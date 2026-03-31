Một tuần 3 xe Trung Quốc ra mắt - liệu đủ sức ép lên các 'ông lớn'?

Chỉ trong một tuần cuối tháng 3, có đến 3 mẫu xe Trung Quốc cùng lúc ra mắt Việt Nam.

Trong tuần cuối tháng 3, thị trường Việt bất ngờ đón loạt tân binh, đa phần là các mẫu SUV phổ thông từ các thương hiệu châu Á. Thế nhưng có phải cái tên nào cũng đủ cơ hội để tạo được doanh số tốt không?

Geely EX2

Cuối tháng 3, Tasco giới thiệu chiếc Geely EX2, định vị ở phân khúc SUV thuần điện cỡ nhỏ. Với trục cơ sở khoảng 2.650 mm và thiết kế nhiều đường cong, bo tròn, EX2 rõ ràng được nhắm đến nhóm khách hàng đô thị, đặc biệt là phái nữ.

Về sức mạnh, xe được trang bị động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM), công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm, dẫn động cầu sau. Bộ pin dung lượng 44,1 kWh dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động 395 km mỗi lần sạc.

Xe được bán với giá 459 triệu cho bản Pro và 499 triệu đồng cho bản Max. Đây có thể coi là khoảng giá đủ hấp dẫn để mẫu xe thuần điện của Geely cạnh tranh với các mẫu xe cùng phân khúc, đặc biệt là đối trọng BYD Dolphin.

Geely EX2 mở đầu cho tuần "SUV Trung Quốc" với giá từ 459 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.

Trở ngại của Geely EX2 đến từ hạ tầng trạm sạc. Mặc dù các mẫu xe điện Geely có thể sử dụng chung trụ sạc từ Lynk & Co, Volvo hay thậm chí là Zeekr trong tương lai, số lượng và mật độ các trụ tại đại lý là chưa đủ để tạo được sự an tâm cho người dùng.

Song đây vẫn là một cái tên đáng cân nhắc với các khách hàng ở nhà phố, chủ động được việc lắp đặt trụ sạc tại gia và mong muốn tìm mua thêm một chiếc ôtô để di chuyển trong phố.

Geely EX5 PHEV

Cũng trong sự kiện, Geely giới thiệu thêm chiếc EX5 PHEV. Đây là cái tên được kỳ vọng sẽ tạo nên bước nhảy doanh số cho thương hiệu trong năm nay. EX5 PHEV hướng đến nhóm khách hàng gia đình với thiết kế sang trọng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên EX5 EM-i nằm ở hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Theo thông tin được công bố, xe trang bị động cơ xăng 1.5L công suất khoảng 110 mã lực, kết hợp cùng mô tơ điện, cho tổng công suất toàn hệ thống đạt 215 mã lực.

Bộ pin dưới sàn xe cho phép chiếc SUV di chuyển thuần điện đến hơn 228 km, tổng phạm vi hoạt động vào khoảng 1.823 km khi được nạp đầy nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp khoảng 3,02 lít/100 km.

Geely EX5 PHEV có khả năng di chuyển hơn 1.800 km mỗi lần sạc. Ảnh: Phong Vân.

Nếu Coolray và Monjaro là 2 mẫu xe chạy xăng đủ chuẩn nhưng chưa mang đến nhiều sức hút, EX2 và EX5 EV lại vướng phải trở ngại về trạm sạc, EX5 PHEV là cái tên trung hòa được cả 2 yếu tố.

Mẫu SUV PHEV được thừa hưởng hệ thống khung gầm chắc chắn của các mẫu xe cùng nhà, vừa có thể linh hoạt trong việc nạp nhiên liệu. Với quãng đường di chuyển hơn 1.800 km, đây là cái tên đáng để người dùng quan tâm, đặc biệt ở thời điểm yếu tố tiết kiệm nhiên liệu đang được ưu tiên.

Song, là một thương hiệu mới, Geely EX5 PHEV với mức giá "không thấp", dao động 789-969 triệu đồng chắc chắn cần thời gian để làm quen người dùng.

Và ở phân khúc này, EX5 cũng phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh ở nhóm chạy xăng như Honda CR-V, Ford Territory, Mazda CX-5 hay nhóm xe năng lượng mới gồm BYD Sealion 6, Jaecoo J7 PHEV.

Omoda C5 SHS-H

Mẫu xe gần nhất xuất hiện tại thị trường Việt là Omoda C5 SHS-H, tùy chọn hybrid của mẫu SUV đô thị. Như đã phân tích ở bài viết trước, Omoda C5 SHS-H có thừa ưu điểm để nhắc đến, từ danh sách trang bị, công nghệ đến khả năng tiết kiệm năng lượng (4,9 lít/100 km).

Ngoài ra, đây cũng là mẫu xe dự kiến lắp ráp trong nước, từ thương hiệu Trung Quốc duy nhất hiện tại có nhà máy tại Việt Nam. Đây có thể coi là điểm cộng lớn của Omoda C5 SHS-H trước các đối thủ đồng hương, nhắm thẳng đến yếu tố an tâm và dịch vụ hậu mãi.

Omoda & Jaecoo cũng là một hãng xe thông minh khi tung ra chiến lược giá thấp nếu so với giá trị trang bị. Tuy nhiên nhóm SUV đô thị không phải là phân khúc dễ cạnh tranh.

Omoda C5 có giá từ 599 triệu đồng sau ưu đãi. Ảnh: Đan Thanh.

Ở nhóm xe này, các đại diện mạnh như Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross vẫn đang nắm giữ thị phần. Thậm chí, đối thủ Nhật Bản là Yaris Cross cũng có một tùy chọn HEV khá tương đồng.

Omoda C5 SHS-H có lẽ sẽ thành công về mặt truyền thông trong những ngày đầu ra mắt. Tuy nhiên về đường dài, có lẽ mẫu xe sẽ cần thêm thời gian để chứng minh về niềm tin và chất lượng sản phẩm.

Tóm lại, sự đổ bộ của loạt SUV châu Á vào cuối tháng 3 là minh chứng cho thấy Việt Nam đang trở thành "mảnh đất màu mỡ" của các dòng xe năng lượng mới.

Dù Geely EX2 mang đến mức giá dễ tiếp cận và ngoại hình hợp mắt, EX5 PHEV gây ấn tượng bằng hệ truyền động hay Omoda C5 SHS-H ghi điểm nhờ lợi thế sẽ lắp ráp trong nước với giá tốt, thì tất cả vẫn phải đối mặt với bài toán khắc nghiệt về niềm tin của người dùng.

Trong một thị trường mà yếu tố thực dụng và dịch vụ hậu mãi luôn được đặt lên bàn cân, những tân binh này chắc chắn sẽ cần một chiến lược "đường dài" hơn là những hiệu ứng truyền thông hào nhoáng trong ngày đầu ra mắt.