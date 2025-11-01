Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sân bay Long Thành tiếp tục tuyển quân

  • Thứ bảy, 1/11/2025 10:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sân bay Long Thành ráo riết tuyển dụng nhân sự để sẵn sàng đi vào vận hành thương mại từ đầu năm 2026.

Sân bay Long Thành đang được ráo riết thi công, hoàn thiện. Ảnh chụp từ buồng lái máy bay bay hiệu chuẩn ngày 29/10 vừa qua: VATM.

Sân bay Long Thành vừa ra thông báo tiếp tục tuyển dụng ở nhiều vị trí như đội vận hành nhà ga hành khách và nhà xe, đội điện tử - tin học, đội điện - nước - công trình cùng các vị trí tại trung tâm dịch vụ kỹ thuật hàng không...

Trong đó, các công việc có yêu cầu chung là công dân Việt Nam, có thân nhân tốt, không tiền án tiền sự; sức khoẻ loại 1 hoặc loại 2, không mắc bệnh mù màu, không nghiện ma tuý và các chất gây nghiện bị cấm khác; ngoại hình ưa nhìn, không có dị tật ảnh hưởng đến ngoại hình và khả năng vận động; trình độ văn hoá tốt nghiệp THPT...

Các vị trí khác nhau có các yêu cầu rõ ràng, cụ thể về trình độ chuyên môn. Ví dụ, vị trí kỹ sư công nghệ thông tin yêu cầu không quá 35 tuổi, tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc điện tử - viễn thông. Ứng viên cần có TOEIC tối thiểu 450 hoặc IELTS 4.0 trở lên.

Vị trí nhân viên vận hành trang thiết bị nhà ga yêu cầu không quá 30 tuổi, tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật trở lên hoặc thợ bậc 3/7 chuyên ngành cơ khí, tự động hoá... Ứng viên cần có tiếng Anh bằng TOEIC 300 hoặc IELTS tối thiểu 3.0.

Trước đó, hoạt động tuyển dụng cũng diễn ra sôi nổi để tìm kiếm nhân sự tham gia vận hành "siêu cảng" hàng không lớn nhất Việt Nam.

Ngày 23/8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã tổ chức Ngày hội việc làm Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mang đến gần 3.000 cơ hội việc làm khi sân bay này đưa vào khai thác.

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhận định nhu cầu tìm kiếm lao động cho sân bay Long Thành là rất lớn. Trong khi đó, có khoảng 9.000 người lao động đã bày tỏ sự quan tâm và tìm kiếm cơ hội làm việc làm tại đây.

Vì vậy, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ, cập nhật tiến độ và rà soát hàng tháng với các bên liên quan để nắm bắt nhu cầu và kịp thời kết nối để có nguồn nhân lực tốt nhất.

"Trước mắt là lao động phục vụ sân bay Long Thành, xa hơn là việc làm từ các dịch vụ thừa hưởng cơ hội từ cảng hàng không mang lại", ông Sơn nói thêm.

Sau 3 ngày, ACV đã nhận được thông tin ứng tuyển của 1.298 ứng viên. Cụ thể, các vị trí việc làm tại sân bay Long Thành có 1.043 ứng viên nộp hồ sơ. Cùng với đó, 92 ứng viên mong muốn làm việc tại Chi nhánh Nhiên liệu Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các vị trí việc làm tại Chi nhánh Dịch vụ Hàng hóa Long Thành đã có 163 ứng viên nộp hồ sơ.

Chia sẻ hôm 23/8, ông Nguyễn Cao Cường, Phó tổng giám đốc ACV xác định nguồn nhân lực là một trong những yếu tố đóng vai trò then chốt tại sân bay Long Thành.

"Thu hút nguồn nhân lực trẻ, năng động, nhiệt huyết và có năng lực chuyên môn cao, có thể nắm bắt và làm chủ các công nghệ mới, tiên tiến trên thế giới sẽ giúp sân bay Long Thành đi vào vận hành khai thác hiệu quả", ông Cường nhấn mạnh.

Sân bay Long Thành hoàn thành 'bài kiểm tra cuối cùng'

Sau thời gian bay hiệu chuẩn, sân bay Long Thành được chuyên gia quốc tế đánh giá hội tụ đủ điều kiện khai thác thương mại ở cấp độ khu vực, quốc tế.

41:2482 hôm qua

Hé lộ kết quả bay hiệu chuẩn lần 2 ở sân bay Long Thành

Tàu bay Beechcraft B300 (OK-ANS) đã thực hiện tổng cộng 30 bài bay trong đợt bay hiệu chuẩn lần 2 tại sân bay Long Thành.

13:45 26/10/2025

Đề xuất khởi công cầu Phú Mỹ 2 năm 2026, kết nối sân bay Long Thành

Dự án cầu Phú Mỹ 2 do Tập đoàn Masterise đề xuất đầu tư theo hình thức PPP nhằm tăng kết nối giữa TP.HCM với sân bay Long Thành.

20:20 25/10/2025

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    Website

  • TOEIC

    TOEIC

    TOEIC (Test of English for International Communication) là một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế về giao tiếp dành cho người đi làm không phải là người sử dụng tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ. Kết quả của bài thi TOEIC phản ánh mức độ thành thạo khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong các hoạt động như kinh doanh, thương mại, du lịch,...

  • Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành

    Sân bay Long Thành có vị trí nằm nằm trên 6 xã Long An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Bàu Cạn, Long Phước huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cách TP. HCM 40 km về hướng Đông. Với công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và diện tích 5.500 ha, sân bay Long Thành là 1 sân bay cấp 4F (tiêu chuẩn ICAO) với đường cất hạ cánh trên 1.800 m; độ dài sải cánh máy bay dưới 80 m.

    • Năm xây dựng: 2019
    • Diện tích: 5.500 ha
    • Tổng kinh phí: 16 tỷ USD

