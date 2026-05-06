Tổng thống Trump nói gì với trẻ nhỏ về chiến sự Iran?
Ngày 5/5, Tổng thống Trump gặp gỡ một nhóm trẻ nhỏ và các vận động viên tại Nhà Trắng để nói về tầm quan trọng của rèn luyện thể lực, dù vậy, ông cũng nói với nhóm trẻ về chiến sự Iran.
Tại triển lãm vũ khí SAHA, Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên mang tên Yildirimhan, tầm bắn 6.000 km, được phát triển bởi Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu bước tiến lớn về năng lực răn đe và tham vọng tự chủ quốc phòng trong bối cảnh khu vực căng thẳng.
Drone cáp quang đang là vũ khí mới được lực lượng Hezbollah ưu tiên sử dụng trong các động thái đối đầu với quân đội Israel tại miền nam Lebanon. Dòng drone nhỏ gọn này có khả năng làm thay đổi cục diện chiến trường và khiến các nỗ lực thiết lập vùng đệm trở nên vô nghĩa.
Ngày 4/5, cảng Fujairah của UAE bốc cháy dữ dội vì trúng drone. Sự cố xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng trên eo biển Hormuz. Trong khi Mỹ tuyên bố sẽ hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt tại vùng Vịnh di chuyển khỏi khu vực, Iran tuyên bố sẽ có động thái đáp trả nếu Mỹ quyết tâm thực hiện kế hoạch này.
Vụ việc khiến 26 người thiệt mạng và 61 người bị thương. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 17h ngày 4/5 tại nhà máy pháo hoa nằm ở huyện Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để làm nhiệm vụ.
Các quán cà phê tại Tehran và nhiều thành phố khác của Iran đã trở thành điểm đến quan trọng đối với người dân, giúp họ vượt qua bối cảnh kinh tế khó khăn và tương lai còn nhiều bất định do cuộc chiến chưa thực sự khép lại. Việc có thể ngồi lại trò chuyện cùng người thân, bạn bè, đồng nghiệp trong quán cà phê giúp người dân Iran đương đầu tốt hơn với sự bất định đang bao trùm đất nước họ.
Cuộc điều tra của CNN cho thấy ít nhất 16 cơ sở quân sự của Mỹ đã bị hư hại sau các đợt tập kích từ Iran. Việc nhiều mục tiêu quan trọng bị đánh trúng đang đặt ra nghi vấn về khả năng duy trì sự hiện diện và vị thế của quân đội Mỹ trong khu vực. Trong khi đó, Iran cho rằng xung đột Trung Đông khiến Mỹ mất 100 tỷ USD.
Video an ninh vừa công bố ghi lại khoảnh khắc đối tượng mang súng dài vượt chốt kiểm soát, bắn vào đặc vụ Mật vụ trong vụ ám sát hụt Tổng thống Donald Trump.
Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ thuộc MEU 31 đã đột kích tàu hàng M/V Blue Star III ở Ấn Độ Dương nghi vi phạm lệnh phong tỏa Iran. Sau khi kiểm tra và xác nhận hành trình không cập cảng Iran, Mỹ đã cho tàu tiếp tục di chuyển.
Tổng thống Donald Trump và Vua Charles III đã cùng xuất hiện trên ban công Cổng Nam để theo dõi “lễ duyệt binh” đặc biệt với sự tham gia của gần 500 binh sĩ thuộc cả sáu quân chủng. Nhà Trắng cho biết đây là sự kiện mang tính lịch sử, chưa từng có tiền lệ.
Tối 25/4, khi Tổng thống Trump đang dự tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton, một tay súng đã vượt qua cổng dò kim loại, xông vào khu vực sảnh gần phòng tiệc. Nghi phạm mang theo nhiều vũ khí và đã nổ súng nhưng nhanh chóng bị mật vụ khống chế. Ông Trump và các quan chức được sơ tán khẩn cấp khỏi hiện trường.