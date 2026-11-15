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Kinh doanh

Giá Bitcoin rơi tự do

  • Chủ nhật, 15/11/2026 10:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá Bitcoin đã giảm xuống sát mốc 62.000 USD, thấp nhất trong 3 tháng, khi làn sóng bán tháo tiền số tiếp diễn và hàng loạt vị thế sử dụng đòn bẩy bị thanh lý.

Giá Bitcoin tiếp tục dò đáy quanh khu vực 62.000 USD. Ảnh: Reuters.

Theo Bloomberg, thị trường tiền mã hóa tiếp tục chìm trong sắc đỏ vào cuối tuần. Trong đó, giá Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng khi làn sóng thanh lý các vị thế mua sử dụng đòn bẩy gia tăng.

Trong phiên giao dịch ngày 14/11 theo giờ Mỹ, đồng tiền số lớn nhất thế giới mất 5,7% giá trị. Đà giảm tiếp tục kéo dài sang phiên châu Á ngày 15/11, có thời điểm đưa Bitcoin xuống 62.000 USD, giảm thêm 1,7% và đánh dấu mức thấp nhất kể từ ngày 17/8.

Không riêng Bitcoin, Ether - đồng tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới - cũng chịu áp lực bán mạnh. Sau khi lao dốc 8% trong phiên Mỹ, giá Ether tiếp tục giảm xuống 1.731 USD vào ngày 15/11, mức thấp nhất kể từ ngày 9/7.

Theo Rich Rosenblum, đồng sáng lập công ty tạo lập thị trường tiền mã hóa GSR, đợt giảm giá lần này chủ yếu xuất phát từ các yếu tố kỹ thuật.

"Tôi cho rằng đây là diễn biến mang tính kỹ thuật, khi Bitcoin xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày quanh mức 73.000 USD, kéo theo hàng loạt vị thế bị thanh lý và các vị thế bán khống mới xuất hiện", Rosenblum nhận định.

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Bitcoin chưa có dấu hiệu dừng giảm. Ảnh: CoinMarketCap.

Thực tế, thị trường tiền mã hóa đã liên tục chịu sức ép trong những tuần gần đây do nhiều yếu tố bất lợi cùng lúc xuất hiện.

Trong đó, kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, dòng vốn rút mạnh khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ và tâm lý né tránh rủi ro liên quan đến nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) đều gây áp lực lên thị trường.

Bên cạnh đó, những tác động kéo dài từ vụ tấn công mạng gây thiệt hại khoảng 6 tỷ USD tại sàn giao dịch Binance gần đây cũng tiếp tục ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư.

Tính từ ngày 21/10, Bitcoin đã mất khoảng 25% giá trị. Mức giá thấp nhất của đồng tiền số này kể từ đầu năm 2026 là 57.742 USD, ghi nhận vào ngày 1/7.

Đáng chú ý, các đợt thanh lý quy mô lớn đang dần trở thành hiện tượng thường xuyên trên thị trường tiền mã hóa. Những phiên có hơn 500 triệu USD vị thế Bitcoin bị thanh lý trong vòng 24 giờ xuất hiện ngày càng nhiều, khi biến động giá mạnh liên tục khiến các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy phải đóng vị thế.

Theo dữ liệu từ Coinglass, riêng đợt lao dốc ngày 13/11 đã khiến khoảng 1,3 tỷ USD các vị thế mua trên thị trường tiền mã hóa bị thanh lý trong vòng 24 giờ, trong đó các vị thế liên quan đến Bitcoin chiếm phần lớn.

Diễn biến này cho thấy áp lực bán không chỉ đến từ việc nhà đầu tư chủ động rút vốn mà còn bị khuếch đại bởi hoạt động thanh lý bắt buộc, khiến giá tiền mã hóa có thể giảm sâu hơn trong thời gian ngắn.

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Ngọc Phương Linh

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  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

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