Giá xe cũng như hàng loạt các mặt hàng tiêu dùng và công nghiệp có nguy cơ tăng cao do việc thiếu hụt chip, chủ yếu vì nhu cầu cao trong ngành công nghiệp AI.

Giá xe cũng như hàng loạt các sản phẩm tiêu dùng và hàng công nghiệp có khả năng tăng cao trong thời gian tới. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thiếu hụt chip do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) đang gây áp lực nghiêm trọng lên chuỗi cung ứng.

AI gây thiếu hụt chip, góp phần làm giá xe tăng cao

Trong bức thư gửi Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Mỹ, các tổ chức cho biết thị trường vi mạch đang rơi vào tình trạng mất cân đối nghiêm trọng. Theo đó, nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI đã chiếm phần lớn năng lực sản xuất chip toàn cầu, dẫn đến giá tăng mạnh và nguồn cung cho các ngành sản xuất truyền thống bị thu hẹp đáng kể.

Với càng nhiều chức năng thông minh được trang bị, các mẫu xe hiện đại càng phải thuộc thuộc vào vi mạch, đặc biệt là các loại chip nhớ cao cấp, để vận hành các tính năng này.

Các hiệp hội cảnh báo rằng "sự mất cân bằng khẩn cấp trên thị trường chip có thể dẫn đến các đợt tăng giá đáng kể và kéo dài đối với các hộ gia đình Mỹ trong ngắn hạn, đồng thời gây gián đoạn các chuỗi cung ứng quan trọng của Mỹ".

Việc các trung tâm dữ liệu AI tiêu thụ khối lượng lớn vi mạch đã tạo ra "một đợt tăng giá chưa từng có" đối với linh kiện này, đồng thời làm giảm nguồn cung cho các ngành sản xuất hàng hóa tiêu dùng. Các tổ chức nhận định tác động thực tế đã bắt đầu xuất hiện và có nguy cơ trở nên nghiêm trọng hơn nếu không sớm được giải quyết sớm.

Giá xe phụ thuộc vào cơn sốt trí tuệ nhân tạo

Vấn đề ngày càng thu hút sự chú ý khi chính phủ Mỹ đã dành hàng tỷ USD trợ cấp nhằm thúc đẩy sản xuất vi mạch trong nước, trong đó có các khoản hỗ trợ dành cho hãng sản xuất chip Micron. Tuy nhiên, tốc độ mở rộng năng lực sản xuất vẫn chưa theo kịp sự bùng nổ nhu cầu từ lĩnh vực AI.

Do nhu cầu bùng nổ từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), giá chip đã tăng mạnh, kéo theo chi phí sản xuất nhiều mặt hàng tiêu dùng và công nghiệp leo thang, trong đó có ôtô.

Các hiệp hội doanh nghiệp cho biết họ đang chứng kiến giá của nhiều mặt hàng điện tử tiêu dùng và sản phẩm công nghệ thông tin tăng lên. Chi phí xây dựng, duy trì và nâng cấp hạ tầng internet, viễn thông tại Mỹ cũng leo thang đáng kể. Nguồn cung ôtô, thiết bị y tế cùng nhiều mặt hàng công nghiệp khác cũng đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng.

Trước đó, Reuters từng đưa tin tình trạng khan hiếm chip toàn cầu đang buộc các công ty AI và doanh nghiệp điện tử tiêu dùng phải cạnh tranh gay gắt để giành nguồn cung ngày càng hạn chế, khiến giá các linh kiện lưu trữ dữ liệu thiết yếu liên tục tăng cao. Nếu không có biện pháp giải quyết tức thời, giá xe và nhiều sản phẩm khác có nguy cơ tăng mạnh trong thời gian tới.