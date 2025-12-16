Phó thủ tướng: Tăng lương cơ bản trong năm 2026

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết trong khi chưa có bảng lương mới, năm 2026 Nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách tăng lương cơ bản.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình trao đổi, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Sáng 16/12, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri phường Võ Cường sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.

Tại đây, cử tri mong muốn Nhà nước, Quốc hội quan tâm bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách bảo đảm vấn đề tiền lương cho cán bộ, công chức cấp xã, phường khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc lớn hơn.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết theo chủ trương của cấp có thẩm quyền, sau khi bộ máy sắp xếp ổn định và đề án vị trí việc làm được thông qua thì sẽ có bảng lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống khu vực công. Hiện các cơ chế, chính sách đang được tích cực bổ sung, hoàn thiện. Và trong khi chưa có bảng lương mới, năm 2026 Nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách tăng lương cơ bản.

Về biên chế cán bộ xã, trên tổng biên chế được giao, các cơ quan chức năng của địa phương phải lựa chọn được cán bộ bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra.

Đối với việc phát triển kinh tế đêm, lãnh đạo Chính phủ nhìn nhận đây là xu thế tất yếu, Nhà nước khuyến khích nhưng phải có sự quản lý tốt về công tác an ninh trật tự, kinh tế đêm phải là kinh tế lành mạnh, không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân khi về đêm.

Trước phản ánh về tình trạng chậm trả hồ sơ đất đai theo phản ánh của cử tri, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu địa phương phải khắc phục hạn chế này, bảo đảm không có tiêu cực, hạch sách, nhũng nhiễu trong vấn đề xử lý thủ tục hành chính, lấy việc phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp lên trên hết, trước hết...