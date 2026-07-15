Người trẻ ngân sách 500 triệu mua ôtô đầu tay, chọn sedan hay SUV?

Trong tầm tài chính khoảng 500 triệu đồng đã bao gồm chi phí lăn bánh, người mua xe lần đầu có thể cân nhắc giữa sedan và SUV, vậy 2 kiểu xe này có gì khác biệt.

Người trẻ khi có nhu cầu mua ôtô đầu tay thường gói gọn ngân sách ở mức 500 triệu đồng, đã bao gồm toàn bộ chi phí lăn bánh. Đây không phải một ngân sách đủ lớn để có quá nhiều lựa chọn. Thông thường, người trẻ sẽ cân nhắc giữa 2 nhóm xe chính ở tầm giá này là sedan, hatchback cỡ A, B hoặc SUV A, B bản tiêu chuẩn.

Vậy 2 nhóm xe này có gì khác biệt nhau? Và ở lần mua xe đầu tiên, người mua nên lựa chọn ôtô gầm thấp hay cao?

Sedan lợi thế giá

Ở thời điểm hiện tại, nhóm xe gầm thấp đang hưởng hàng loạt ưu đãi giá từ hãng, đưa giá bán của nhiều mẫu xe xuống mức thấp so với SUV cùng tầm tiền. Đây có thể xem là lợi điểm lớn nhất, cũng là duy nhất mà người mua có thể cân nhắc nếu muốn lựa chọn sedan.

Một số cái tên như Toyota Vios 1.5 E CVT có giá khoảng 488 triệu chưa bao gồm khuyến mại, Honda City bản G giá 499 triệu đồng đều đang là lựa chọn hời khi muốn sở hữu xe số tự động, trong tầm giá. Thậm chí chiếc MG5 1.5L STD, có kích thước ngang phân khúc C đang được bán với giá 488 triệu đồng, chưa bao gồm khuyến mại.

Sau khi cộng thêm các chi phí trước bạ, ra biển số...tổng mức tiền để lăn bánh một chiếc ôtô gầm thấp có thể khoảng 500 triệu, thậm chí thấp hơn.

Tuy nhiên như đã nói, giá bán là ưu điểm hiếm hoi còn lại của nhóm xe gầm thấp. Nếu muốn đi ngược số đông, người mua ôtô lần đầu cũng cần lưu ý những trở ngại khi cầm lái một chiếc sedan, đặc biệt ở nội đô.

Giá bán thấp cùng nhiều khuyến mại là lợi điểm lớn của các mẫu sedan. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Do xu hướng thị trường dần nghiêng về các mẫu xe gầm cao, các mẫu sedan thật sự không còn quá đa dạng về lựa chọn, đặc biệt sau khi gói gọn mức ngân sách còn dưới 500 triệu đồng. Honda City, Hyundai Accent, Toyota Vios và MG5 là những cái tên hiếm hoi còn đang được phân phối.

Những chiếc xe gầm thấp cũng bộc lộ yếu điểm trên đô thị do góc quan sát không đủ rộng và cao như SUV và cũng gặp khó khăn trong việc lội nước do giới hạn chiều cao gầm.

Với chiều cao giới hạn, khi di chuyển trên phố, người cầm lái sedan cũng thường chịu cảm giác lóa bởi đèn pha từ các mẫu SUV. Đây có thể không phải là vấn đề với những người cầm lái xe lâu năm nhưng với lái mới, người mua xe lần đầu, cảm giác bị chiếu đèn, lo ngại ngập nước qua gầm xe hay không quan sát được khi đỗ xe không phải là điều dễ chịu.

Một lợi thế khác của sedan so với xe gầm cao là cảm giác lái tốt hơn và hành khách cũng ít chịu cảnh lắc lư khi ngồi trên xe hơn. Tuy nhiên điều này không tạo nên ưu thế rõ rệt ở nhóm xe giá bình dân.

SUV cỡ nhỏ dễ sử dụng

Các vấn đề được nêu phía trên không xuất hiện trên những mẫu xe gầm cao. Và đó cũng là lý do giúp các mẫu SUV trở thành nhóm xe ăn khách bậc nhất thị trường Việt trong những năm gần đây. Với ngân sách khoảng 500 triệu đã bao gồm chi phí lăn bánh, người mua có thể cân nhắc một số mẫu xe cỡ nhỏ, xe điện hạng A.

Xét về không gian, ngân sách 500 triệu với xe mới khá khó để có thể chọn được một mẫu SUV rộng rãi so với sedan. Hiện, mức niêm yết của Kia Sonet đã là 510 triệu đồng. Với Toyota Raize, giá cho bản Deluxe cũng đã lên đến 519 triệu đồng, tức có thể tăng thành 573-597 triệu đồng sau khi cộng chi phí lăn bánh.

VinFast VF 5 sẽ là lựa chọn hợp lý với người mua xe lần đầu nếu muốn trải nghiệm SUV điện giá rẻ. Ảnh: Duy Hiệu.

Đây cũng là phân khúc hiện có các mẫu SUV điện giá rẻ, phù hợp người trẻ như Geely EX2, VinFast VF 3 hay VF 5. Nhờ chương trình ưu đãi 100% phí trước bạ dành cho ôtô điện được Chính phủ triển khai, người mua có thể tiết kiệm vài chục triệu đồng khi chọn SUV điện.

Tất nhiên, trong tầm giá dưới 500 triệu đồng, các mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ khó lòng sở hữu những trang bị tiện ghi cao cấp hay các công nghệ an toàn quá hiện đại. Dù vậy, đối với những người lần đầu sở hữu ôtô, danh sách trang bị cơ bản trên các dòng xe này vẫn hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng tốt các nhu cầu di chuyển và che mưa che nắng hàng ngày.

Có thể thấy nhóm xe gầm cao rõ ràng không chỉ đơn thuần là xu hướng mua hàng, mà nó mang lại những điểm lợi đáng kể so với nhóm xe gầm thấp. Dù là xe điện, SUV cỡ A hay B, nhóm xe này vẫn tỏ ra thân thiện với những chủ xe mới với ngân sách vừa phải.