac Plaza (phường Hà Đông, Hà Nội) sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 9 đến 31/10, trong khi cơ sở Cali Tower (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) tạm dừng từ ngày 10 đến 31/10, do các vấn đề liên quan đến vận hành.

Thông báo tạm ngưng hoạt động trước đó của Cali Tower. Ảnh: California Fitness & Yoga.

Tuy nhiên đến tối 9/10, các hội viên của chuỗi phòng gym này lại nhận được tin nhắn cơ sở Cali Tower vẫn hoạt động bình thường nhưng trên trang web chính thức, California giữ nguyên thông báo "tạm ngưng hoạt động".

Khi liên hệ trực tiếp với đường dây nóng, hệ thống chưa đưa ra phản hồi về tình hình hoạt động của 2 cơ sở trên.

Trước đó, California Hùng Vương Plaza (phường Chợ Lớn, TP.HCM) cũng thông báo tạm dừng hoạt động từ ngày 16/9 đến 16/10 để phối hợp xử lý các vấn đề vận hành với tòa nhà.

Hay chi nhánh California SC VivoCity (phường Tân Hưng, TP HCM) đã dừng hoạt động trong giai đoạn 21/9 đến 21/10 nhằm điều chỉnh công tác vận hành.

Đáng chú ý, theo dữ liệu cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thể dục Thể hình Centuryon, do ông Dane Roy Fort là người đại diện theo pháp luật, đang làm thủ tục giải thể.

Doanh nghiệp này bắt đầu thành lập từ tháng 8/2014, có địa chỉ đăng ký tại tầng 2, R3, Royal City, Mega Vincom, 72A Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội. Đây cũng là địa chỉ của phòng tập Centuryon California chi nhánh Royal City (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Centuryon là dòng câu lạc bộ cao cấp thuộc hệ thống California. Đây là mô hình dành cho nhóm khách hàng cao cấp, với các quyền lợi và dịch vụ được thiết kế riêng. Hội viên Centuryon được tập luyện tại tất cả CLB toàn quốc tại California, Diamond, Centuryon, California Active và mời 1 người thân bất kỳ tham gia. Nhóm hội viên này được sử dụng áo choàng và khăn tắm cao cấp miễn phí, sử dụng 1 thức uống theo thực đơn đồ uống Centuryon/Champion và 1 phần nước suối mỗi ngày.

Vào tháng 3 năm nay, chi nhánh Centuryon Saigon Centre cũng đã được thông báo tạm thời đóng cửa từ ngày 16/4 để cải tạo và nâng cấp toàn diện khu vực tầng 6, 7 và 8. Cho đến nay, California chưa đưa ra thông tin chính thức liên quan đến việc mở cửa trở lại chi nhánh này. Còn các phòng tập Centuryon khác tại Westpoint (phường Quảng An, Hà Nội) và Landmark 81 (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) vẫn hoạt động bình thường.

Ngoài việc đóng cửa chi nhánh, hội viên Centuryon cũng bày tỏ bức xúc trước thông báo tạm ngưng cung cấp dịch vụ khăn, nước uống VIP và quầy Centuryon từ ngày 29/9 đến ngày 19/10 do một số vấn đề liên quan đến khâu vận hành.

Trong thời gian tạm ngưng, hệ thống mong hội viên thông cảm và chủ động mang theo khăn cá nhân và bình nước khi đến tập luyện. Ngoài ra, hội viên có thể lựa chọn bảo lưu thẻ trong thời gian tối đa 30 ngày (không mất phí bằng cách điền thông tin theo biểu mẫu yêu cầu bảo lưu.

Hồi tháng 7, California đã chính thức đóng 4 câu lạc bộ gồm AMU (phường Tân Sơn Nhì) và GVC (phường Gò Vấp) tại TP.HCM, cùng PCH (phường Cầu Giấy) và CPT (phường Cửa Nam) tại Hà Nội.

Như vậy, nếu loại trừ các cơ sở đang tạm dừng hoạt động và đóng cửa, chuỗi phòng gym trên còn 20 cơ sở, bao gồm 7 cơ sở tại Hà Nội và 10 cơ sở tại khu vực TP.HCM. Trong khi đó, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai, mỗi địa phương còn một cơ sở hoạt động. Số lượng này giảm mạnh so với thống kê hồi tháng 3 của Q&Me, tức thời điểm hệ thống có 34 chi nhánh đang hoạt động.

Bắt đầu thu phí nhiều lớp GroupX và Yoga

Nhiều hội viên của California gần đây cũng xôn xao về chính sách thu phí mới của nhiều lớp học. Trong thông báo mới nhất trên trang web chính thức, California cho biết sẽ điều chỉnh cách thức vận hành và đăng ký một số lớp GroupX và Yoga.

Cụ thể, hệ thống sẽ tổ chức một số lớp có áp dụng mức phí tham gia bên cạnh các lớp tiêu chuẩn (không thu phí). Từ ngày 12/10, lớp tiêu chuẩn tiếp tục được duy trì theo quyền lợi của từng hạng thẻ và không thu thêm phí. Hội viên lớp tiêu chuẩn có thể xem lịch và đặt lớp qua các kênh hiện hành của California, bao gồm website, ứng dụng CaliLife và kiosk tại CLB.

Riêng lớp có phí áp dụng mức 20.000 đồng/chỗ/lớp với tất cả hạng thẻ, kể cả hội viên Iconic và Centuryon.

California cho biết việc điều chỉnh cách thức tổ chức một số lớp nhằm góp phần duy trì chất lượng lớp học, tối ưu nguồn lực và tạo điều kiện để California tiếp tục đầu tư cho trải nghiệm tập luyện của Hội viên trong thời gian tới. Trong quá trình áp dụng chính sách mới, hệ thống sẽ theo dõi tình hình tham gia, chất lượng lớp học và phản hồi từ hội viên để có những điều chỉnh phù hợp.

Ở phần "câu hỏi thường gặp" trên trang web, hệ thống cũng làm rõ thắc mắc vì sao hội viên đã có quyền lợi tham gia GroupX/Yoga trong thẻ tập nhưng vẫn bị tính phí. Hệ thống nhấn mạnh mức phí 20.000 đồng chỉ áp dụng với những lớp được xác định rõ là lớp có phí trên lịch tập và hội viên có thể chủ động lựa chọn tham gia theo nhu cầu.