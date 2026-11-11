Doanh nghiệp đấu giá 3.790 căn hộ Thủ Thiêm phải có ít nhất 8.000 tỷ

Giá khởi điểm 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm là hơn 18.253 tỷ đồng; doanh nghiệp tham gia đấu giá phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu khoảng 7.968 tỷ đồng.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM vừa thông báo niêm yết, công khai việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất tạo lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại 5 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Theo đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM là đơn vị tổ chức đấu giá. Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM là đơn vị có tài sản đấu giá. 5 lô đất đưa ra đấu giá gồm R1, R2, R3, R4 và R5 thuộc Khu dân cư tái định cư Bình Khánh rộng 38,4 ha.

Giá khởi điểm 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm được xác định hơn 18.253 tỷ đồng .

Cụ thể, lô R1 có diện tích 31.461,7 m2, lô R2 rộng 8.167 m2, lô R3 rộng 7.342,7 m2, lô R4 rộng 19.616,2 m2 và lô R5 rộng 12.235,1 m2. Tổng diện tích của 5 lô đất là 78.822,7 m2.

Tài sản gắn liền với đất gồm 3.790 căn hộ chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, 2.220 căn thuộc các lô R1, R2, R3 và 1.570 căn thuộc các lô R4, R5.

Giá khởi điểm được xác định hơn 18.253 tỷ đồng , gồm hơn 11.316 tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất, hơn 6.360 tỷ đồng giá trị công trình xây dựng và gần 577 tỷ đồng giá trị phân bổ hạ tầng.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là hơn 39.843 tỷ đồng . Theo phương án đấu giá, doanh nghiệp tham gia phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự kiến, tương đương khoảng 7.968 tỷ đồng .

Cuộc đấu giá được tổ chức trực tuyến trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ https://daugiatructuyen.gov.vn/, theo phương thức trả giá lên. Bước giá tối thiểu là 30 tỷ đồng .

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 10/11 đến 17 giờ ngày 25/11. Tiền mua hồ sơ là 1 triệu đồng/hồ sơ, tiền đặt trước hơn 3.650 tỷ đồng - tương đương 20% giá khởi điểm. Thời hạn nộp tiền đặt trước đến 17 giờ ngày 9/12. Người tham gia có thể xem tài sản trực tiếp từ ngày 16 - 20/11.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra từ 9h30 đến 10h ngày 11/12.

3.790 căn hộ tại các khối R1, R2, R3, R4 và R5 thuộc Khu tái định cư Bình Khánh là một phần trong chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm. Sau khi xây dựng khoảng 8.500 căn, TP.HCM giữ lại 2.924 căn để phục vụ tái định cư và cho phép đấu giá 3.790 căn trong số 5.626 căn còn lại nhằm thu hồi vốn Nhà nước.

Năm ngoái, TP.HCM đã chấp thuận chuyển đổi công năng các căn hộ này từ nhà tái định cư sang nhà ở thương mại và chia thành hai khối (R1, R2, R3 và R4, R5) để tổ chức đấu giá.

Phiên đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm dự kiến diễn ra từ 9h30 đến 10 giờ ngày 11/12.

Trước khi đưa ra đấu giá trong tháng 12 này, 3.790 căn hộ ở Khu tái định cư Bình Khánh đã trải qua 4 lần đấu giá bất thành.

Cụ thể, 3.790 căn hộ tái định cư này được TP.HCM mang đấu giá lần đầu vào năm 2017 với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng . Tháng 2/2018, TP.HCM đưa ra bán đấu giá lần 2, do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM (thuộc Sở Tư pháp) thực hiện, với mức giá khởi điểm hơn 9.100 tỷ đồng . Tại thời điểm đó, phiên đấu giá thất bại vì không có ai mua.

Đến tháng 6/2021, TP.HCM tiếp tục bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư này với giá 9.900 tỷ đồng . Khi đó, các căn hộ nói trên được chia làm 2 gói để bán đấu giá. Gói thứ nhất gồm 1.570 căn hộ thuộc lô R4 và lô R5, gói thứ hai gồm 2.220 căn thuộc các lô R1, R2 và R3. Do các gói đều có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng nên đối tượng nhắm đến là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Lần thứ 4, TP.HCM tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ này là vào năm 2023 nhưng cũng không thành công. Như vậy, cuộc đấu giá sắp tới sẽ là lần thứ 5 TP.HCM tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư này.