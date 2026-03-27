Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thế giới

VIDEO MỚI

Tên lửa Iran đánh trúng điểm nóng hạt nhân Israel

25/3/2026 Thế giới

Một đoạn video được cho là ghi lại cảnh tên lửa Iran tấn công khu công nghiệp tại thành phố Dimona (Israel) - địa điểm có viện nghiên cứu hạt nhân trọng yếu của nước này. Các hình ảnh chưa được xác minh độc lập cho thấy một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực mục tiêu, làm dấy lên lo ngại về khả năng các cơ sở nhạy cảm bị đặt trong tầm ngắm.

Iran phát động cuộc tấn công thứ 79

25/3/2026 Thế giới

Iran tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 79 trong chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, sử dụng các loại tên lửa như Kheybar Shekan, Emad, Sejjil cùng máy bay không người lái cảm tử để tấn công và đã xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel.

Nổ lớn rung chuyển nhà máy lọc dầu của Mỹ

24/3/2026 Thế giới

Các đoạn video do nhân chứng quay lại cho thấy ngọn lửa và khói đen dày đặc bốc lên trên khu vực nhà máy lọc dầu ở Texas (Mỹ). Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và cảm nhận nhà cửa rung chuyển từ khoảng cách vài km.

Tên lửa Iran đánh trúng công trình miền nam Israel

24/3/2026 Thế giới

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc tên lửa lao xuống và hiện trường sau vụ tấn công nhằm vào thành phố Dimona (Israel). Người phát ngôn lực lượng Cứu hỏa và Cứu nạn cho biết một tòa nhà một tầng tại đây đã bị phá hủy hoàn toàn.

Máy bay Canada tông xe cứu hỏa cắt ngang đường băng

24/3/2026 Thế giới

Camera an ninh ghi lại cảnh máy bay chở 76 người của Air Canada Express đâm vào xe cứu hỏa lao cắt ngang đường băng khi hạ cánh trong thời tiết xấu tại sân bay LaGuardia (New York, Mỹ) vào ngày 22/3, khiến đầu phi cơ vỡ nát, khói bốc mù mịt. Tiếp viên sống sót thần kỳ khi bị văng 100m khỏi máy bay Canada gặp nạn.

Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ trên Vịnh Ba Tư

24/3/2026 Thế giới

Lực lượng phòng không Iran cho biết đã bắn hạ một UAV của Mỹ khi bay qua khu vực ven Vịnh Ba Tư. Theo truyền thông Iran, thiết bị bị đánh chặn là dòng LUCAS - UAV tấn công giá rẻ do Mỹ phát triển, được thiết kế dựa trên mẫu Shahed-136 của Iran.

Mỹ công bố video không kích xe cộ và drone Iran

23/3/2026 Thế giới

Hình ảnh do Mỹ công bố cuối tuần cho thấy các cuộc không kích nhằm vào drone và phương tiện của Iran, nhấn mạnh khả năng tấn công chính xác và quyết tâm quân sự giữa căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Iran phóng tên lửa về căn cứ Diego Garcia của Mỹ

21/3/2026 Thế giới

Nguồn tin Mỹ cho biết Iran đã khai hỏa hai tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào căn cứ Diego Garcia, song không gây thiệt hại. Theo thông tin từ phía Mỹ, một quả gặp sự cố, quả còn lại bị đánh chặn nhưng kết quả chưa được xác nhận.

Iran liên tục phóng tên lửa vào Israel

20/3/2026 Thế giới

Cả Israel và Iran đều tuyên bố thực hiện các đợt tấn công mới nhằm vào lãnh thổ của nhau trong ngày 20/3. Trong khi tiếng nổ liên tục vang lên ở Tehran - thủ đô của Iran, miền bBIsrael cũng rung chuyển và đảo lộn.

Iran công bố video bắn trúng tiêm kích F-35 của Mỹ

20/3/2026 Thế giới

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định đã bắn trúng tiêm kích F-35 Lightning II của Mỹ bằng hỏa lực phòng không. Lực lượng này vừa công bố đoạn video ghi lại thời điểm tiêm kích bị đánh trúng.

Nhà máy lọc dầu của Israel trúng tên lửa Iran

20/3/2026 Thế giới

Tên lửa của Iran đã đánh trúng tổ hợp nhà máy lọc dầu Bazan tại Haifa (Israel) trong ngày 19/3. Đội cứu hộ được điều động tới hiện trường để xử lý hậu quả. Video được CNN xác thực cho thấy sau khi tình hình được kiểm soát, khói vẫn bốc lên từ nhà máy.

Người mẹ ở Tehran liên tục hỏi “con tôi còn sống không”

19/3/2026 Thế giới

Đoạn video do Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran đăng tải trên nền tảng X vào cuối ngày 18/3 phần nào cho thấy tình cảnh của dân thường tại Iran tại thời điểm này. Khi những cuộc không kích vẫn tiếp tục dội xuống bất kể ngày đêm, nhiều dân thường đang rơi vào cảnh đảo lộn cuộc sống, thậm chí là chứng kiến bi kịch có thể ập đến với gia đình bất cứ lúc nào.

Cháy ngùn ngụt tại mỏ khí South Pars của Iran

19/3/2026 Thế giới

Truyền thông Iran xác nhận Israel đã không kích mỏ khí đốt chiến lược South Pars vào ngày 18/3. Việc các cơ sở hạ tầng năng lượng liên tục bị nhắm mục tiêu trong những ngày gần đây cho thấy một giai đoạn xung đột mới. Các đòn tấn công này trực tiếp đe dọa sự ổn định của hệ thống năng lượng quốc gia Iran vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý