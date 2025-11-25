Toàn cảnh tái thiết cuộc sống ở Nha Trang sau lũ dữ
Sau trận lũ lịch sử, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đường phố, khu vực ngập úng để nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.
Từ Thái Nguyên, nữ tài xế 9X Mỹ Hạnh một mình lái chiếc xe tải chở 45 tấn xuyên đêm vào vùng lũ Đắk Lắk, mang theo không chỉ hàng chục tấn nhu yếu phẩm mà còn cả tấm lòng ấm áp gửi đến bà con đang oằn mình sau mưa lũ.
Chloe Vladimir (du khách Nga) cùng bạn gái dành 5 tiếng dọn rác ở bờ biển Nha Trang ngày 23/11. Nhiều người nước ngoài cũng chung tay cùng cư dân địa phương khắc phục hậu quả của lũ kỷ lục.
Sau nhiều ngày chìm trong biển ngập sâu, người dân xã Hòa Thịnh (Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) vui mừng vẫy tay chào đoàn trực thăng cứu trợ lương thực.
Giữa dòng lũ cao gần 4 m ở Đắk Lắk, một chiến sĩ công an tìm cách cứu người phụ nữ bị rắn cắn.
Sau cơn mưa chưa đầy 1 tiếng, một đoạn quốc lộ 1 qua phường Long Bình (Đồng Nai) nước bất ngờ dâng cao, chảy xiết, cuốn trôi cả xe máy và người đi đường.
Giữa lúc người dân Đắk Lắk còn lao đao sau lũ, vợ chồng chị Nguyễn Thị Phương đã lái xe tải gần 50 tấn vượt 500 km từ Nghệ An để mang hàng cứu trợ vào tâm lũ.
Phát hiện lũ quét, anh Tèo (Đà Nẵng) vừa báo tin, vừa giúp nhiều gia đình hàng xóm chạy lũ rạng sáng 18/11.
Trực thăng PK-KQ tiếp cận vùng cô lập, tiếp tế nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân lũ lụt.
Giữa dòng nước đục ngầu nhấn chìm nhiều khu vực ở miền Trung - Tây Nguyên, các lực lượng chức năng và đội cứu hộ không ngại hiểm nguy, lao vào lũ dữ cứu người bị mắc kẹt.
Mưa lớn kéo dài khiến dòng lũ từ con suối hiền hòa bên cạnh tràn vào vườn canh tác sen đá của gia đình anh Vương, gây thiệt hại ước tính 400 triệu đồng.