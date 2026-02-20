Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Hội đồng Hòa bình huy động 17 tỷ USD cho Gaza

  • Thứ sáu, 20/2/2026 08:52 (GMT+7)
  • 08:52 20/2/2026

Mỹ cam kết 10 tỷ USD, 9 quốc gia góp 7 tỷ USD và 5 nước triển khai quân tới Gaza theo sáng kiến Hội đồng Hòa bình nhằm thúc đẩy tái thiết và bảo đảm an ninh lâu dài.

Tổng thống Trump trong phiên họp của Hội đồng Hòa bình ở thủ đô Washington ngày 19/2. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình ở Washington ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh khoản tài trợ 10 tỷ USD của Mỹ là “một khoản đầu tư cho ổn định và hy vọng về một tương lai hài hòa hơn” tại khu vực đã bị tàn phá sau hai năm xung đột.

“Hòa bình là một từ dễ nói nhưng vô cùng khó thực hiện. Tuy nhiên, chúng ta đang cùng nhau biến điều đó thành hiện thực”, ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Kazakhstan, Azerbaijan, UAE, Morocco, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan và Kuwait là những nước đã cam kết tài chính cho gói cứu trợ Gaza. Tổng số tiền 7 tỷ USD được đánh giá là đáng kể, song vẫn chỉ chiếm một phần trong ước tính khoảng 70 tỷ USD cần thiết để tái thiết vùng lãnh thổ Palestine.

Về an ninh, Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo và Albania đã đồng ý gửi quân tham gia Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tại Gaza. Ai Cập và Jordan cam kết hỗ trợ huấn luyện lực lượng cảnh sát. Dự kiến, các đơn vị đầu tiên sẽ được triển khai tới Rafah – khu vực đông dân cư, nơi chính quyền Mỹ muốn ưu tiên khởi động công tác tái thiết.

Thiếu tướng Mỹ Jasper Jeffers, chỉ huy ISF, cho biết kế hoạch đặt mục tiêu huy động 20.000 binh sĩ và 12.000 cảnh sát nhằm bảo đảm an ninh lâu dài cho Gaza. Indonesia đã chấp nhận vị trí phó chỉ huy lực lượng này.

Song song với đó, một lực lượng cảnh sát chuyển tiếp mới sẽ được thành lập tại Gaza. Ông Nickolay Mladenov, quan chức cấp cao của Hội đồng Hòa bình, cho biết khoảng 2.000 người Palestine đã nộp đơn gia nhập lực lượng này.

Hoi dong Hoa binh Gaza anh 1

Lãnh đạo các nước tham gia phiên họp của Hội đồng Hòa bình ở thủ đô Washington ngày 19/2. Ảnh: Reuters.

Ông Trump khẳng định sáng kiến Hội đồng Hòa bình là một phần trong kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột Gaza, song tầm nhìn của ông đã được mở rộng, hướng tới vai trò toàn cầu trong giải quyết các điểm nóng khác.

Trước những lo ngại rằng sáng kiến này có thể tạo ra một cơ chế cạnh tranh với Liên Hợp Quốc, ông chủ Nhà Trắng cho rằng Hội đồng Hòa bình sẽ giúp củng cố, thậm chí “giám sát để Liên Hợp Quốc vận hành hiệu quả hơn” trong tương lai.

Cuộc họp khai mạc thu hút nhiều quan chức cấp cao tham dự, trong đó có Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Tổng thống Argentina Javier Milei và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán trực tiếp tới Washington. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng có mặt theo lời mời của ông Trump. Chuyến công tác được đánh giá thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với các nỗ lực hòa bình và tái thiết Gaza.

TT Trump đặt hạn chót cho Iran tại Hội đồng Hòa bình về Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thời hạn 10 ngày để Iran đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Washington, cảnh báo rằng nếu không tuân thủ có thể sẽ dẫn tới các biện pháp quyết đoán.

26:1587 hôm qua

Ông Trump chủ trì cuộc họp của Hội đồng Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình diễn ra trong ngày 19/2. Sự kiện dự kiến có sự tham dự của đại diện hơn 45 quốc gia.

41:2453 hôm qua

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Mỹ dự khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đã tới sân bay quân sự Andrews (Mỹ), tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20/2/2026.

06:32 19/2/2026

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

Hội đồng Hòa bình Gaza Donald Trump Argentina Ai Cập Palestine Mỹ Liên Hợp Quốc Trung Đông Tô Lâm ông Trump Tô Lâm Gaza 17 tỷ USD đảm bảo an ninh Liên Hợp Quốc

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Argentina

    Argentina
    • Diện tích: 2.780.400 km²
    • Dân số: 44,27 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 637,59 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Thủ đô: Buenos Aires
    • Mã điện thoại: 54
    • Đơn vị tiền tệ: Peso

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Tong thong Trump con cong cu nao de ap thue? hinh anh

Tổng thống Trump còn công cụ nào để áp thuế?

9 phút trước 09:08 21/2/2026

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn nhiều lựa chọn để tiếp tục áp đặt thuế nhập khẩu, ngay cả sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế mà ông áp đặt năm ngoái đối với hầu hết quốc gia.

Nga, Iran trao doi ve chuong trinh hat nhan hinh anh

Nga, Iran trao đổi về chương trình hạt nhân

25 phút trước 08:52 21/2/2026

0

Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/2 cho biết Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi để trao đổi về tình hình liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý