2 ngày bay hiệu chuẩn ở sân bay Long Thành

Trong hai ngày 12-13/10, các đơn vị thuộc VATM phối hợp với ACV hoàn thành các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại sân bay Long Thành.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết trong hai ngày 12-13/10, Trung tâm Bay kiểm tra hiệu chuẩn thuộc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay thực hiện các bài bay tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành.

Chuyến bay sử dụng tàu bay Beechcraft B300/B350, số hiệu liên lạc CBA35, nhằm kiểm tra hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không phục vụ đường cất hạ cánh 05R/23L.

Ngày 12/10, tàu bay thực hiện các bài kiểm tra hệ thống ILS/DME, đèn PAPI, hệ thống đèn tiếp cận ALS tại đầu đường băng 23L và hệ thống dẫn đường vô tuyến DVOR/DME Long Thành.

Sang ngày 13/10, hoạt động tiếp tục với hệ thống ILS/DME, đèn PAPI tại đầu đường băng 05R và hệ thống đèn tiếp cận ALS tại hai đầu đường băng 05R-23L. Các bài bay được hoàn thành theo kế hoạch, không phát sinh tình huống bất thường.

Các bài bay được hoàn thành theo kế hoạch, không phát sinh tình huống bất thường tại sân bay Long Thành. Ảnh: VATM.

Bay kiểm tra, hiệu chuẩn là bước kỹ thuật nhằm đánh giá độ chính xác và khả năng hoạt động của các hệ thống dẫn đường, đèn tín hiệu trong điều kiện thực tế. Kết quả cung cấp cơ sở để các đơn vị chuyên môn đánh giá thông số kỹ thuật, tiếp tục hoàn thiện các điều kiện bảo đảm hoạt động bay tại sân bay mới.

Trong đó, ILS/DME cung cấp thông tin dẫn hướng tiếp cận và cự ly; PAPI giúp phi công nhận biết góc tiếp cận thông qua tín hiệu đèn; còn ALS hỗ trợ tổ lái nhận biết đường băng trong giai đoạn tiếp cận bằng mắt. Hệ thống DVOR/DME cung cấp thông tin phương vị và cự ly, hỗ trợ xác định vị trí tàu bay so với đài dẫn đường.

Để phục vụ đợt bay, VATM đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị nhân lực, phương án điều hành, hệ thống kỹ thuật và thông tin khí tượng; đồng thời phối hợp với ACV và các đơn vị liên quan rà soát hạ tầng, trang thiết bị tại sân bay.

Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức cung cấp dịch vụ điều hành bay thông qua sự phối hợp giữa Trung tâm Kiểm soát tiếp cận tại sân bay Tân Sơn Nhất và Trung tâm Kiểm soát không lưu Long Thành.

Các cơ sở duy trì liên lạc, thống nhất phương án tiếp nhận, điều hành và chuyển giao trách nhiệm kiểm soát tàu bay theo kế hoạch được phê duyệt.

Kíp trực kiểm soát không lưu tập trung điều hành, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho các chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn. Ảnh: VATM.

Song song đó, lực lượng kỹ thuật kiểm tra điều kiện hoạt động của đài kiểm soát tại sân, hệ thống liên lạc vô tuyến VHF, thiết bị ghi âm, hệ thống thông tin khí tượng và nguồn điện. ACV phối hợp chuẩn bị các hệ thống dẫn đường, đèn tín hiệu phục vụ những bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn.

Công tác khí tượng hàng không cũng được triển khai với lực lượng trực tiếp phục vụ đợt bay tại Long Thành. Ba nhân viên tham gia huấn luyện thực hành tại vị trí làm việc (OJT), vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa làm quen với môi trường làm việc thực tế tại sân bay mới.

Theo VATM, kết quả đợt bay là cơ sở để các đơn vị chuyên môn tổng hợp, đánh giá số liệu kiểm tra, hiệu chuẩn và tiếp tục thực hiện các bước kỹ thuật, thủ tục liên quan theo quy định.

Đối với VATM, quá trình triển khai cũng góp phần rà soát phương án phối hợp, điều kiện kỹ thuật và khả năng sẵn sàng của lực lượng không lưu, khí tượng tại Long Thành. Đây là những nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại sân bay mới.

Phi công theo dõi, điều khiển tàu bay thực hiện các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không. Ảnh: VATM.

Với công trình hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia như Cảng HKQT Long Thành, yêu cầu về tiến độ luôn gắn liền với chất lượng và an toàn.

VATM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với ACV và các đơn vị liên quan hoàn thiện các điều kiện bảo đảm hoạt động bay, góp phần thực hiện mục tiêu đưa sân bay vào khai thác an toàn, hiệu quả theo kế hoạch.