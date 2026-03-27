Iran phóng tên lửa sau khi ông Trump thúc ép chốt thỏa thuận
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hội giào (IRGC) công bố video phóng tên lửa giữa lúc ông Trump gây sức ép buộc Tehran “nghiêm túc” với kế hoạch ngừng bắn.
Video lan truyền cho thấy khói bốc lên tại Kharv (Iran) sau nghi vấn trúng đạn. Trong khi đó, đề xuất 15 điểm của Mỹ qua Pakistan vấp phản ứng cứng rắn từ Tehran, khi Iran đòi đảm bảo an ninh, bồi thường và quyền kiểm soát eo Hormuz.
Lực lượng Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran đang làm việc xuyên đêm để tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát tại tỉnh Lorestan sau các cuộc không kích, trong bối cảnh nhiều khu vực bị san phẳng và nguy cơ thương vong tiếp tục gia tăng.
Hình ảnh đã được Al Jazeera xác thực cho thấy những loạt rocket đánh chặn xuất hiện trên bầu trời miền trung Israel. Động thái này được thực hiện sau khi truyền thông Israel cho biết nước này đang phải chống lại các đợt tấn công bằng rocket bắn từ lãnh thổ Lebanon.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn trúng một tiêm kích F/A-18 của Mỹ trên bầu trời Chabahar. Video IRGC công bố cho thấy tên lửa phòng không lao về phía tiêm kích đang lượn trên bầu trời và phát nổ gần mục tiêu, dường như do ngòi nổ cận đích được kích hoạt.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố hình ảnh về đợt tấn công trả đũa thứ 80 được thực hiện trong đêm, đồng thời cho biết đã phóng đợt tên lửa thứ 88 nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực.
Video do nhóm vũ trang thân Iran công bố cho thấy UAV bay tầm thấp xuyên qua sân bay Baghdad (Iraq), tấn công hệ thống radar tại Trung tâm Hỗ trợ Ngoại giao Mỹ. Ngay sau đó, chiếc UAV thứ hai bay qua căn cứ của Mỹ và tới gần trực thăng Black Hawk.
Truyền thông Iran công bố video được cho là ghi lại cảnh phóng tên lửa hành trình nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, song phía Mỹ thông báo chưa ghi nhận thiệt hại.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Quảng trường Kim Nhật Thành, với 21 loạt đại bác chào mừng, diễu duyệt danh dự và màn tương tác thân mật giữa hai nhà lãnh đạo trước sự chứng kiến của đông đảo người dân.
Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran đăng tải quang cảnh tại một khu chợ ở thành phố Isfahan (Iran) sau khi hứng đòn không kích của Israel.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố đoạn video ghi lại các đợt không kích hôm 25/3 nhằm vào một mục tiêu tại Iran, được cho là nằm gần Sân bay Quốc tế Bandar Abbas ở miền nam nước này.