CEO VinFast lần đầu lên tiếng về thương vụ bán 2 nhà máy trong nước

CEO Phạm Nhật Quân Anh cho biết VinFast vẫn duy trì sản xuất theo thỏa thuận sau khi bán 2 nhà máy tại Việt Nam, đồng thời dành thêm nguồn lực cho công nghệ và mở rộng quốc tế.

Ông Phạm Nhật Quân Anh hiện đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, đồng thời là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Trong cuộc họp với các nhà phân tích sau khi công bố kết quả kinh doanh quý II/2026, ông Phạm Nhật Quân Anh, CEO VinFast, lần đầu chia sẻ về chiến lược sản xuất của hãng sau thương vụ bán 2 nhà máy chủ lực tại Việt Nam, theo Nikkei Asia.

Theo ông Quân Anh, việc chuyển giao các cơ sở sản xuất không đồng nghĩa VinFast từ bỏ định hướng tập trung vào sản xuất và tích hợp theo chiều dọc. Các mẫu xe của hãng vẫn sẽ được sản xuất theo những thỏa thuận dài hạn, dựa trên thông số thiết kế và tiêu chuẩn chất lượng do VinFast đặt ra.

"Chúng tôi tiếp tục sở hữu và vận hành các nhà máy tại Ấn Độ và Indonesia, phục vụ hoạt động sản xuất tại địa phương", ông Quân Anh nói.

CEO VinFast cho biết mô hình tinh gọn tài sản cho phép doanh nghiệp phân bổ thêm vốn cho công nghệ, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế.

Trước đó, vào tháng 5, VinFast công bố kế hoạch tái cấu trúc hoạt động sản xuất tại Việt Nam, trong đó chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại công ty phụ trách mảng sản xuất trong nước với giá khoảng 530 triệu USD .

Thương vụ bao gồm 2 nhà máy chủ lực cùng khoảng 7 tỷ USD nợ, tương đương 183.000 tỷ đồng , được chuyển giao cho các nhà đầu tư có liên hệ với ông Phạm Nhật Vượng và công ty mẹ Vingroup.

Thời điểm đó, phía VinFast cho biết việc tái cấu trúc nhằm tối ưu hóa mô hình vận hành và sử dụng vốn, giảm lượng tài sản trực tiếp sở hữu tại Việt Nam, đồng thời cải thiện cơ cấu tài chính.

Liên quan tình hình kinh doanh, trong quý II, VinFast đã bán được 70.085 xe điện, đưa tổng lượng xe tiêu thụ trong nửa đầu năm lên mức tương đương 43% mục tiêu cả năm là 300.000 xe.

Thị trường Việt Nam chiếm 89% lượng xe điện VinFast bán ra trong quý. Hãng xác định Philippines, Indonesia và Ấn Độ là những thị trường trọng điểm cho hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.

Về chiến lược thời gian tới, ông Quân Anh cho biết VinFast sẽ giới thiệu thêm nhiều mẫu xe, đầu tư vào công nghệ lái tự động và mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế, song song với hoạt động của Green SM, đơn vị cung cấp dịch vụ taxi sử dụng xe điện VinFast.

Ông Nguyễn Chiến, Giám đốc Đầu tư VinFast, cho biết doanh nghiệp cũng đang xem xét khả năng mở rộng sang một số khu vực khác tại châu Mỹ và châu Âu. Hãng dự kiến có thể công bố thêm thông tin trong quý tới, khi các kế hoạch cụ thể hơn.

Tại Mỹ, VinFast vẫn đặt mục tiêu mở rộng hoạt động. Hãng dự kiến giới thiệu mẫu SUV cỡ nhỏ V7 tại thị trường này trong năm 2026, đồng thời mở rộng mạng lưới đại lý và đưa xe buýt điện vào thị trường.

Cũng trong cuộc họp, VinFast giới thiệu mẫu xe mới nhất là VF Wild REEV, mẫu xe điện đầu tiên của hãng sử dụng công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động. Dòng xe này được trang bị thêm động cơ đốt trong cỡ nhỏ để phát điện khi cần thiết, hỗ trợ mô-tơ điện vận hành.