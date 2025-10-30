Sân bay Long Thành hoàn thành 'bài kiểm tra cuối cùng'

Sau thời gian bay hiệu chuẩn, sân bay Long Thành được chuyên gia quốc tế đánh giá hội tụ đủ điều kiện khai thác thương mại ở cấp độ khu vực, quốc tế.

Cảng HKQT Long Thành nhìn từ tàu bay kiểm tra hiệu chuẩn. Ảnh: VATM.

Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trong suốt thời gian từ ngày 26/9 đến ngày 29/10, Trung tâm Bay kiểm tra hiệu chuẩn đã triển khai thực hiện xong toàn bộ các nội dung bay kiểm tra hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay tại Cảng HKQT Long Thành.

"Đây là hoạt động vừa mang ý nghĩa kỹ thuật vừa có giá trị pháp lý đặc biệt, quyết định đến nghiệm thu tổng thể công trình, đồng thời khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần phối hợp hiệu quả của ngành hàng không Việt Nam trong lộ trình hội nhập quốc tế sâu rộng", đại diện VATM cho biết.

Đặc biệt, trong thời gian nói trên, các chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn giai đoạn 2 được tập trung vào việc kiểm tra đồng bộ năng lực các hệ thống, thiết bị giám sát hiện đại Radar PSR/SSR và ADS-B được lắp đặt tại sân bay Long Thành.

Bên cạnh đó, các chuyến bay cũng đánh giá năng lực, khả năng giám sát của các hệ thống trên cả hai đầu đường cất hạ cánh số 1 (05R/23L) đã hoàn thành.

Kết thúc chuyến bay, chuyên gia Học viện Dẫn đường Hàng không Cộng hòa Séc, đối tác triển khai và thực hiện công tác bay hiệu chuẩn tại Cảng HKQT Long Thành đánh giá cao môi trường hợp tác quốc tế, quy trình bài bản, tinh thần cầu thị và trình độ kỹ thuật của đội ngũ chuyên gia Việt Nam.

Tổ bay thực hiện bay hiệu chuẩn kỹ thuật và bay đánh giá phương thức bay sân bay Long Thành. Ảnh: VATM.

"Các tiêu chuẩn yêu cầu của hệ thống Radar, ADS-B đều đạt hoặc vượt các tiêu chuẩn của ICAO và châu Âu, hội tụ đủ điều kiện khai thác thương mại ở cấp độ khu vực, quốc tế", chuyên gia khẳng định.

Bên cạnh đó trong suốt thời gian diễn ra hoạt động bay hiệu chuẩn giai đoạn 2, các phương án hiệp đồng điều hành bay giữa các đơn vị chủ chốt như Công ty Quản lý bay miền Nam, Trung tâm Quản lý luồng không lưu, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, Trung tâm Khí tượng hàng không, Ban Quản lý dự án Long Thành, Sư đoàn Không quân 370 đảm bảo theo đúng các biên bản hiệp đồng đã ký kết trước đợt bay.

Đảm bảo mọi thiết bị, nhân sự, phương án điều hành bay, phương án ứng phó khẩn nguy được thực hiện an toàn tuyệt đối trong vùng trời có mật độ hoạt động bay cao cũng như các yêu cầu khắt khe về phân cách, thời gian và tần suất hoạt động liên tục tại vùng thông báo bay FIR Hồ Chí Minh.

Sự kiện hoàn thành công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn kỹ thuật tại Long Thành được lãnh đạo ngành hàng không và các chuyên gia quốc tế đánh giá rất cao, thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, trách nhiệm và chuyên nghiệp của các bên liên quan.

Đây cũng chính là tiền đề chiến lược, là “bài kiểm tra cuối cùng” giúp ngưỡng cửa vận hành thương mại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cánh cửa đó giờ đây được mở ra mạnh mẽ, đóng góp cho chiến lược phát triển giao thông, kinh tế - xã hội và vị thế của Việt Nam trong bản đồ hàng không khu vực và thế giới.