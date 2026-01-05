Tại sao Thụy Sĩ phong tỏa tài sản của Tổng thống Venezuela?

Ngày 5/1, Chính phủ Thụy Sĩ thông báo đã đóng băng toàn bộ tài sản tại nước này của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các cá nhân liên quan, sau khi ông bị lực lượng Mỹ bắt giữ tại thủ đô Caracas.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Mỹ áp giải đến tòa án ngày 5/1. Ảnh: Reuters

Theo Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ, biện pháp có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài 4 năm. Quyết định này được áp dụng theo Luật Liên bang về phong tỏa và hoàn trả tài sản bất hợp pháp của các cá nhân chính trị nước ngoài, đồng thời bổ sung cho các lệnh trừng phạt đối với Venezuela đã có từ năm 2018.

Theo đó, việc phong tỏa không áp dụng đối với các thành viên của Chính phủ Venezuela hiện nay. Trong trường hợp các thủ tục pháp lý trong tương lai xác định tài sản có được một cách bất hợp pháp, Thụy Sĩ cho biết sẽ tìm cách hoàn trả các khoản tiền này vì lợi ích của người dân Venezuela. Chính phủ không công bố giá trị tài sản liên quan và chưa xác nhận liệu ông Maduro hoặc các cộng sự có tài sản tại Thụy Sĩ hay không.

Giới chức Thụy Sĩ cũng mô tả tình hình tại Venezuela là “biến động và khó lường”, kêu gọi các bên kiềm chế, giảm leo thang căng thẳng và tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời tái khẳng định sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục phản ứng về việc Mỹ tấn công Venezuela. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng Washington cần tự giải trình về hành động của mình, nhấn mạnh luật pháp quốc tế là chuẩn mực để đánh giá hành vi của các quốc gia. London tiếp tục kêu gọi một quá trình chuyển tiếp hòa bình và dân chủ tại Venezuela.

Cùng ngày, Ghana đã lên án mạnh mẽ cuộc can thiệp quân sự của Mỹ, cho rằng đây là hành động xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ). Accra kêu gọi giảm leo thang căng thẳng và trả tự do cho ông Maduro cùng phu nhân, cảnh báo rằng các hành động đơn phương như vậy có thể tạo tiền lệ nguy hiểm đối với trật tự quốc tế.

Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cũng lên tiếng bày tỏ đoàn kết với Venezuela, kêu gọi tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, ECOWAS nhấn mạnh sự ủng hộ đối với người dân Venezuela và kêu gọi tất cả các quốc gia tuân thủ nghĩa vụ tôn trọng chủ quyền quốc gia theo Hiến chương LHQ.

Khối khu vực Tây Phi cho rằng cộng đồng quốc tế cần hành động có trách nhiệm nhằm bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau chiến dịch quân sự của Mỹ.