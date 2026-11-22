Mạng xã hội xuất hiện hàng loạt tin rao bán cắt lỗ nhà phố, đất nền, căn hộ với mức giảm 40-80%. Tuy nhiên, cần đối chiếu giá giao dịch lúc mua để xác định mức lỗ thực tế.

Chỉ là giảm lợi nhuận

Chị Tuyết Ca (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) vừa bán xong lô đất ở xã Xuân Định, TP. Đồng Nai và thu về gần 6 tỷ đồng . Chị Ca cho biết, mua lô đất này vào năm 2020 với giá 2,4 tỷ đồng . Đến năm 2022, có người trả gần 8 tỷ đồng nhưng chị không bán.

“Môi giới có rao là cắt lỗ 2 tỷ đồng nhưng thực tế tôi vẫn lời hơn 3 tỷ đồng . Do cần tiền để xoay vòng việc kinh doanh của gia đình nên tôi chấp nhận cắt lời, bán rẻ hơn giá thị trường nhưng nếu nói là lỗ thì không”, chị Ca nói.

Xu hướng bán cắt lỗ nhưng thực chất chỉ là cắt một phần lời đang diễn ra khá phổ biến trên thị trường. Ảnh: D.Q.

Tương tự, chị Thuý Vân cũng đang rao bán căn hộ tại chung cư Lê Thành (phường An Lạc, TP.HCM) với giá 1,4 tỷ đồng cho diện tích 62 m2. So với giá năm 2024, giá rao bán hiện tại thấp hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, vào năm 2016 chị Vân mua căn hộ này với giá 740 triệu đồng.

“Do đó, nếu nói cắt lỗ so với năm 2024 thì tôi mất 200 triệu nhưng so với lúc mua thì căn hộ này giúp tôi lời gấp đôi”, chị Vân nói.

Hiện, trên mạng xã hội xuất hiện tràn lan thông tin rao bán cắt lỗ nhà phố, đất nền, căn hộ 40-80%. Tuy nhiên, theo quan sát của PV Tiền Phong, xu hướng bán cắt lỗ nhưng thực chất chỉ là cắt một phần lời đang diễn ra khá phổ biến trên thị trường. Việc thu hẹp phạm vi lợi nhuận dự kiến không khiến nhà đầu tư thua lỗ.

Theo chuyên gia tư vấn bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên, cần rất thận trọng với khái niệm “cắt lỗ” trong giai đoạn hiện nay. Không phải cứ bán thấp hơn giá hiện tại là cắt lỗ. Ví dụ, mua 9 tỷ, sau đó tài sản tăng lên 11 tỷ và hiện bán 10 tỷ thì thực chất là cắt một phần lợi nhuận, chứ chưa chắc đã lỗ.

“Muốn xác định có thực sự cắt lỗ hay không, phải so sánh với giá giao dịch của chính sản phẩm đó tại thời điểm mua, cuối năm 2024 và cuối năm 2025 chứ không chỉ nhìn vào giá rao bán hiện tại”, ông Kiên nói.

Chuyên gia tư vấn bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên khẳng định, trên thực tế, một số sản phẩm thứ cấp hiện đã thấp hơn khoảng 10-15% so với mặt bằng cuối năm 2025, đặc biệt ở những trường hợp chủ sở hữu chịu áp lực đòn bẩy.

Tuy nhiên, giảm 15% chưa đồng nghĩa với mua được giá hời. Giá phải rẻ so với giá trị thực và lịch sử giao dịch, chứ không chỉ rẻ hơn giá rao hiện tại. Người mua cần kiểm tra giá của chính bất động sản đó vào cuối năm 2024, cuối năm 2025 và tìm hiểu lý do chủ nhà phải bán.

Chuyên gia tư vấn bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên. Ảnh: Q.K.

Nếu đi “săn hàng”, cần đặc biệt quan tâm đến người bán đang vay bao nhiêu, lãi suất hiện tại là bao nhiêu, đang ở thời kỳ cố định hay đã chuyển sang lãi thả nổi. Một người đang chịu áp lực trả nợ và cần thu hồi vốn sẽ có khả năng thương lượng hoàn toàn khác với người bán chỉ muốn chốt lời.

Cần lưu ý gì khi xuống tiền?

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Viết Hùng, Tổng giám đốc H Holdings khẳng định, thị trường bất động sản xuất hiện nhiều thông tin rao bán tài sản với giá khá hấp dẫn. Tuy nhiên, giá thấp chưa chắc là món hời. Rất nhiều tài sản giá thấp đi kèm với rủi ro pháp lý, quy hoạch treo, hoặc nằm ở vị trí cô lập không có khả năng khai thác thương mại.

Trong khi đó, chuyên gia tư vấn bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên cho rằng, để lựa chọn bất động sản trong giai đoạn này, cần chú ý 5 yếu tố. Đầu tiên là mua đúng tài sản. Ưu tiên bất động sản có pháp lý rõ ràng, vị trí tốt, hạ tầng hiện hữu, có nhu cầu sử dụng thực, khả năng cho thuê và dư địa tăng giá trong dài hạn. Đặc biệt trong chu kỳ này, việc mua tài sản để không chờ tăng giá không còn phù hợp.

Thị trường bất động sản xuất hiện nhiều thông tin rao bán tài sản với giá khá hấp dẫn nhưng giá thấp chưa chắc là món hời. Ảnh: D.Q.

Tiếp đó là mua đúng người bán. Cùng một khu vực, cùng loại tài sản, nhưng người không chịu áp lực tài chính có thể giữ giá nhiều năm, trong khi người đang cần tiền trả nợ ngân hàng hoặc bổ sung vốn kinh doanh có thể chấp nhận giảm giá đáng kể.

“Đừng lấy giá đỉnh hoặc giá rao bán làm thước đo. Một bất động sản từng tăng từ 3 tỷ lên 4,2 tỷ chỉ trong hai năm nay giảm còn 3,8 tỷ, tức giảm gần 10% nhưng chưa chắc đã rẻ. Nếu những căn tương đồng đã giao dịch ở mức 3,5 tỷ thì mức 3,8 tỷ vẫn chưa hấp dẫn”, ông Kiên nói.

Điểm đáng chú ý nữa là người mua phải kiểm tra khả năng tạo dòng tiền. Nếu mua để đầu tư, cần xem tài sản thực sự cho thuê được bao nhiêu, có dễ tìm khách hay không. Với căn nhà 6 tỷ đồng , cho thuê 15 triệu mỗi tháng tương đương lợi suất gộp 3%/năm, có thể bắt đầu cân nhắc. Nếu cho thuê được 20- 25 triệu thì hấp dẫn hơn, nhưng phải kiểm tra tính bền vững của nguồn thu, không chỉ nghe người bán giới thiệu.

Cuối cùng là phải đủ sức giữ tài sản lâu dài. Nếu sử dụng vốn vay, cần tính khả năng trả nợ sau khi hết lãi suất ưu đãi, kể cả trường hợp lãi suất tăng hoặc nhà không có khách thuê. Nên có khoản dự phòng ít nhất 6 tháng trả ngân hàng. Bất động sản thường cần thời gian nắm giữ 5 - 10 năm để phát huy giá trị, nên nếu dòng tiền không đủ sức chịu đựng thì dù mua được giá tốt vẫn có nguy cơ phải bán lỗ.

“Riêng với bất động sản hình thành trong tương lai, cần kiểm tra thêm năng lực tài chính của chủ đầu tư, tiến độ thi công thực tế, khả năng bàn giao và các ngân hàng tham gia tài trợ dự án”, ông Kiên nói.