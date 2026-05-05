08:57 5/5/2026
Ngày 4/5, cảng Fujairah của UAE bốc cháy dữ dội vì trúng drone. Sự cố xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng trên eo biển Hormuz. Trong khi Mỹ tuyên bố sẽ hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt tại vùng Vịnh di chuyển khỏi khu vực, Iran tuyên bố sẽ có động thái đáp trả nếu Mỹ quyết tâm thực hiện kế hoạch này.
20:04 3/5/2026
Các quán cà phê tại Tehran và nhiều thành phố khác của Iran đã trở thành điểm đến quan trọng đối với người dân, giúp họ vượt qua bối cảnh kinh tế khó khăn và tương lai còn nhiều bất định do cuộc chiến chưa thực sự khép lại. Việc có thể ngồi lại trò chuyện cùng người thân, bạn bè, đồng nghiệp trong quán cà phê giúp người dân Iran đương đầu tốt hơn với sự bất định đang bao trùm đất nước họ.
06:06 2/5/2026
Cuộc điều tra của CNN cho thấy ít nhất 16 cơ sở quân sự của Mỹ đã bị hư hại sau các đợt tập kích từ Iran. Việc nhiều mục tiêu quan trọng bị đánh trúng đang đặt ra nghi vấn về khả năng duy trì sự hiện diện và vị thế của quân đội Mỹ trong khu vực. Trong khi đó, Iran cho rằng xung đột Trung Đông khiến Mỹ mất 100 tỷ USD.
14:20 1/5/2026
Video an ninh vừa công bố ghi lại khoảnh khắc đối tượng mang súng dài vượt chốt kiểm soát, bắn vào đặc vụ Mật vụ trong vụ ám sát hụt Tổng thống Donald Trump.
11:38 29/4/2026
Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ thuộc MEU 31 đã đột kích tàu hàng M/V Blue Star III ở Ấn Độ Dương nghi vi phạm lệnh phong tỏa Iran. Sau khi kiểm tra và xác nhận hành trình không cập cảng Iran, Mỹ đã cho tàu tiếp tục di chuyển.
11:33 29/4/2026
Tổng thống Donald Trump và Vua Charles III đã cùng xuất hiện trên ban công Cổng Nam để theo dõi “lễ duyệt binh” đặc biệt với sự tham gia của gần 500 binh sĩ thuộc cả sáu quân chủng. Nhà Trắng cho biết đây là sự kiện mang tính lịch sử, chưa từng có tiền lệ.
14:14 28/4/2026
Tối 25/4, khi Tổng thống Trump đang dự tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton, một tay súng đã vượt qua cổng dò kim loại, xông vào khu vực sảnh gần phòng tiệc. Nghi phạm mang theo nhiều vũ khí và đã nổ súng nhưng nhanh chóng bị mật vụ khống chế. Ông Trump và các quan chức được sơ tán khẩn cấp khỏi hiện trường.
12:33 28/4/2026
Video tại tiệc báo chí Nhà Trắng ngày 25/4 cho thấy Tổng thống Donald Trump cùng các quan chức RFK Jr và Marco Rubio được sơ tán khẩn cấp sau vụ nổ súng tại Washington Hilton.
10:11 28/4/2026
Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla hạ cánh xuống Joint Base Andrews trong nghi thức trang trọng, thảm đỏ trải dài, quân nhạc cử quốc ca và trẻ em tặng hoa giữa không khí đón tiếp nồng hậu, khởi động chuyến thăm cấp nhà nước được mong đợi, nhân dịp 250 năm Mỹ tuyên bố độc lập.
20:17 27/4/2026
Máy bay không người lái (UAV) Shahed (còn được gọi là UAV tự sát hoặc UAV cảm tử), là phương tiện do Iran thiết kế, có khả năng bay tới mục tiêu định sẵn và phát nổ khi va chạm. Máy bay được quân đội Iran trình diễn tại quảng trường Saat ở thành phố Tabriz.