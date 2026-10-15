Sân bay Quảng Trị hoàn thành bay thử, hướng tới khai thác tháng 3/2027

Sân bay Quảng Trị hoàn thành chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để khai thác thương mại từ tháng 3/2027.

Ngày 15/10, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với T&T Group, Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị và các đơn vị liên quan tổ chức chuyến bay kỹ thuật đầu tiên nhằm rà soát, kiểm tra tĩnh không và chướng ngại vật tại đường cất hạ cánh của sân bay Quảng Trị.

Sân bay đã đạt 80% khối lượng thi công

Chuyến bay sử dụng máy bay Cessna 208 của Công ty Trắc địa Bản đồ (SAMCOM), thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng. Xuất phát từ sân bay Đồng Hới, máy bay thực hiện 3 tuyến bay đánh giá phía trên sân bay Quảng Trị ở các cao độ 300 m và 600 m, với tốc độ trung bình 220 km/h.

Hình ảnh được thiết bị chuyên dụng ghi lại nhằm phục vụ việc kiểm tra khu vực không phận và chướng ngại vật ở hai đầu đường cất hạ cánh, góp phần đánh giá các điều kiện liên quan đến an toàn bay.

Sau chuyến bay này, doanh nghiệp dự án sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai những công việc tiếp theo, như đánh giá phương thức bay, hiệu chuẩn thiết bị và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật theo quy định.

Máy bay thực hiện 3 tuyến bay đánh giá phía trên sân bay Quảng Trị. Ảnh: T&T.

Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan kiểm tra hạ tầng khu bay, gồm đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay.

Tính đến đầu tháng 10, tổng khối lượng thi công sân bay Quảng Trị đạt trên 80%. Trong đó, sân đỗ máy bay đã hoàn thành, đường cất hạ cánh và đường lăn đạt khoảng 98%, nhà ga hành khách đạt trên 80%, còn đài kiểm soát không lưu đạt trên 90%. Các hạng mục lắp đặt thiết bị quản lý bay dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2027.

Dự án do liên danh T&T Group và CIENCO4 làm nhà đầu tư, với Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị là doanh nghiệp trực tiếp triển khai.

Theo quy hoạch điều chỉnh hồi tháng 7, sân bay Quảng Trị được nâng từ cấp 4C lên cấp 4E, hướng tới khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350.

Doanh nghiệp dự án đặt mục tiêu đưa sân bay Quảng Trị vào khai thác thương mại trong tháng 3/2027, trước dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2027) và đón đầu Năm Du lịch quốc gia 2027 do tỉnh Quảng Trị đăng cai.

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan quản lý và đơn vị chuyên môn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, lắp đặt thiết bị, kiểm tra, nghiệm thu và thực hiện các thủ tục cấp phép. Công tác xây dựng phương án khai thác, chuẩn bị nhân sự và dịch vụ tại cảng cũng được triển khai song song.

Trước đó, vào tháng 8/2026, doanh nghiệp dự án ký hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tập trung vào xây dựng tài liệu, thủ tục cấp phép, mô hình tổ chức, kế hoạch nhân sự và hoạt động quản lý, kinh doanh, khai thác cảng.

Hai bên hiện trao đổi phương án hợp tác tổ chức vận hành, khai thác sân bay trong giai đoạn 2027-2032, bao gồm quản lý cảng, phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, đào tạo nhân lực và hỗ trợ vận hành sau khi tiếp nhận bàn giao.

Các hãng bay nghiên cứu mở rộng mạng bay

Cũng trong ngày 15/10, tỉnh Quảng Trị ký thỏa thuận hợp tác phát triển vận tải hàng không giai đoạn 2026-2030 với 3 hãng hàng không gồm Vietravel Airlines, Vietjet Air và Sun PhuQuoc Airways.

Các hãng bày tỏ quan tâm đến việc phát triển mạng đường bay đến sân bay Quảng Trị khi cảng đi vào hoạt động. Trong giai đoạn đầu, Hà Nội và TP.HCM được xác định là những thị trường kết nối ưu tiên. Các hãng cũng nghiên cứu khả năng mở rộng mạng bay đến những điểm đến nội địa khác và phát triển đường bay quốc tế tiềm năng.

Quảng Trị sau sáp nhập có 2 sân bay, được kỳ vọng phát triển các dịch vụ hàng không, vận tải, sửa chữa, bảo dưỡng và nâng cấp máy bay. Ảnh: T&T.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết địa phương đang tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, năng lượng, công nghiệp, logistics và thương mại. Trong đó, giải quyết bài toán giao thông, vận tải, đặc biệt là hàng không, là điều kiện quan trọng để thu hút doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo tỉnh, sau sáp nhập, Quảng Trị có lợi thế khi sở hữu hai sân bay. Nếu khai thác hiệu quả, hạ tầng này không chỉ phục vụ du lịch mà còn mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ hàng không, vận tải, sửa chữa, bảo dưỡng và nâng cấp máy bay.