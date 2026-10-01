Vinhomes tăng vốn dự án ven Vịnh Cam Ranh lên 194.000 tỷ

Vinhomes vừa điều chỉnh tổng mức đầu tư Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh lên 194.000 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần mức đầu tư khoảng 85.200 tỷ đồng được công bố ban đầu.

Phối cảnh Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh có quy mô khoảng 1.250 ha. Ảnh: VHM.

CTCP Vinhomes (VHM) vừa công bố thông tin về việc điều chỉnh dự án Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh tại TP Cam Ranh cũ.

Theo doanh nghiệp, nhằm ghi nhận giá trị đầu tư phù hợp với tình hình thị trường và thực tế triển khai dự án, HĐQT Vinhomes đã phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh lên khoảng 194.000 tỷ đồng . Mức đầu tư này bao gồm chi phí xây dựng sau thuế giá trị gia tăng và các nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Được biết, dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được khởi công vào cuối năm ngoái, do Liên danh nhà đầu tư gồm CTCP Vinhomes - CTCP Đầu tư Cam Ranh - CTCP Giải pháp năng lượng VinES làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 85.200 tỷ đồng (chưa gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư).

Dự án có quy mô khoảng 1.250 ha, chia thành 3 khu. Địa điểm thực hiện dự án thuộc các phường, xã: Cam Lập, Cam Thịnh Đông, Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lợi, Cam Thuận, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa - thành phố Cam Ranh (theo đơn vị hành chính cũ).

Theo quy hoạch, Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh dự kiến có hơn 10.700 căn biệt thự, trên 8.400 căn liền kề và khoảng 19.800 căn nhà ở xã hội. Khi hoàn thành, dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu ở cho hơn 230.000 người.

Với quy mô lớn, Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, kiến trúc và cảnh quan. Bên cạnh các khu nhà ở, dự án dự kiến bố trí hệ thống công trình công cộng và dịch vụ thiết yếu như trường học, trạm y tế, chợ, trung tâm thương mại, công viên cây xanh và khu sinh hoạt cộng đồng.

Dự án cũng hướng tới tăng cường kết nối với các khu dân cư lân cận, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu vực. Khi hoàn thành, Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đồng thời nâng cao chất lượng sống và diện mạo đô thị của khu vực.

Tại Khánh Hòa, bên cạnh Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh, Vinhomes cũng đang xúc tiến các thủ tục để triển khai Khu đô thị mới Cam Lâm với quy mô hơn 10.300 ha.

Dự án do Công ty Đô thị mới Cam Lâm làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này gồm các thành viên là CTCP Vinhomes, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Phát Đạt, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Trường Lộc, CTCP Thương mại và Xây dựng Đô thị Xanh, CTCP Phú Thọ Land.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 260.200 tỷ đồng , chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 25.000 tỷ.

Theo kế hoạch, Khu đô thị mới Cam Lâm dự kiến phát triển khoảng 58.500 căn nhà ở biệt thự, liền kề, 9.800 căn hộ chung cư, 58.500 lô đất nền nhà ở biệt thự, liền kề và 33.000 căn nhà ở xã hội. Dự án cũng dự kiến có sân golf 36 hố cùng các hạng mục khác.

Cùng với Vinhomes, thời gian qua, Khánh Hòa trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn lớn với các dự án quy mô. Trong đó, Sun Group đang triển khai nhiều dự án như Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang, Khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã và Khu đô thị mới Đầm Môn.

Tập đoàn FPT cũng đang xúc tiến hai dự án quy mô lớn gồm Khu đô thị công nghệ và Khu công nghệ số tập trung.