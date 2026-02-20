Hội đồng Hòa bình huy động 17 tỷ USD cho Gaza

Mỹ cam kết 10 tỷ USD, 9 quốc gia góp 7 tỷ USD và 5 nước triển khai quân tới Gaza theo sáng kiến Hội đồng Hòa bình nhằm thúc đẩy tái thiết và bảo đảm an ninh lâu dài.

Tổng thống Trump trong phiên họp của Hội đồng Hòa bình ở thủ đô Washington ngày 19/2. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình ở Washington ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh khoản tài trợ 10 tỷ USD của Mỹ là “một khoản đầu tư cho ổn định và hy vọng về một tương lai hài hòa hơn” tại khu vực đã bị tàn phá sau hai năm xung đột.

“Hòa bình là một từ dễ nói nhưng vô cùng khó thực hiện. Tuy nhiên, chúng ta đang cùng nhau biến điều đó thành hiện thực”, ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Kazakhstan, Azerbaijan, UAE, Morocco, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan và Kuwait là những nước đã cam kết tài chính cho gói cứu trợ Gaza. Tổng số tiền 7 tỷ USD được đánh giá là đáng kể, song vẫn chỉ chiếm một phần trong ước tính khoảng 70 tỷ USD cần thiết để tái thiết vùng lãnh thổ Palestine.

Về an ninh, Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo và Albania đã đồng ý gửi quân tham gia Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tại Gaza. Ai Cập và Jordan cam kết hỗ trợ huấn luyện lực lượng cảnh sát. Dự kiến, các đơn vị đầu tiên sẽ được triển khai tới Rafah – khu vực đông dân cư, nơi chính quyền Mỹ muốn ưu tiên khởi động công tác tái thiết.

Thiếu tướng Mỹ Jasper Jeffers, chỉ huy ISF, cho biết kế hoạch đặt mục tiêu huy động 20.000 binh sĩ và 12.000 cảnh sát nhằm bảo đảm an ninh lâu dài cho Gaza. Indonesia đã chấp nhận vị trí phó chỉ huy lực lượng này.

Song song với đó, một lực lượng cảnh sát chuyển tiếp mới sẽ được thành lập tại Gaza. Ông Nickolay Mladenov, quan chức cấp cao của Hội đồng Hòa bình, cho biết khoảng 2.000 người Palestine đã nộp đơn gia nhập lực lượng này.

Lãnh đạo các nước tham gia phiên họp của Hội đồng Hòa bình ở thủ đô Washington ngày 19/2. Ảnh: Reuters.

Ông Trump khẳng định sáng kiến Hội đồng Hòa bình là một phần trong kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột Gaza, song tầm nhìn của ông đã được mở rộng, hướng tới vai trò toàn cầu trong giải quyết các điểm nóng khác.

Trước những lo ngại rằng sáng kiến này có thể tạo ra một cơ chế cạnh tranh với Liên Hợp Quốc, ông chủ Nhà Trắng cho rằng Hội đồng Hòa bình sẽ giúp củng cố, thậm chí “giám sát để Liên Hợp Quốc vận hành hiệu quả hơn” trong tương lai.

Cuộc họp khai mạc thu hút nhiều quan chức cấp cao tham dự, trong đó có Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Tổng thống Argentina Javier Milei và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán trực tiếp tới Washington. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng có mặt theo lời mời của ông Trump. Chuyến công tác được đánh giá thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với các nỗ lực hòa bình và tái thiết Gaza.