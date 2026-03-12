Mỹ nghi đánh nhầm trường nữ sinh Iran vì dữ liệu lỗi thời

Một cuộc điều tra nội bộ cho thấy quân đội Mỹ có thể đã sử dụng dữ liệu tình báo lỗi thời, dẫn đến vụ không kích trúng trường nữ sinh tại Minab, Iran, khiến nhiều học sinh thiệt mạng.

Người dân thương tiếc trong ngày tang lễ của các nạn nhân sau vụ tấn công được báo cáo vào một trường học ở Minab (Iran), ngày 3/3. Ảnh: Reuters.

Một cuộc không kích nhằm vào một trường nữ sinh ở Iran khiến hàng chục trẻ em thiệt mạng có thể xuất phát từ việc quân đội Mỹ sử dụng dữ liệu mục tiêu lỗi thời, hai nguồn thạo tin nói với Reuters hôm 12/3. Nếu được xác nhận, đây có thể là một trong những vụ gây thương vong dân sự nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên chiến dịch quân sự của Mỹ.

Trước đó, Reuters đưa tin một cuộc điều tra nội bộ đang diễn ra của quân đội Mỹ cho thấy lực lượng Mỹ “nhiều khả năng” đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào trường nữ sinh tại Minab.

Các đoạn video lan truyền trên mạng, theo đánh giá của một số chuyên gia, dường như ghi lại cảnh một tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ đánh trúng khu vực này. Tuy nhiên, diễn biến chính xác dẫn đến thảm kịch vẫn chưa được làm rõ.

Hiện Lầu Năm Góc từ chối bình luận chi tiết, cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Khoảnh khắc tên lửa Tomahawk đánh trúng trường nữ sinh Iran Hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 8/3 công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc một trường nữ sinh tại thành phố Minab bị trúng tên lửa hôm 28/2. Hình ảnh cho thấy một quả tên lửa lao thẳng xuống khuôn viên trường trước khi phát nổ dữ dội, khiến 175 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là học sinh.

Theo đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Ali Bahreini, cuộc tấn công xảy ra trong ngày đầu tiên của chiến dịch không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran, khiến khoảng 150 nữ sinh thiệt mạng.

Dữ liệu lưu trữ từ trang web chính thức của trường cho thấy cơ sở này nằm cạnh một khu phức hợp do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) quản lý - lực lượng quân sự trực thuộc lãnh tụ tối cao Iran.

Một trong hai nguồn tin cho biết các quan chức phụ trách xây dựng gói dữ liệu mục tiêu dường như đã sử dụng thông tin tình báo đã lỗi thời. Nguồn còn lại cũng xác nhận khả năng dữ liệu cũ đã được dùng trong quá trình lựa chọn mục tiêu.

Trả lời yêu cầu bình luận, Lầu Năm Góc chỉ cho biết “sự việc đang được điều tra”. Khả năng sử dụng dữ liệu mục tiêu lỗi thời cũng được New York Times đưa tin trước đó.

Hiện chưa rõ vì sao dữ liệu cũ lại được đưa vào kế hoạch tấn công, cũng như liệu còn yếu tố nào khác dẫn tới sai sót này hay không. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và chưa có thời điểm công bố kết luận cuối cùng.

Trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu tuyên bố, nhưng không đưa ra bằng chứng, rằng Iran phải chịu trách nhiệm. Sau đó, ông nói chưa có đủ thông tin về vụ việc, nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và ông sẽ chấp nhận kết quả cuối cùng.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cùng nhiều quan chức khác khẳng định quân đội Mỹ không chủ ý nhắm mục tiêu vào dân thường. Theo luật nhân đạo quốc tế, việc cố ý tấn công trường học, bệnh viện hoặc các công trình dân sự có thể bị coi là tội ác chiến tranh.

Tuần trước, truyền hình nhà nước Iran đã phát hình ảnh tang lễ của các nữ sinh thiệt mạng. Những chiếc quan tài nhỏ phủ quốc kỳ Iran được đưa từ xe tải qua đám đông lớn trước khi tới nơi an táng.