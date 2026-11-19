Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 19/11, giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95 lần lượt giảm xuống còn 18.570 đồng/lít và 19.100 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 19.100 đồng/lít. Ảnh: Việt Linh.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng, áp dụng từ 15h ngày 19/11.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 820 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 740 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 18.570 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 19.100 đồng/lít.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg) Xăng E5 RON 92 18.570 -820 Xăng E10 RON 95 19.100 -740 Dầu diesel 26.340 -1.480 Dầu mazut 18.670 -1.070

Tương tự, giá dầu diesel giảm 1.480 đồng/lít xuống còn 26.340 đồng/lít, còn dầu mazut giảm 1.070 đồng/kg xuống 18.670 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít với mặt hàng xăng sinh học và 800 đồng/kg đối với dầu mazut.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG E10 RON 95

Nhãn 2/7 9/7 16/7 23/7 30/7 6/8 13/8 20/8 27/8 3/9 10/9 17/9 24/9 1/10 8/10 15/10 22/10 29/10 1/11 3/11 5/11 12/11 19/11 Giá đồng/lít 20400 20000 20550 21430 22850 22320 22110 22660 22600 23270 24230 25630 27080 27180 28250 27020 25210 25730 24150 23230 21150 19840 19100

Hiện Bộ Công Thương đang xây dựng 3 kịch bản điều hành xăng dầu cho cuối năm nay và năm 2027 theo diễn biến giá và khả năng bảo đảm nguồn cung, trong đó tính đến phương án doanh nghiệp tự quyết giá bán khi thị trường ổn định.

Ở kịch bản thứ nhất, giá dầu cơ bản ổn định quanh mức 80 USD /thùng, nguồn cung được bảo đảm; nghị định mới về kinh doanh xăng dầu được ban hành và có hiệu lực từ năm 2027.

Theo định hướng, thương nhân kinh doanh xăng dầu tự quyết giá bán theo nguyên tắc thị trường và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. Nhà nước không tiếp tục trực tiếp điều hành giá bán định kỳ.

Bộ Công Thương tập trung theo dõi, giám sát việc hình thành giá, bảo đảm nguồn cung; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, cạnh tranh và hoạt động của hệ thống phân phối. Với điều kiện thị trường này, Bộ Công Thương xác định không cần sử dụng các biện pháp bình ổn giá theo Luật Giá.

Kịch bản thứ hai đặt ra khi thị trường thế giới cơ bản ổn định, giá dầu ở ngưỡng trên 90 USD /thùng, nguồn cung được bảo đảm và nghị định mới có hiệu lực từ năm 2027. Theo đó, nguồn cung dầu thô, xăng dầu thế giới từng bước phục hồi, giá biến động trong phạm vi thị trường có thể thích ứng. Tuy nhiên, Bộ Công Thương nhận định giá khó giảm sâu về mức thấp như đầu năm 2026 hoặc như kịch bản thứ nhất.

Ở kịch bản thứ ba, giá xăng dầu thế giới biến động mạnh, từ 110 USD /thùng, có nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Xung đột địa chính trị kéo dài hoặc leo thang có thể khiến hoạt động khai thác, lọc dầu, vận tải quốc tế bị gián đoạn, chi phí vận chuyển và bảo hiểm tăng cao. Với kịch bản này, dù nghị định mới được ban hành, cơ chế điều hành giá mới có thể chưa thực hiện ngay. Nhà nước tiếp tục trực tiếp điều hành giá xăng dầu định kỳ cho đến khi thị trường ổn định.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp Bộ Tài chính điều hành giá bám sát diễn biến xăng dầu thành phẩm thế giới, đồng thời tham mưu các giải pháp ứng phó theo mức độ biến động.