Bitcoin tiếp tục lao dốc bất chấp đà phục hồi mạnh của chứng khoán Mỹ, hướng đến tháng giao dịch tồi tệ nhất trong hơn 4 năm qua.

Giá trị Bitcoin đang ở mốc thấp nhất từ đầu năm. Ảnh: Wired.

Theo Bloomberg, giá Bitcoin một lần nữa rơi xuống dưới ngưỡng 60.000 USD trong phiên ngày 27/11, bỏ lỡ đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ khi Phố Wall trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Trước đó, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới có thời điểm tăng 2,3%, vượt mốc 62.000 USD . Tuy nhiên, Bitcoin nhanh chóng đảo chiều, rơi xuống 58.760 USD khi thị trường chứng khoán New York mở cửa.

Sau đó, Bitcoin phục hồi nhẹ lên quanh 60.000 USD , trong khi chỉ số S&P 500 tăng tới 1,6%. Các đồng tiền mã hóa khác cũng đồng loạt suy yếu.

Diễn biến trái chiều này đặc biệt đáng chú ý khi Bitcoin trước đó vẫn tăng giá cùng các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ, nhưng lại chịu áp lực bán ngay khi Phố Wall chính thức bước vào phiên giao dịch.

Đồng tiền số này đã mất khoảng 23% giá trị kể từ đầu tháng 11 trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư suy giảm sau hàng loạt vụ tấn công mạng quy mô lớn trong lĩnh vực tiền mã hóa, cùng những bất ổn ngày càng gia tăng về chính sách quản lý sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Đây có thể sẽ là tháng giao dịch tồi tệ nhất trong hơn 4 năm qua của Bitcoin.

Bitcoin vẫn đang cố gắng giữ cân bằng quanh mốc 60.000 USD . Ảnh: CoinMaketCap.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, nhận định việc Bitcoin giảm xuống mốc 57.000 USD sẽ báo hiệu kịch bản giảm giá trong ngắn hạn.

Đợt bán tháo gần đây cũng xóa sổ phần lớn lợi nhuận chưa thực hiện của những nhà đầu tư nắm giữ lượng lớn Bitcoin, thường được gọi là "cá voi", khiến nhóm này có nguy cơ kết thúc năm trong tình trạng thua lỗ.

Theo báo cáo của nền tảng phân tích dữ liệu CryptoQuant, biên lợi nhuận chưa thực hiện trung bình của các ví nắm giữ từ 1.000 đến 10.000 Bitcoin trong quý IV chỉ còn 5,7%. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026, giảm mạnh so với mức 33,9% vào cuối tháng 9.

Tổng lợi nhuận chưa thực hiện của các địa chỉ ví nắm giữ từ 1.000 Bitcoin trở lên hiện chỉ còn 23,8 tỷ USD , giảm khoảng 81% so với mức 124,7 tỷ USD hồi tháng 9 và khoảng 92% so với mức đỉnh 294,4 tỷ USD ghi nhận vào tháng 8/2025.

Triển vọng thị trường tiền mã hóa trong những tuần cuối năm cũng không mấy khả quan khi thanh khoản có nguy cơ tiếp tục suy yếu.

"Chúng ta đang bước vào mùa nghỉ lễ và nhiều khả năng thị trường sẽ chứng kiến thanh khoản thấp, biến động mạnh trong thời gian còn lại của năm", Fredrick Collins, nhà sáng lập kiêm CEO nền tảng dữ liệu tiền mã hóa Velo Data, nhận định.