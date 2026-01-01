Vợ chồng ông Maduro gặp vấn đề về sức khỏe

Tại phiên điều trần đầu tiên ở Mỹ, luật sư cho biết ông Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores đang gặp vấn đề sức khỏe, trong đó bà Flores có thể bị chấn thương xương sườn.

Ông Nicolás Maduro và vợ Cilia Flores. Ảnh: WSJ

Ngày 5/1 (giờ địa phương), ông Nicolás Maduro và bà Cilia Flores xuất hiện tại phiên điều trần đầu tiên trước tòa án liên bang Mỹ, hai ngày sau khi vợ chồng Tổng thống Venezuela bị bắt giữ.

Phiên điều trần diễn ra trong khoảng 30 phút và kết thúc vào lúc 12h31. Tại phiên tòa, luật sư Mark Donnelly - đại diện pháp lý cho bà Cilia Flores - cho biết thân chủ của mình đang gặp “những vấn đề về sức khỏe và y tế cần được theo dõi”.

Ông Donnelly thông tin thêm rằng bà Flores có khả năng bị gãy xương hoặc bầm dập nghiêm trọng ở vùng xương sườn trong quá trình bị bắt giữ và có thể cần chụp X-quang toàn diện để kiểm tra. Ngoài ra, thái dương và mí mắt của bà Flores cũng được cho là đã bị băng bó tại phiên tòa.

Trước đó, luật sư Barry Pollack, người bào chữa cho ông Maduro, cũng cho biết thân chủ của ông gặp vấn đề về sức khỏe và cần được chăm sóc y tế. Tuy nhiên, cả hai luật sư đều không nêu cụ thể tình trạng của các thân chủ.

Trước phiên điều trần, đoạn video ghi lại cảnh ông Maduro và bà Flores được đưa bằng trực thăng của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) từ trung tâm giam giữ ở Brooklyn tới Tòa án Liên bang Daniel Patrick Moynihan, ở trung tâm New York, đã được lan truyền.

Trong hình ảnh, cả hai mặc trang phục màu be, bị còng tay và được các đặc vụ DEA hộ tống nghiêm ngặt. Ông Maduro được cho là di chuyển với dáng đi hơi tập tễnh.

Bên cạnh đó, theo Al Jazeera, cơ sở giam giữ nơi ông Maduro và phu nhân đang bị tạm giam được đánh giá là gặp nhiều vấn đề về quản lý, tình trạng thiếu nhân sự kéo dài, cùng những hệ lụy liên quan đến bạo lực và công tác kiểm soát an ninh lỏng lẻo.

Một số nguồn tin cho biết, do được xếp vào diện “nhân vật đặc biệt”, ông Maduro và bà Flores có thể sẽ được tách khỏi khu giam giữ chung.

Tuy nhiên, việc này không đồng nghĩa với việc họ được miễn trừ các điều kiện giam giữ khắc nghiệt, bao gồm chất lượng thực phẩm hạn chế, nguy cơ xô xát giữa các phạm nhân hoặc các đợt phong tỏa đột xuất tại nhà giam.

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.