Sân bay Long Thành tiếp tục tuyển quân

Sân bay Long Thành ráo riết tuyển dụng nhân sự để sẵn sàng đi vào vận hành thương mại từ đầu năm 2026.

Sân bay Long Thành đang được ráo riết thi công, hoàn thiện. Ảnh chụp từ buồng lái máy bay bay hiệu chuẩn ngày 29/10 vừa qua: VATM.

Sân bay Long Thành vừa ra thông báo tiếp tục tuyển dụng ở nhiều vị trí như đội vận hành nhà ga hành khách và nhà xe, đội điện tử - tin học, đội điện - nước - công trình cùng các vị trí tại trung tâm dịch vụ kỹ thuật hàng không...

Trong đó, các công việc có yêu cầu chung là công dân Việt Nam, có thân nhân tốt, không tiền án tiền sự; sức khoẻ loại 1 hoặc loại 2, không mắc bệnh mù màu, không nghiện ma tuý và các chất gây nghiện bị cấm khác; ngoại hình ưa nhìn, không có dị tật ảnh hưởng đến ngoại hình và khả năng vận động; trình độ văn hoá tốt nghiệp THPT...

Các vị trí khác nhau có các yêu cầu rõ ràng, cụ thể về trình độ chuyên môn. Ví dụ, vị trí kỹ sư công nghệ thông tin yêu cầu không quá 35 tuổi, tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc điện tử - viễn thông. Ứng viên cần có TOEIC tối thiểu 450 hoặc IELTS 4.0 trở lên.

Vị trí nhân viên vận hành trang thiết bị nhà ga yêu cầu không quá 30 tuổi, tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật trở lên hoặc thợ bậc 3/7 chuyên ngành cơ khí, tự động hoá... Ứng viên cần có tiếng Anh bằng TOEIC 300 hoặc IELTS tối thiểu 3.0.

Trước đó, hoạt động tuyển dụng cũng diễn ra sôi nổi để tìm kiếm nhân sự tham gia vận hành "siêu cảng" hàng không lớn nhất Việt Nam.

Ngày 23/8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã tổ chức Ngày hội việc làm Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mang đến gần 3.000 cơ hội việc làm khi sân bay này đưa vào khai thác.

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhận định nhu cầu tìm kiếm lao động cho sân bay Long Thành là rất lớn. Trong khi đó, có khoảng 9.000 người lao động đã bày tỏ sự quan tâm và tìm kiếm cơ hội làm việc làm tại đây.

Vì vậy, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ, cập nhật tiến độ và rà soát hàng tháng với các bên liên quan để nắm bắt nhu cầu và kịp thời kết nối để có nguồn nhân lực tốt nhất.

"Trước mắt là lao động phục vụ sân bay Long Thành, xa hơn là việc làm từ các dịch vụ thừa hưởng cơ hội từ cảng hàng không mang lại", ông Sơn nói thêm.

Sau 3 ngày, ACV đã nhận được thông tin ứng tuyển của 1.298 ứng viên. Cụ thể, các vị trí việc làm tại sân bay Long Thành có 1.043 ứng viên nộp hồ sơ. Cùng với đó, 92 ứng viên mong muốn làm việc tại Chi nhánh Nhiên liệu Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các vị trí việc làm tại Chi nhánh Dịch vụ Hàng hóa Long Thành đã có 163 ứng viên nộp hồ sơ.

Chia sẻ hôm 23/8, ông Nguyễn Cao Cường, Phó tổng giám đốc ACV xác định nguồn nhân lực là một trong những yếu tố đóng vai trò then chốt tại sân bay Long Thành.

"Thu hút nguồn nhân lực trẻ, năng động, nhiệt huyết và có năng lực chuyên môn cao, có thể nắm bắt và làm chủ các công nghệ mới, tiên tiến trên thế giới sẽ giúp sân bay Long Thành đi vào vận hành khai thác hiệu quả", ông Cường nhấn mạnh.