Khoảnh khắc Ronaldo bước cạnh ông Trump
Đoạn video Cristiano Ronaldo tươi cười rạng rỡ khi bước bên cạnh Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng gây sốt trên mạng xã hội, gần chạm mốc 20 triệu view chỉ sau 10 giờ đăng tải.
Đáp trả màn bắt tay của U17 Nhật Bản, các cầu thủ U17 CHDCND Triều Tiên vung nắm đấm và tỏ thái độ khiêu khích, ở trận đấu tại vòng 16 đội giải U17 World Cup 2025 hôm 19/11.
Sáng 20/11, Neymar lập công trong trận hòa 1-1 giữa Santos với Mirassol thuộc vòng 34 giải VĐQG Brazil.
Khi xem đoạn video tri ân của CĐV Barcelona, khoảnh khắc "Gracias Leo" hiện lên khiến Lionel Messi không thể kìm nước mắt.
Tối 18/11 (giờ Mỹ), Cristiano Ronaldo gây chú ý khi dự tiệc tối của Tổng thống Donald Trump.
Neymar có 2 lần thực hiện tình huống gắp bóng qua đầu các hậu vệ Palmeiras nhưng đều thất bại ở trận đấu tại giải VĐQG Brazil hôm 16/11.
Sáng 16/11, Neymar bật khóc khi Santos giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Palmeiras ở phút bù giờ, qua đó thoát khỏi nhóm xuống hạng.
U22 Việt Nam nhận bàn thua sớm ở phút thứ 4 trong thất bại 0-1 trước U22 Uzbekistan thuộc Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 diễn ra chiều 15/11.
Ciro, con trai của siêu sao Lionel Messi, thực hiện cú sút phạt ghi bàn cho đội trẻ Inter Miami ở trận đấu hôm 14/11.
Nhà báo Piers Morgan đăng tải lại đoạn clip Lionel Messi va chạm với Olwethu Makhanya trận Inter Miami thắng Philadelphia Union 2-1 ở MLS vào tháng 3/2025, lập tức thu hút hàng triệu lượt xem.
Trung vệ Đỗ Duy Mạnh khiến người hâm mộ thích thú khi ghi lại cuộc trò chuyện giữa cậu con trai Duy Minh (bé Ú) với tiền đạo Nguyễn Xuân Son.