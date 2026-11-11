Bộ trưởng Y tế nghẹn ngào: Không ép buộc ai hiến tạng
"Cuộc vận động hiến tạng hiện nay, kể cả với người lớn, không phải là sự ép buộc, thì tại sao với trẻ em lại đặt ra vấn đề ép buộc", Bộ trưởng Y tế chia sẻ tại họp báo chiều 27/10.
Chiều 10/11, Tổ cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 đã cấp cứu thành công bệnh nhân chấn thương bụng nghiêm trọng từ đảo Nam Yết, đặc khu Trường Sa về đất liền điều trị.
"Cuộc vận động hiến tạng hiện nay, kể cả với người lớn, không phải là sự ép buộc, thì tại sao với trẻ em lại đặt ra vấn đề ép buộc", Bộ trưởng Y tế chia sẻ tại họp báo chiều 27/10.
Hơn 5 năm qua, "Bếp ăn Hạnh Phúc" trong khuôn viên Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) luôn đều đặn phục vụ hàng trăm suất cơm chay miễn phí cho bệnh nhân và người lao động mỗi ngày.
Ngư dân 52 tuổi bị chấn thương sọ não, vỡ xương sọ và gãy nhiều xương hàm mặt sau tai nạn khi kéo lưới, được vận chuyển cấp cứu bằng trực thăng về TP.HCM.
Một vài cơ sở tại TP.HCM tiếp nhận xác người hiến là Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y ĐHQG TP.HCM. Thủ tục đăng ký hiến xác rất đơn giản và thuận tiện.
Mỗi ngày, khu xoa bóp bấm huyệt của Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM đón hàng trăm lượt người đến điều trị đau nhức, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền.
Một sản phụ mang thai 37 tuần 4 ngày đã sinh con ngay trên taxi khi đang đến bệnh viện. Nhờ được CSGT hỗ trợ mở đường và đưa vào cơ sở y tế gần nhất, cả mẹ và bé đều an toàn.
Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 phối hợp Binh đoàn 18 đã đưa bệnh nhân từ đảo Sơn Ca, Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) về đất liền để cấp cứu, điều trị chuyên sâu.
Chị M.T.N.L. (24 tuổi, phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình) bất ngờ chuyển dạ và sinh em bé ngay trên ô tô khi đang được người nhà đưa tới bệnh viện.
Sau hơn một thập kỷ xây dựng với tổng vốn đầu tư 4.990 tỷ đồng, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đón bệnh nhân từ ngày 26/6 với quy mô 1.000 giường bệnh.
Đoạn clip ghi lại cảnh một nhân viên bảo vệ tại BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM liên tục nhắc người dân cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo, nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.