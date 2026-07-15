Hãng xe điện Mỹ Lucid Motors bác tin đồn sắp phá sản

Lucid Motors phủ nhận thông tin đang cân nhắc hủy niêm yết hoặc nộp đơn xin bảo hộ phá sản, khẳng định công ty vẫn đủ nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động đến năm sau.

Lucid Motors đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng hãng xe điện này đang xem xét hủy niêm yết hoặc nộp đơn xin bảo hộ phá sản, sau khi một bài viết khiến cổ phiếu công ty có thời điểm lao dốc hơn 50%.

"Không có chuyện" Lucid Motors nộp đơn phá sản

Lucid mô tả thông tin trên là "sai sự thật", đồng thời khẳng định vẫn có đủ thanh khoản để tài trợ cho hoạt động kinh doanh đến tận năm sau. Hãng cũng cho biết không thành lập bất kỳ ủy ban đặc biệt nào của hội đồng quản trị để xem xét các kịch bản được đề cập.

Lucid Motors đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng hãng xe điện này đang xem xét hủy niêm yết hoặc nộp đơn xin bảo hộ phá sản, sau khi một bài viết khiến cổ phiếu công ty có thời điểm lao dốc hơn 50%.

Bên cạnh đó, Lucid xác nhận công ty tư vấn tái cấu trúc AlixPartners đang hỗ trợ cải thiện hoạt động vận hành và hiệu quả thực thi, chứ không đưa ra khuyến nghị về việc nộp đơn phá sản.

Trước đó, The Electric-Vehicles đưa tin AlixPartners được yêu cầu trình bày các kết quả đánh giá trước cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới của Lucid. Theo bài viết, những phương án đang được xem xét bao gồm đưa công ty trở thành doanh nghiệp tư nhân hoặc xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, dù chưa có quyết định cuối cùng.

Sau khi thông tin được lan truyền, giao dịch cổ phiếu Lucid đã nhiều lần bị tạm ngừng trong phiên do biến động mạnh. Có thời điểm giá cổ phiếu giảm tới 57%, xuống còn 2,37 USD /cổ phiếu trước khi thu hẹp đà giảm.

Sau khi thông tin được lan truyền, giao dịch cổ phiếu Lucid đã nhiều lần bị tạm ngừng trong phiên do biến động mạnh. Có thời điểm giá cổ phiếu giảm tới 57%, xuống còn 2,37 USD /cổ phiếu trước khi thu hẹp đà giảm. Đến khoảng 14h45 theo giờ miền Đông nước Mỹ, cổ phiếu còn giảm khoảng 13%.

Kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán cách đây gần 5 năm, cổ phiếu Lucid đã mất khoảng 99% giá trị khi hãng liên tục gặp khó khăn trong việc đạt lợi nhuận. Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Lucid đang tiến hành chương trình tái cấu trúc quy mô lớn dưới sự lãnh đạo của CEO Silvio Napoli, người chính thức đảm nhiệm vị trí này từ tháng 6.

Lucid Motors tái cấu trúc, hủy bỏ mục tiêu sản xuất

Tháng trước, Lucid thông báo cắt giảm khoảng 18% lực lượng lao động tại Mỹ, bãi bỏ vị trí Giám đốc Vận hành (COO) và tinh gọn bộ máy lãnh đạo nhằm giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Nhằm đối phó với tình trạng kinh doanh ngày càng đi xuống, Lucid đã bổ nhiệm hàng loạt vị trí CEO và CFO mới, đồng thời loại bỏ vị trí COO để cắt giảm chi phí vận hành.

Lucid cũng công bố nhiều thay đổi nhân sự cấp cao, bao gồm bổ nhiệm Alexander De Bock làm Giám đốc Tài chính (CFO), đồng thời bổ nhiệm các lãnh đạo mới phụ trách công nghệ, trải nghiệm khách hàng, chuyển đổi doanh nghiệp và chuyển đổi số.

Vào tháng 5/2026, công ty đã rút lại mục tiêu sản xuất từ 25.000 đến 27.000 xe trong năm 2026 sau khi các vấn đề từ nhà cung cấp ảnh hưởng đến việc giao mẫu SUV Gravity. Lucid cho biết sẽ công bố dự báo mới sau khi hoàn tất quá trình rà soát chiến lược dưới thời CEO Napoli.

Hãng đã rút lại mục tiêu sản xuất từ 25.000 đến 27.000 xe trong năm 2026 sau khi các vấn đề từ nhà cung cấp ảnh hưởng đến việc giao mẫu SUV Lucid Gravity.

Dù nhận được hàng tỷ USD đầu tư từ Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), Lucid vẫn đối mặt với nhu cầu thị trường yếu, tình trạng đốt tiền kéo dài và nhiều đợt huy động vốn liên tiếp. Những yếu tố này khiến giới đầu tư tiếp tục đặt câu hỏi về khả năng mở rộng sản xuất và tiến tới có lãi của nhà sản xuất xe điện Mỹ.