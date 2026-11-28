Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, gồm 3.790 căn hộ tái định cư ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm là hơn 18.253 tỷ đồng.

Theo thông báo trên Hệ thống đấu giá trực tuyến, vào lúc 9h30 đến 10h ngày 11/12 sẽ diễn ra đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất gồm 5 lô đất và 3.790 căn tái định cư trên đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Các lô đất được đấu giá gồm lô đất 1.K7.9.HH (trước đây là lô R1) có diện tích hơn 31.461 m2, lô đất 1.K7.5.HH (trước đây là lô R2) có diện tích 8.167 m2, lô đất 1.K7.6.HH (trước đây là lô R3), diện tích hơn 7.342 m2, lô đất 1.K7.8.HH (trước đây là lô R4) có diện tích hơn 19.616 m2, lô đất 1.K7.7.HH (trước đây là lô R5) có diện tích hơn 12.235 m2.

Tổng diện tích 5 lô đất là hơn 78.822 m2 thuộc loại đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ. Tài sản gắn liền với đất gồm 3.790 căn hộ tái định cư thuộc 2 dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Dự án thứ nhất gồm 2.220 căn hộ, trong đó lô R1 gồm 1.438 căn hộ thuộc 8 khối nhà A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Lô R2 gồm 416 căn hộ thuộc 3 khối nhà C1, C2, C3. Lô R3 gồm 366 căn hộ thuộc 3 khối nhà D1, D2, D3.

Dự án thứ hai gồm 1.570 căn hộ, trong đó lô R4 gồm 975 căn hộ thuộc 5 khối nhà A, B, C, D, E. Lô R5 gồm 595 căn hộ thuộc 6 khối nhà A, B, C, D, E, F.

3.790 căn hộ tái định cư ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm có giá khởi điểm hơn 18.253 tỷ đồng .

Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất tại 5 lô đất là hơn 18.253 tỷ đồng . Phương thức đấu giá là trả giá lên với bước giá 30 tỷ đồng .

3.790 căn hộ tại các khối R1, R2, R3, R4 và R5 thuộc Khu tái định cư Bình Khánh là một phần trong chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm. Sau khi xây dựng khoảng 8.500 căn, TP.HCM giữ lại 2.924 căn để phục vụ tái định cư và cho phép đấu giá 3.790 căn trong số 5.626 căn còn lại nhằm thu hồi vốn Nhà nước.

Năm ngoái, TP.HCM đã chấp thuận chuyển đổi công năng các căn hộ này từ nhà tái định cư sang nhà ở thương mại và chia thành hai khối (R1, R2, R3 và R4, R5) để tổ chức đấu giá.

Trước khi đưa ra đấu giá trong tháng 12 này, 3.790 căn hộ ở Khu tái định cư Bình Khánh đã trải qua 4 lần đấu giá bất thành.

Cụ thể, 3.790 căn hộ tái định cư được TP.HCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng . Tháng 2/2018, TP.HCM đưa ra bán đấu giá lần 2 với mức giá khởi điểm hơn 9.100 tỷ đồng .