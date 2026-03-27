Iran phóng tên lửa sau khi ông Trump thúc ép chốt thỏa thuận
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hội giào (IRGC) công bố video phóng tên lửa giữa lúc ông Trump gây sức ép buộc Tehran “nghiêm túc” với kế hoạch ngừng bắn.
Tại khu vực miền Tây Iran, các đòn tấn công tập trung vào những cơ sở liên quan mà Israel gọi là “mạng lưới hỏa lực” của Iran, bao gồm các bệ phóng và kho lưu trữ tên lửa. Theo phía Israel, những mục tiêu này được đánh giá là “mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia”, do có khả năng phục vụ các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này.
Video lan truyền cho thấy khói bốc lên tại Kharv (Iran) sau nghi vấn trúng đạn. Trong khi đó, đề xuất 15 điểm của Mỹ qua Pakistan vấp phản ứng cứng rắn từ Tehran, khi Iran đòi đảm bảo an ninh, bồi thường và quyền kiểm soát eo Hormuz.
Video do nhóm vũ trang thân Iran công bố cho thấy UAV bay tầm thấp xuyên qua sân bay Baghdad (Iraq), tấn công hệ thống radar tại Trung tâm Hỗ trợ Ngoại giao Mỹ. Ngay sau đó, chiếc UAV thứ hai bay qua căn cứ của Mỹ và tới gần trực thăng Black Hawk.
Truyền thông Iran công bố video được cho là ghi lại cảnh phóng tên lửa hành trình nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, song phía Mỹ thông báo chưa ghi nhận thiệt hại.
Một đoạn video được cho là ghi lại cảnh tên lửa Iran tấn công khu công nghiệp tại thành phố Dimona (Israel) - địa điểm có viện nghiên cứu hạt nhân trọng yếu của nước này. Các hình ảnh chưa được xác minh độc lập cho thấy một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực mục tiêu, làm dấy lên lo ngại về khả năng các cơ sở nhạy cảm bị đặt trong tầm ngắm.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố đoạn video ghi lại các đợt không kích hôm 25/3 nhằm vào một mục tiêu tại Iran, được cho là nằm gần Sân bay Quốc tế Bandar Abbas ở miền nam nước này.
Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran đăng tải quang cảnh tại một khu chợ ở thành phố Isfahan (Iran) sau khi hứng đòn không kích của Israel.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn trúng một tiêm kích F/A-18 của Mỹ trên bầu trời Chabahar. Video IRGC công bố cho thấy tên lửa phòng không lao về phía tiêm kích đang lượn trên bầu trời và phát nổ gần mục tiêu, dường như do ngòi nổ cận đích được kích hoạt.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Quảng trường Kim Nhật Thành, với 21 loạt đại bác chào mừng, diễu duyệt danh dự và màn tương tác thân mật giữa hai nhà lãnh đạo trước sự chứng kiến của đông đảo người dân.
Lực lượng Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran đang làm việc xuyên đêm để tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát tại tỉnh Lorestan sau các cuộc không kích, trong bối cảnh nhiều khu vực bị san phẳng và nguy cơ thương vong tiếp tục gia tăng.