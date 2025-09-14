Thay đổi lớn khi đi máy bay từ ngày 1/12

Thủ tướng yêu cầu từ 1/12, chỉ hành khách có hành lý ký gửi và trường hợp đặc biệt mới làm thủ tục tại quầy, các đối tượng khác dùng sinh trắc học VNeID hoặc kiosk tự phục vụ.

Thủ tướng yêu cầu triển khai sinh trắc học VNeID toàn trình tại tất cả sân bay toàn quốc trong tháng 10. Ảnh: Khương Nguyễn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 24 về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, thực hiện toàn trình tại 100% các cảng hàng không trên toàn quốc, hoàn thành trong tháng 10; tại nhà ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và các bãi đỗ phương tiện trên địa bàn thành phố Hà Nội, TP.HCM, hoàn thành trong năm 2025.

Bộ Công an cũng được giao xây dựng các tiện ích giao thông tích hợp trên VNeID, kết nối với hệ thống hiện có nhằm khắc phục tình trạng phân mảnh, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân.

Đồng thời, chủ trì hướng dẫn triển khai tích hợp công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp. Hai nhiệm vụ này được yêu cầu hoàn thành trong tháng 10.

Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương hoàn tất thủ tục mua sắm, đầu tư hạ tầng và trang thiết bị cần thiết để triển khai sinh trắc học gắn với VNeID trong thủ tục hàng không.

Từ ngày 15/9, ACV phối hợp với các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet... hướng dẫn tất cả hành khách sử dụng Căn cước, Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên tàu bay, trừ trường hợp hành khách sử dụng các loại giấy tờ tùy thân hợp lệ khác.

Từ ngày 15/9 đến 30/11, phối hợp với các hãng hàng không chủ động nghiên cứu triển khai các chính sách ưu đãi thiết thực để khuyến khích hành khách mua vé và sử dụng giải pháp sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID khi làm thủ tục hàng không. Đồng thời, tổ chức chiến dịch truyền thông rộng rãi, hướng dẫn, hỗ trợ, dẫn dắt, hình thành thói quen cho người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ.

Từ ngày 1/12, chỉ làm thủ tục tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt. Tất cả hành khách không thuộc diện nêu trên thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua ứng dụng VNeID hoặc tại hệ thống kiosk tự phục vụ tại sân bay.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định việc ứng dụng sinh trắc học qua hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID khi tham gia giao thông, hoàn thành trong tháng 12.

UBND TP Hà Nội, TP.HCM chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng bố trí ngân sách bảo đảm hạ tầng, thiết bị cần thiết để triển khai các tiện ích giao thông và ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID tại các tuyến nhà ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và bãi đỗ phương tiện trên địa bàn thành phố, hoàn thành trong tháng 12.

Ngoài ra, Bộ Công an còn được giao chủ trì cùng Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan tích hợp 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo Kế hoạch 02-KH/BCĐTW lên ứng dụng VNeID, hoàn thành trong tháng 9.