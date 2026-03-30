11:01 28/3/2026
Một nhân viên cứu hộ Iran đã phải thực hiện nhiệm vụ đau đớn khi đi tìm thi thể của chính người thân trong gia đình mình dưới đống đổ nát. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran ước tính ít nhất 1.900 người đã thiệt mạng và 20.000 người bị thương tại Iran kể từ khi chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào nước này bắt đầu gần bốn tuần trước.
08:51 29/3/2026
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 28/3 đã công bố một đoạn video được cho là ghi lại các cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào các tàu hải quân Iran kèm tuyên bố: “Trong nhiều thập kỷ, các tàu Iran đã đe dọa và quấy rối hoạt động vận tải toàn cầu tại khu vực, nhưng điều đó giờ đã chấm dứt”.
07:13 28/3/2026
Vài phút sau khi quân đội Israel cảnh báo phát hiện tên lửa Iran bay tới, nhóm phóng viên CNN đã chứng kiến bom chùm phát nổ trên bầu trời Tel Aviv (Israel) ở thời điểm ngay trước nửa đêm 27/3 theo giờ địa phương.
14:06 27/3/2026
Tại khu vực miền Tây Iran, các đòn tấn công tập trung vào những cơ sở liên quan mà Israel gọi là “mạng lưới hỏa lực” của Iran, bao gồm các bệ phóng và kho lưu trữ tên lửa. Theo phía Israel, những mục tiêu này được đánh giá là “mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia”, do có khả năng phục vụ các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này.
06:41 27/3/2026
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hội giào (IRGC) công bố video phóng tên lửa giữa lúc ông Trump gây sức ép buộc Tehran “nghiêm túc” với kế hoạch ngừng bắn.
06:23 27/3/2026
Video lan truyền cho thấy khói bốc lên tại Kharv (Iran) sau nghi vấn trúng đạn. Trong khi đó, đề xuất 15 điểm của Mỹ qua Pakistan vấp phản ứng cứng rắn từ Tehran, khi Iran đòi đảm bảo an ninh, bồi thường và quyền kiểm soát eo Hormuz.
16:33 26/3/2026
Lực lượng Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran đang làm việc xuyên đêm để tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát tại tỉnh Lorestan sau các cuộc không kích, trong bối cảnh nhiều khu vực bị san phẳng và nguy cơ thương vong tiếp tục gia tăng.
14:01 26/3/2026
Hình ảnh đã được Al Jazeera xác thực cho thấy những loạt rocket đánh chặn xuất hiện trên bầu trời miền trung Israel. Động thái này được thực hiện sau khi truyền thông Israel cho biết nước này đang phải chống lại các đợt tấn công bằng rocket bắn từ lãnh thổ Lebanon.
12:35 26/3/2026
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Quảng trường Kim Nhật Thành, với 21 loạt đại bác chào mừng, diễu duyệt danh dự và màn tương tác thân mật giữa hai nhà lãnh đạo trước sự chứng kiến của đông đảo người dân.
12:23 26/3/2026
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn trúng một tiêm kích F/A-18 của Mỹ trên bầu trời Chabahar. Video IRGC công bố cho thấy tên lửa phòng không lao về phía tiêm kích đang lượn trên bầu trời và phát nổ gần mục tiêu, dường như do ngòi nổ cận đích được kích hoạt.