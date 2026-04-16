09:09 16/4/2026
Phái đoàn cấp cao của Pakistan đã tới Iran để tiến hành các cuộc thảo luận nhằm sắp xếp vòng đàm phán mới giữa Iran và Mỹ. Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Asim Munir, dẫn đầu phái đoàn tới Tehran vào chiều 15/4, theo truyền thông nhà nước Iran, ông Munir mang theo thông điệp mới từ Mỹ.
10:20 16/4/2026
Israel tiếp tục không kích vào miền Nam Lebanon ngay trong quá trình đàm phán giữa hai bên đang diễn ra tại Mỹ. Hoạt động không kích vẫn tiếp diễn sau khi đàm phán kết thúc. Trong khi thủ đô Beirrut và các vùng lân cận không bị tấn công trong những ngày gần đây, một phần vì sức ép của Mỹ đối với Israel, các khu vực ở miền Nam Lebanon vẫn hứng chịu bom đạn.
10:07 16/4/2026
Một vụ xả súng thảm khốc vừa xảy ra tại trường học ở Kahramanmaras khiến 8 học sinh và một giáo viên thiệt mạng. Thủ phạm được xác định là một nam sinh 14 tuổi. Đây là vụ tấn công học đường thứ hai trong vòng vài ngày qua, sau vụ nổ súng tại Siverek khiến 16 người bị thương, gây rúng động dư luận và đẩy mức độ báo động an ninh lên cao.
13:19 14/4/2026
Một máy bay tiếp dầu KC-135 của Mỹ xuất hiện tại Anh với hàng loạt vết vá kéo dài dọc thân, nghi do mảnh đạn từ một cuộc tấn công tên lửa trước đó. Giới phân tích cho rằng đây có thể là dấu vết hiếm hoi phản ánh mức độ rủi ro mà lực lượng Mỹ đối mặt trong xung đột với Iran.
15:43 15/4/2026
Tháng 2/2026, Lực lượng hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành tập trận ở eo biển Hormuz.
07:26 14/4/2026
Phó Tổng thống JD Vance cho biết Washington đã đạt tiến triển đáng kể trong đàm phán cấp cao hiếm hoi với Tehran, song nhấn mạnh khả năng đạt thỏa thuận phụ thuộc vào Iran. Mỹ yêu cầu mở hoàn toàn eo biển Hormuz, từ bỏ tham vọng hạt nhân và hoạt động bị coi là hỗ trợ khủng bố để đổi lấy bình thường hóa kinh tế.
07:26 14/4/2026
Hàng nghìn người dân Tehran đổ xuống đường ngày 13/4, giơ khẩu hiệu ủng hộ chính phủ và phản đối kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ. Nhiều người biểu tình công khai bác bỏ cảnh báo của Tổng thống Donald Trump, cho rằng đó chỉ là “đe dọa suông”
19:30 13/4/2026
Sau gần 50 ngày chiến sự quanh Iran, hàng nghìn cuộc tấn công đã lan rộng vượt biên giới, phá hủy từ căn cứ quân sự, hạ tầng năng lượng đến khu dân cư, khiến hàng chục nghìn người thương vong và đẩy cả khu vực vào khủng hoảng an ninh - năng lượng chưa từng có tiền lệ.
09:03 13/4/2026
Iran công bố video cho thấy lực lượng Vệ binh Cách mạng cảnh báo tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr. rời eo biển Hormuz, dọa tấn công nếu không tuân lệnh, trong khi phía Mỹ khẳng định hoạt động phù hợp luật quốc tế.
08:59 13/4/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ triển khai phong tỏa hải quân từ 10h ngày 13/4, coi đây là bước đi tiếp theo nhằm siết chặt hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran. "Các quốc gia khác cũng đang phối hợp để Iran không thể bán dầu", ông Trump tuyên bố tại căn cứ Andrew.