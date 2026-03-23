Toàn cảnh công trường 'siêu sân bay' Gia Bình

16:10 18/3/2026 16:10 18/3/2026 Xã hội 11.2K

Công trường có diện tích khoảng 1.960 ha của cảng hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) hiện có nhiều hạng mục lớn được tích cực triển khai, sau gần 7 tháng khởi công với tổng vốn đầu tư 196.000 tỷ đồng.

Cận cảnh cháy chung cư Lexington ở TP.HCM

17:04 15/3/2026 17:04 15/3/2026 Xã hội 7.8K

Sáng 15/3, hỏa hoạn bùng phát tại một căn hộ ở chung cư Lexington (phường Bình Trưng, TP.HCM), khiến hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản bằng cầu thang bộ xuống mặt đất.

Tài xế ngang nhiên lấn làn ở TP.HCM

12:02 10/3/2026 12:02 10/3/2026 Xã hội 2.2K

Ngày 10/3, tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa xử lý tài xế N.T.P (50 tuổi, ngụ phường Tân Thuận) về hành vi lái xe lấn làn theo Nghị định 168/2024.

Video tàu hỏa tông gãy xe đầu kéo trên đường ray

08:18 7/3/2026 08:18 7/3/2026 Xã hội 2.2K

Khoảng 20h45, tại vị trí giao nhau giữa đường sắt với Tỉnh lộ 628, qua địa phận xã Vệ Giang, Quảng Ngãi, một đầu kéo đã cố vượt rào chắn khi thanh rào chắn đang hạ tự động, và xe bị mắc kẹt chắn ngang giữa đường ray khi đoàn tàu hỏa số hiệu SE8 chạy hướng Nam - Bắc đang chuẩn bị lao tới.

Hà Nội lập chốt xử lý xe tải chiếm đường Phạm Tu

06:39 7/3/2026 06:39 7/3/2026 Xã hội 1.2K

Sau phản ánh của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam về tình trạng xe tải, xe trung chuyển ngang nhiên chiếm lòng đường, vỉa hè trên tuyến đường Phạm Tu để bốc xếp hàng hóa, ngày 5/3, lực lượng chức năng Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Xe tải cán cụ ông 90 tuổi tử vong

15:35 4/3/2026 15:35 4/3/2026 Xã hội 5.4K

Ngày 4/3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cho biết trên địa bàn xã Lạc Đạo xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cụ ông 90 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Xưởng mút bị cháy

15:18 1/3/2026 15:18 1/3/2026 Xã hội 1.2K

Khoảng 15h45 ngày 28/2, đám cháy xảy ra tại thửa đất ở xã Củ Chi (TP.HCM). Công trình bị cháy có diện tích khoảng 280 m2, kết cấu cột sắt, mái và vách tole, được sử dụng làm nơi tập kết mút và cao su phế liệu đã qua sử dụng.

Tắm buổi tối ở biển Nhật Lệ, một du khách bị sóng cuốn

14:24 1/3/2026 14:24 1/3/2026 Xã hội

Trong lúc tắm biển cùng nhóm bạn tại khu vực bờ biển Hải Thành, phường Đồng Hới (Quảng Trị), một người đàn ông quê Phú Thọ không may bị sóng cuốn trôi. Lực lượng biên phòng đang phối hợp xuyên đêm tìm kiếm nhưng đến sáng 1/3 vẫn chưa có kết quả.

