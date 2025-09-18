Thông tin mới nhất về thủ tục bay không giấy tờ tại Tân Sơn Nhất

Hơn 110.000 lượt khách đã bay không cần giấy tờ nhờ sử dụng VNeID tích hợp dữ liệu sinh trắc học tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Công an TP.HCM, người dân đã dần quen với việc làm thủ tục bay không cần giấy tờ. Ảnh: Khương Nguyễn.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an TP.HCM vừa có những chia sẻ liên quan đến công tác làm thủ tục bay thông qua VNeID tích hợp dữ liệu sinh trắc học tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 18/9.

Theo Thượng tá Hồ Thị Lãnh, thời gian qua, Công an TP.HCM đã phối hợp với Cục quản lý Hành chính, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và ACV cũng như các hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet để triển khai công tác nói trên tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Côn Đảo.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh cho biết sau 2 tháng triển khai, lượng khách sử dụng VNeID để làm thủ tục bay đã tăng 2,6 lần so với ngày đầu. Ảnh: T.T.

Qua 2 tháng triển khai, công tác đã phục vụ hơn 110.000 lượt khách trên các chuyến bay nội địa xuất phát từ nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Việc bay không cần sử dụng giấy tờ đã mang đến trải nghiệm tiện lợi, mới mẻ và hiện đại cho hành khách.

Song song đó, Công an TP.HCM đã phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng tiện ích này để người dân cả nước biết và thụ hưởng.

Đến nay, lượng khách sử dụng sinh trắc học để làm thủ tục hàng không đã tăng 2,6 lần so với ngày đầu tiên triển khai. Từ đó, cho thấy việc người dân đã dần quan tâm đến việc sử dụng VNeID để check-in và làm thủ tục lên máy bay.

Thời gian đầu, người dân còn e ngại trong việc thử các giải pháp mới. Do đó, trong giai đoạn đầu, Công an TP.HCM đã phối hợp với sân bay và hãng bay giải pháp thắc mắc trực tiếp cho người dân ngay tại sân bay, qua đó ghi nhận những ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dịch vụ. Sắp tới, đơn vị này sẽ phối hợp với các cơ quan để tiếp tục tuyên truyền đến người dân.

Hiện, giải pháp này chưa áp dụng với khách nối chuyến, trẻ em, trẻ sơ sinh và người nước ngoài. Công an TP.HCM sẽ tiếp tục theo dõi, đề xuất để có hướng dẫn từ các cơ quan cấp trên.

Về kế hoạch đẩy nhanh thủ tục các chuyến bay quốc tế, Công an TP.HCM sẽ tiếp nhận thông tin từ cơ quan báo chí và đề xuất lên Bộ Công an. Khi có các hướng dẫn mới, đơn vị này sẽ nhanh chóng triển khai tới người dân.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 24 về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, thực hiện toàn trình tại 100% các cảng hàng không trên toàn quốc, hoàn thành trong tháng 10; tại nhà ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và các bãi đỗ phương tiện trên địa bàn TP Hà Nội, TP.HCM, hoàn thành trong năm 2025.

Bộ Công an cũng được giao xây dựng các tiện ích giao thông tích hợp trên VNeID, kết nối với hệ thống hiện có nhằm khắc phục tình trạng phân mảnh, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân.

Đồng thời, chủ trì hướng dẫn triển khai tích hợp công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp. Hai nhiệm vụ này được yêu cầu hoàn thành trong tháng 10.

Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương hoàn tất thủ tục mua sắm, đầu tư hạ tầng và trang thiết bị cần thiết để triển khai sinh trắc học gắn với VNeID trong thủ tục hàng không.

Từ ngày 15/9, ACV phối hợp với các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet... hướng dẫn tất cả hành khách sử dụng Căn cước, Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên tàu bay, trừ trường hợp hành khách sử dụng các loại giấy tờ tùy thân hợp lệ khác.

Từ ngày 15/9 đến 30/11, phối hợp với các hãng hàng không chủ động nghiên cứu triển khai các chính sách ưu đãi thiết thực để khuyến khích hành khách mua vé và sử dụng giải pháp sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID khi làm thủ tục hàng không. Đồng thời, tổ chức chiến dịch truyền thông rộng rãi, hướng dẫn, hỗ trợ, dẫn dắt, hình thành thói quen cho người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ.

Từ ngày 1/12, chỉ làm thủ tục tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt. Tất cả hành khách không thuộc diện nêu trên thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua ứng dụng VNeID hoặc tại hệ thống kiosk tự phục vụ tại sân bay.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định việc ứng dụng sinh trắc học qua hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID khi tham gia giao thông, hoàn thành trong tháng 12.