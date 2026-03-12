Con gái ông Kim Jong-un bắn súng khi thăm nhà máy vũ khí

Triều Tiên vừa công bố loạt hình ảnh cho thấy Kim Ju-ae, con gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cầm súng ngắn bắn thử trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất vũ khí bộ binh cùng cha.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên Korean KCNA, ông Kim Jong-un và con gái đã thị sát một cơ sở quốc phòng lớn chuyên chế tạo súng ngắn và các loại vũ khí bộ binh.

Những bức ảnh được công bố cho thấy Kim Ju-ae đứng cùng các quan chức quân đội, trực tiếp bắn thử súng ngắn do nhà máy sản xuất. Sau đó, hai cha con lãnh đạo Triều Tiên đi tham quan dây chuyền và kiểm tra các mẫu vũ khí mới xuất xưởng.

Kim Ju-ae (thứ ba từ trái sang) bắn súng ngắn trong chuyến thăm nhà máy vũ khí hôm 11/3. Ảnh: KCNA.

Ông Kim bày tỏ hài lòng với “chất lượng vượt trội” của các sản phẩm tại nhà máy, đồng thời nhấn mạnh cơ sở này giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực chiến đấu của quân đội. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng kêu gọi mở rộng quy mô sản xuất với tầm nhìn dài hạn.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae thị sát quá trình sản xuất một loại súng ngắn mới tại một nhà máy sản xuất vũ khí ở một địa điểm không được tiết lộ tại Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Ông Kim Jong-un kiểm tra một khẩu súng trường tại một nhà máy sản xuất đạn dược không được tiết lộ tại Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Đây là lần thứ hai trong vòng hai tuần Bình Nhưỡng công bố hình ảnh Kim Ju-ae cùng cha bắn thử vũ khí do trong nước chế tạo. Động thái này được giới quan sát cho rằng nhằm xây dựng hình ảnh một nhân vật kế cận mang phong cách mạnh mẽ.

Theo đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS), Kim Ju-ae được cho là sinh năm 2012 và là con gái thứ hai của Kim Jong-un. Cô lần đầu xuất hiện trước công chúng vào tháng 11/2022 khi tháp tùng cha trong một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Trong những năm gần đây, Ju-ae thường xuyên xuất hiện cùng cha tại các sự kiện quân sự và quốc phòng, khiến nhiều chuyên gia nhận định cô đang được định hướng trở thành người kế nhiệm tiềm năng của nhà lãnh đạo Triều Tiên.