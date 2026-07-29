Tại sao có mức giá khách sạn rẻ khó tin trên ứng dụng

Giá phòng rẻ trên ứng dụng có thể là ưu đãi thật, nhưng cũng đi kèm điều kiện hạn chế và phí phát sinh.

Nhiều người "săn" được phòng khách sạn giá hời trên các ứng dụng booking. Ảnh: Vinod C/Pexels.

Cùng một khách sạn, loại phòng và ngày lưu trú, giá hiển thị trên ứng dụng điện thoại đôi khi thấp hơn đáng kể so với khi tìm kiếm bằng máy tính. Thậm chí, hai người dùng mở cùng một nền tảng cũng có thể nhìn thấy mức giá khác nhau.

Sự chênh lệch này hoàn toàn không phải là lỗi. Thực tế, giá phòng trực tuyến có thể được điều chỉnh liên tục dựa trên nhu cầu, lượng phòng còn lại, thời điểm đặt, thiết bị truy cập và đặc điểm của từng nhóm khách hàng.

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là mức giá dành riêng cho người dùng ứng dụng, thành viên hoặc khách đã đăng nhập tài khoản. Theo Booking.com, một số cơ sở lưu trú có thể áp dụng ưu đãi riêng cho khách đặt phòng bằng điện thoại.

Đối với nền tảng, giảm giá là cách thu hút người dùng tải ứng dụng, đăng ký tài khoản và hình thành thói quen đặt phòng lâu dài. Khách sạn cũng có thể tiếp cận đúng nhóm khách có khả năng hoàn tất giao dịch, thay vì giảm giá đồng loạt trên mọi kênh.

Bởi vậy, một phòng có giá 1,5 triệu đồng trên trình duyệt nhưng chỉ còn 1,3 triệu đồng trong ứng dụng chưa chắc là điều bất thường. Hai mức giá có thể thuộc hai chương trình bán hàng khác nhau.

Phòng khách sạn cũng là loại hàng hóa có “hạn sử dụng” đặc biệt. Một căn phòng không bán được trong đêm nay sẽ không thể để dành sang ngày mai. Doanh thu của đêm đó gần như mất hoàn toàn, trong khi các chi phí như nhân viên, điện nước, mặt bằng và vận hành vẫn phát sinh.

Giá phòng rẻ bất ngờ trên ứng dụng có thể "mất" những dịch vụ đi kèm so với giá phòng niêm yết ban đầu. Ảnh: Mikhail Nilov/Pexels.

Vì vậy, khi còn nhiều phòng trống và ngày nhận phòng đã đến gần, khách sạn có thể hạ giá để tăng tỷ lệ lấp đầy. Thu được ít tiền vẫn tốt hơn để phòng trống.

Đây là nguyên nhân khiến giá phòng phút chót đôi khi rẻ bất ngờ. Tuy nhiên, chờ sát ngày không phải lúc nào cũng có lợi. Nếu nhu cầu tăng mạnh do lễ hội, kỳ nghỉ hoặc sự kiện lớn, giá phòng có thể tăng nhanh khi ngày lưu trú đến gần.

Ngoài ra, mức giá thấp thường đi kèm những điều kiện chặt chẽ hơn. Phổ biến nhất là yêu cầu thanh toán trước, không hoàn tiền hoặc tính phí cao nếu khách hủy và thay đổi ngày ở.

Phòng giá rẻ cũng có thể không bao gồm bữa sáng, không cho chọn hướng nhìn, chỉ áp dụng cho một số loại phòng hoặc yêu cầu khách ở tối thiểu nhiều đêm. Những thông tin này thường được thể hiện bằng dòng chữ nhỏ bên dưới mức giá nổi bật.

Vì thế, phòng 1,2 triệu đồng không hoàn tiền chưa chắc có lợi hơn phòng 1,35 triệu đồng được hủy miễn phí, có bữa sáng và cho phép đổi lịch. Giá rẻ chỉ thực sự đáng giá khi các điều kiện phù hợp với kế hoạch của người đặt.

Khách cũng cần lưu ý giá xuất hiện ở trang tìm kiếm chưa chắc là số tiền cuối cùng. Một số khoản như thuế, phí dịch vụ, phí vệ sinh hoặc phí thu tại nơi lưu trú có thể chỉ hiện ra ở bước thanh toán.