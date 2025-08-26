Sân bay Long Thành bắt đầu tuyển quân: Rõ vị trí, bằng cấp yêu cầu

Sân bay Long Thành đang đẩy mạnh việc tuyển dụng nhân sự với nhiều vị trí với yêu cầu khác nhau về bằng cấp và trình độ tiếng Anh.

Cần rất nhiều nhân sự thuộc nhiều mảng khác nhau như Luật, Kinh Tế, Hàng không... để vận hành sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được gấp rút thi công để cơ bản hoàn thành vào ngày 19/12 và đi vào khai thác thương mại trong năm 2026. Cùng với đó, hoạt động tuyển dụng cũng diễn ra sôi nổi để tìm kiếm nhân sự tham gia vận hành "siêu cảng" hàng không lớn nhất Việt Nam.

Hàng nghìn người ứng tuyển

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, 3 ngày sau khi Ngày hội việc làm diễn ra, đơn vị này đã nhận được thông tin ứng tuyển của 1.298 ứng viên.

Cụ thể, các vị trí việc làm tại sân bay Long Thành có 1.043 ứng viên nộp hồ sơ. Cùng với đó, 92 ứng viên mong muốn làm việc tại Chi nhánh Nhiên liệu Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các vị trí việc làm tại Chi nhánh Dịch vụ Hàng hóa Long Thành đã có 163 ứng viên nộp hồ sơ.

"Những thông tin ứng tuyển này là căn cứ để khi có đợt tuyển dụng, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ liên hệ để các ứng viên nộp hồ sơ tham dự tuyển dụng", đại diện sân bay Long Thành cho biết.

Ứng viên xếp hàng dài tìm kiếm cơ hội việc làm tại Ngày hội việc làm do ACV tổ chức. Ảnh: DT.

Trước đó, vào ngày 23/8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã tổ chức Ngày hội việc làm Cảng hàng không quốc tế Long Thành mang đến gần 3.000 cơ hội việc làm khi sân bay này đưa vào khai thác.

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhận định nhu cầu tìm kiếm lao động cho sân bay Long Thành là rất lớn. Trong khi đó, có khoảng 9.000 người lao động đã bày tỏ sự quan tâm và tìm kiếm cơ hội làm việc làm tại đây.

Vì vậy, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ, cập nhật tiến độ và rà soát hàng tháng với các bên liên quan để nắm bắt nhu cầu và kịp thời kết nối để có nguồn nhân lực tốt nhất.

"Trước mắt là lao động phục vụ sân bay Long Thành, xa hơn là việc làm từ các dịch vụ thừa hưởng cơ hội từ cảng hàng không mang lại", ông Sơn nói thêm.

Ngoài ACV, có 7 đơn vị liên quan đến hàng không tham gia tuyển dụng đợt này gồm: Công ty cổ phần hàng không Vietjet, Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS), Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS), Công ty cổ phần Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam (VINACS), Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Học viện Hàng không Việt Nam (VAA).

Trong đó, ACV sẽ tuyển dụng 1.400 nhân sự cho các vị trí chuyên môn như: kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện, điện tử - viễn thông, cơ khí - tự động hóa; kỹ sư hóa nghiệm... Còn các hãng hàng không, công ty dịch vụ mặt đất sẽ tham gia tuyển dụng gần 1.500 ứng viên.

Vẫn còn nhiều vị trí việc làm

Hiện, sân bay Long Thành vẫn tiếp tục tuyển dụng nhiều vị trí công việc cho văn phòng cảng, phòng tài chính kế toán, trung tâm khai thác ga, đội điện - nước - công trình. Mỗi vị trí đều có yêu cầu khác nhau về bằng cấp, trình độ tiếng Anh.

Ví dụ, vị trí kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa kỹ thuật yêu cầu trình độ học vấn, chuyên môn là tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, các chuyên ngành: Cơ - Điện tử; Điện tử - Viễn thông, Điện, Công nghệ kỹ thuật điện điện tử. Trình độ tiếng Anh TOEIC tối thiểu 450 hoặc tương đương trở lên.

Ở vị trí này, ứng viên cần tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ bảo dưỡng định kỳ, bảo trì, sửa chữa, lắp đặt các trang thiết bị hệ thống cung cấp điện - điện tử, thiết bị điện, tự động hóa, thiết bị chiếu sáng, điều hòa... Song song với đó là lập phương án kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa và dự trù vật tư, thiết bị.

Trong khi đó, vị trí nhân viên kiểm tra, giám sát sân đỗ yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Trung cấp kỹ thuật trở lên hoặc thợ bậc 3/7 đúng chuyên ngành Xây dựng, Kỹ thuật xây dựng. Trình độ tiếng Anh TOEIC tối thiểu 300 hoặc tương đương trở lên.

Sân bay Long Thành và các chi nhánh nhiên liệu, hàng hóa vẫn tiếp tục tuyển dụng nhiều vị trí. Ảnh: ACV.

Ở vị trí này, ứng viên cần thực hiện công tác kiểm tra bề mặt sân đường, sân đỗ theo quy định; ghi nhận tình trạng, phát hiện hư hỏng, vật ngoại lai (FOD) gây mất an toàn bay; báo cáo kịp thời các nguy cơ ảnh hưởng.

Cùng với công việc tại sân bay, các đơn vị Chi nhánh Nhiên liệu Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Chi nhánh Dịch vụ Hàng hóa Long Thành vẫn tiếp tục tuyển dụng các vị trí như chuyên viên kinh doanh, chuyên viên pháp chế, chuyên viên thủ tục...

Chia sẻ hôm 23/8, ông Nguyễn Cao Cường, Phó tổng giám đốc ACV xác định nguồn nhân lực là một trong những yếu tố đóng vai trò then chốt tại sân bay Long Thành.

"Thu hút nguồn nhân lực trẻ, năng động, nhiệt huyết và có năng lực chuyên môn cao, có thể nắm bắt và làm chủ các công nghệ mới, tiên tiến trên thế giới sẽ giúp sân bay Long Thành đi vào vận hành khai thác hiệu quả", ông Cường nhấn mạnh.