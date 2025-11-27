Cảnh cháy chung cư tại Hong Kong gây chấn động
Vụ cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court (Tai Po, Hong Kong) ngày 26/11 đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề an toàn.
Sau vụ cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court (Tai Po) ngày 26/11 gây chấn động Hong Kong, nhiều người dân được bố trí khu vực để tạm trú. Vụ cháy đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng.
Đêm xuống, nhiều người dân vẫn tập trung ở khu vực nhóm Văn Danh làm việc để chờ được sửa tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước.
Giữa dòng nước lũ đục ngầu, ông Đỗ Văn Minh chèo ghe đến từng nhà, dỡ ngói tìm người cần giúp đỡ và đưa họ thoát khỏi những căn nhà đã ngập đến mái.
Sau nhiều ngày rời khỏi nhà để tránh sạt lở, nhiều hộ dân ở thôn Vĩnh Xuân (Tuy An Tây) vẫn chưa dám trở về nhà vì tình trạng nguy hiểm tại khu vực này.
Chị Kim Tuyến ngỡ ngàng khi chứng kiến hình ảnh bầu trời chuyển sắc tím rực rỡ vào chiều tối 25/11.
Từ Thái Nguyên, nữ tài xế 9X Mỹ Hạnh một mình lái chiếc xe tải chở 45 tấn xuyên đêm vào vùng lũ Đắk Lắk, mang theo không chỉ hàng chục tấn nhu yếu phẩm mà còn cả tấm lòng ấm áp gửi đến bà con đang oằn mình sau mưa lũ.
Sau trận lũ lịch sử, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đường phố, khu vực ngập úng để nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.
Giữa dòng lũ cao gần 4 m ở Đắk Lắk, một chiến sĩ công an tìm cách cứu người phụ nữ bị rắn cắn.
Chloe Vladimir (du khách Nga) cùng bạn gái dành 5 tiếng dọn rác ở bờ biển Nha Trang ngày 23/11. Nhiều người nước ngoài cũng chung tay cùng cư dân địa phương khắc phục hậu quả của lũ kỷ lục.
Sau cơn mưa chưa đầy 1 tiếng, một đoạn quốc lộ 1 qua phường Long Bình (Đồng Nai) nước bất ngờ dâng cao, chảy xiết, cuốn trôi cả xe máy và người đi đường.