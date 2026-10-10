Vingroup sắp thu tiền từ 'siêu' đô thị hơn 925.000 tỷ ở Hà Nội

Theo đơn vị phân tích, các giao dịch bán buôn tại Vinhomes Global Sportia có thể diễn ra từ cuối năm 2026, trước khi dự án mở bán lẻ.

Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội rộng hơn 9.171 ha, nổi bật là công trình sân vận động VinFast - Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. Ảnh: Đinh Hà.

Theo báo cáo của Trung tâm phân tích SSI Research (Công ty Chứng khoán SSI) sau hội nghị nhà đầu tư Vingroup, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (Global Sportia) có thể phát sinh giao dịch bán buôn sớm nhất vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, trước khi dự án mở bán lẻ.

Hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án vẫn đang được thực hiện, dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Khu đô thị Global Sportia là một trong những dự án trọng điểm của Vinhomes trong chiến lược phát triển các khu đô thị tích hợp quy mô lớn, gắn với đầu tư hạ tầng. Dự án có quy mô 9.171 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 925.700 tỷ đồng , gồm 4 phân khu A, B, C và D.

Điểm nhấn của dự án là sân vận động VinFast - Trống Đồng tại phân khu B, có diện tích 73 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027.

Về hạ tầng kết nối, Global Sportia được kỳ vọng hưởng lợi từ tổ hợp ga Ngọc Hồi, đường Vành đai 4, các tuyến metro số 1 và số 2, cùng kế hoạch nâng cấp Quốc lộ 1A, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Vinhomes hiện nắm giữ 35% lợi ích kinh tế tại Global Sportia. Bên cạnh đó, VinFast - doanh nghiệp phụ trách mảng xe điện, cùng hệ sinh thái Vingroup - đã mua lại 100% vốn cổ phần của CTCP Đầu tư Bất động sản Ngọc Hồi, doanh nghiệp nắm giữ 20% lợi ích kinh tế tại dự án. Theo SSI Research, VinFast dự kiến tham gia các khâu thiết kế, bán hàng, marketing và vận hành.

Hoạt động bán buôn là một trong những động lực hỗ trợ doanh số của Vinhomes. Theo báo cáo SSI Research công bố trong tháng 9, các giao dịch bán lô lớn tại những dự án trọng điểm góp phần thúc đẩy triển vọng doanh số và lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm nay. SSI dự báo doanh số bán hàng năm 2026 của Vinhomes đạt 284.600 tỷ đồng , tăng 39% so với năm trước.

Trong khi đó, Vinhomes đặt mục tiêu doanh số bán hàng năm nay đạt 300.000 tỷ đồng . Theo SSI Research, doanh số bán hàng 6 tháng đầu năm hoàn thành 49% kế hoạch. Hoạt động bán lẻ phục hồi trong quý III tại các dự án trọng điểm như Green City, Green Paradise và Saigon Park, trong khi bán buôn tiếp tục duy trì tốc độ.

Về huy động vốn, từ đầu năm 2026, Vinhomes đã phát hành khoảng 50.000 tỷ đồng trái phiếu để tái cấp vốn các khoản nợ hiện hữu và thanh toán nghĩa vụ tiền sử dụng đất tại các dự án trọng điểm. Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục huy động vốn qua kênh trái phiếu trong năm tới.