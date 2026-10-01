Đối tác lớn của Nvidia tính đầu tư thêm 500 triệu USD ở Việt Nam

Tập đoàn AVC dự kiến đầu tư thêm khoảng 500 triệu USD vào Việt Nam trong năm 2027, đồng thời nghiên cứu xây dựng các trung tâm R&D để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tập đoàn AVC dự kiến đầu tư thêm khoảng 500 triệu USD vào Việt Nam trong năm 2027. Ảnh: AVC.

Theo UBND TP Bắc Ninh, cơ quan này vừa có buổi làm việc với Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật AVC Việt Nam, thuộc Tập đoàn AVC (Đài Loan, Trung Quốc), về tìm hiểu môi trường đầu tư, mở rộng chuỗi cung ứng và khả năng phát triển hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) tại địa phương.

Theo đại diện AVC, trong năm 2027, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư thêm khoảng 500 triệu USD , nâng tổng vốn đầu tư tại Việt Nam lên hơn 1,26 tỷ USD . Tập đoàn cũng dự kiến xây dựng trung tâm R&D tại Việt Nam để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ kỹ thuật cao.

Tại buổi làm việc, AVC đã tìm hiểu các chính sách thu hút đầu tư đối với sản phẩm công nghệ cao, ưu đãi dành cho dự án quy mô lớn và trung tâm R&D. Doanh nghiệp đồng thời trao đổi về khả năng cung ứng điện, nước, hạ tầng và các điều kiện phục vụ sản xuất, nghiên cứu tại TP Bắc Ninh.

Sau khi nghe ý kiến từ doanh nghiệp, lãnh đạo UBND TP Bắc Ninh đã giới thiệu tiềm năng của địa phương về vị trí, nguồn nhân lực, chính sách, quỹ đất và hạ tầng điện, nước, viễn thông… Lãnh đạo thành phố cũng khẳng định Bắc Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến phát triển dự án, đặc biệt đối với các dự án công nghệ cao, sản xuất điện tử, bán dẫn và nghiên cứu.

Cũng trong giai đoạn cuối tháng 9 vừa qua, Tập đoàn AVC cùng đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên để tìm hiểu môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển công nghiệp công nghệ cao và định hướng mở rộng hoạt động tại địa phương này.

Tại đây, AVC tiếp tục cho biết tập đoàn mong muốn đặt trung tâm R&D tại Hưng Yên nhằm thuận lợi thu hút nhân lực chất lượng cao từ Hà Nội và đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ.

Tập đoàn AVC được thành lập năm 1991 tại Đài Loan (Trung Quốc), hiện có hơn 46.000 nhân viên trên toàn cầu, trong đó khoảng 14.000 người làm việc tại Việt Nam. Tập đoàn này hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất giải pháp tản nhiệt và linh kiện cho máy tính, máy chủ, thiết bị viễn thông cùng nhiều sản phẩm công nghệ cao khác.

Đáng chú ý, AVC hiện là nhà cung ứng cho nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, trong đó có Nvidia - một khách hàng quan trọng của doanh nghiệp. Năm 2025, AVC đạt doanh thu khoảng 4,4 tỷ USD .

AVC bắt đầu mở rộng đầu tư tại Việt Nam từ năm 2020. Hiện doanh nghiệp đã triển khai 3 dự án tại Ninh Bình với tổng vốn đăng ký khoảng 760 triệu USD , gồm: dự án AVC Technology Việt Nam tại Khu công nghiệp Đồng Văn I, tổng vốn đầu tư 400 triệu USD ; dự án AVC Technology Việt Nam tại Khu công nghiệp Kim Bảng I, tổng vốn đầu tư 300 triệu USD ; và dự án AVC đầu tư xây dựng, kinh doanh công trình lưu trú tại Khu công nghiệp Kim Bảng I, tổng vốn đầu tư 60 triệu USD .

Đầu năm nay, AVC cũng đã lên kế hoạch mở rộng sản xuất quy mô lớn tại Việt Nam và Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Năm 2026, chi phí đầu tư vốn của công ty dự kiến đạt 15 tỷ Đài tệ ( 470 triệu USD ), và có thể tiếp tục tăng trong năm 2027.

Trong khi đó, Bắc Ninh và Hưng Yên, hai địa phương AVC đang tìm hiểu cơ hội mở rộng đầu tư, đều có thế mạnh về phát triển công nghiệp.

Theo thống kê, TP Bắc Ninh có 91 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch khoảng 25.000 ha. Hiện 39 khu đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, với tổng diện tích khoảng 12.000 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đã cho thuê hơn 4.500 ha.

Bắc Ninh hiện có khoảng 3.700 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 52 tỷ USD của các nhà đầu tư đến từ 46 quốc gia, vùng lãnh thổ, với sự hiện diện của nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn như: Samsung, Foxconn, Luxshare, Goertek, Amkor, Hana Micron, Canon...

Trong khi đó, Hưng Yên có 66 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 23.000 ha và 115 cụm công nghiệp, tổng diện tích hơn 7.300 ha. Toàn tỉnh hiện có 982 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 19 tỷ USD , trong đó có 77 dự án của nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc), tổng vốn 1,48 tỷ USD .