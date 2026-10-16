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Kinh doanh

Tin vui với các nhà cung ứng của VinFast

  • Thứ sáu, 16/10/2026 11:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vingroup áp dụng chính sách giảm 50% tiền thuê đất trong 3 năm đầu, 30% trong 5 năm tiếp theo cho các doanh nghiệp hỗ trợ đặt nhà máy tại khu công nghiệp của tập đoàn và VinFast.

Vingroup đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng hệ thống nhà cung cấp trong nước ở các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, xây dựng, hạ tầng, năng lượng xanh, thương mại và dịch vụ. Ảnh: VIC.

Tại Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp 2026 của Vingroup diễn ra sáng 16/10, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của tập đoàn.

Theo chính sách được công bố, các đối tác đặt nhà máy tại khu công nghiệp của Vinhomes và VinFast sẽ được giảm 50% tiền thuê đất trong 3 năm đầu và giảm 30% trong 5 năm tiếp theo. Vingroup cũng chia sẻ hạ tầng logistics và hệ thống cảng biển nước sâu nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất, vận chuyển hàng hóa của các nhà cung ứng.

Về đầu ra, tập đoàn cam kết hỗ trợ các nhà cung cấp thông qua việc công khai kế hoạch sản xuất, cung cấp dự báo sản lượng luân phiên trong 12-24 tháng và ký kết các thỏa thuận khung dài hạn.

Ngoài ưu đãi về mặt bằng và đầu ra, Vingroup sẽ chia sẻ thông tin kỹ thuật, tư vấn nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng, thẩm định mẫu thử và kết nối doanh nghiệp trong nước với các đối tác nước ngoài để hợp tác hoặc tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Các nhà cung cấp Việt Nam cũng có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng cho các nhà máy VinFast tại Ấn Độ và Indonesia.

Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó chủ tịch Vingroup kiêm Phó chủ tịch VinFast toàn cầu, cho biết tập đoàn muốn tạo thêm thị trường và cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia các chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ cao, hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược lâu dài.

Vingroup cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống nhà cung cấp trong nước ở các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, xây dựng, hạ tầng, năng lượng xanh, thương mại và dịch vụ.

Hiện tập đoàn cùng các đơn vị thành viên đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn, gồm các nhà máy sản xuất ôtô và xe máy điện VinFast tại Hải Phòng, Hà Tĩnh, Ấn Độ và Indonesia; nhà máy gang thép VinMetal tại Hà Tĩnh; các khu đô thị Vinhomes; dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, Hà Nội - Quảng Ninh và 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội.

Trong lĩnh vực năng lượng, VinEnergo đang triển khai 8 dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam với tổng công suất khoảng 7,5 GW, cùng các dự án quốc tế. Đây được xem là những lĩnh vực có thể mở ra cơ hội tham gia chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp trong nước.

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Thủy Tiên

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  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

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