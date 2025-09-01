Messi bỏ lỡ khó tin
Sáng 1/9, Lionel Messi không thể ghi bàn khi đối mặt thủ môn trong thất bại 0-3 của Inter Miami trước Seattle Sounders ở chung kết Leagues Cup 2025.
Sáng 1/9, Luis Suarez có hành động khó coi trong thất bại 0-3 của Inter Miami trước Seattle Sounders ở chung kết Leagues Cup 2025.
Tối 31/8, Szoboszlai ghi bàn từ cú sút phạt ở khoảng cách 30 mét, giúp Liverpool thắng Arsenal 1-0 trên sân nhà.
Khuya 30/8, Manchester United có chiến thắng đầu tiên tại Premier League khi hạ Burnley 3-2 trên sân Old Trafford.
Sáng 28/8, Lionel Messi ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Orlando City ở bán kết Leagues Cup 2025.
Đêm 24/8, Kobbie Mainoo cúi đầu thất vọng do không được ra sân khi MU bị Fulham cầm hòa 1-1 ở vòng 2 Premier League 2025/26.
Trợ lý Luis Viegas của CAHN chạy vào phòng thay đồ để tránh thẻ vàng thứ hai sau khi tranh cãi gay gắt với các trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu với Becamex TP.HCM tối 25/8.
Tiền đạo người Hàn Quốc tỏa sáng trong trận hòa 1-1 của LAFC trước FC Dallas tại vòng 27 MLS sáng 24/8.
Khuya 23/8, Cristiano Ronaldo tỏ thái độ thất vọng khi Al Nassr thua Al Ahli 3-5 ở loạt luân lưu chung kết Siêu cúp Saudi Arabia trên sân Hong Kong.
GĐKT Vũ Tiến Thành phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng với trọng tài trong trận hòa 0-0 của HAGL trước Hà Nội tối 23/8 trên sân Hàng Đẫy.
Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bước hụt bậc thềm và bị ngã khi đang ký cho fan sau trận thua 0-3 của CA TP.HCM trước Thể Công Viettel tối 22/8.