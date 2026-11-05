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Kinh doanh

Giá xăng giảm mạnh còn 21.000 đồng/lít

  • Thứ năm, 5/11/2026 14:44 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 5/11, giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95 lần lượt giảm xuống còn 20.890 đồng/lít và 21.150 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 21.150 đồng/lít. Ảnh: Việt Linh.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng, áp dụng từ 15h ngày 5/11.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 2.310 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 2.080 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 20.890 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 21.150 đồng/lít.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg)
Xăng E5 RON 92 20.890 -2.310
Xăng E10 RON 95 21.150 -2.080
Dầu diesel 28.790 -180
Dầu mazut 22.000 -1.970

Tương tự, giá dầu diesel giảm 180 đồng/lít xuống còn 28.790 đồng/lít còn dầu mazut giảm 1.970 đồng/kg xuống 22.000 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 700 đồng/lít với mặt hàng xăng sinh học và 500 đồng/kg đối với dầu mazut.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG E10 RON 95

Nhãn 2/7 9/7 16/7 23/7 30/7 6/8 13/8 20/8 27/8 3/9 10/9 17/9 24/9 1/10 8/10 15/10 22/10 29/10 1/11 3/11 5/11
Giá đồng/lít 20400 20000 20550 21430 22850 22320 22110 22660 22600 23270 24230 25630 27080 27180 28250 27020 25210 25730 24150 23230 21150

Trước đó, ngày 31/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026 quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, căn cứ Nghị quyết số 19/2026 của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025, thuế suất áp dụng với xăng khoáng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Khi thuế suất về 0%, cả 3 mặt hàng sẽ được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với mức giảm khác nhau tùy loại xăng.

Bộ Tài chính nói về việc giảm 2% giá điện, miễn thuế TTĐB với xăng

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và giảm 2% giá điện sẽ tạo điều kiện giảm chi phí sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

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Minh Khánh

giá xăng dầu giảm

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