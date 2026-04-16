Israel tiếp tục không kích vào miền Nam Lebanon ngay trong quá trình đàm phán giữa hai bên đang diễn ra tại Mỹ. Hoạt động không kích vẫn tiếp diễn sau khi đàm phán kết thúc. Trong khi thủ đô Beirrut và các vùng lân cận không bị tấn công trong những ngày gần đây, một phần vì sức ép của Mỹ đối với Israel, các khu vực ở miền Nam Lebanon vẫn hứng chịu bom đạn.