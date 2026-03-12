Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ nghi đánh nhầm trường nữ sinh Iran vì dữ liệu lỗi thời

  • Thứ năm, 12/3/2026 12:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một cuộc điều tra nội bộ cho thấy quân đội Mỹ có thể đã sử dụng dữ liệu tình báo lỗi thời, dẫn đến vụ không kích trúng trường nữ sinh tại Minab, Iran, khiến nhiều học sinh thiệt mạng.

Người dân thương tiếc trong ngày tang lễ của các nạn nhân sau vụ tấn công được báo cáo vào một trường học ở Minab (Iran), ngày 3/3. Ảnh: Reuters.

Một cuộc không kích nhằm vào một trường nữ sinh ở Iran khiến hàng chục trẻ em thiệt mạng có thể xuất phát từ việc quân đội Mỹ sử dụng dữ liệu mục tiêu lỗi thời, hai nguồn thạo tin nói với Reuters hôm 12/3. Nếu được xác nhận, đây có thể là một trong những vụ gây thương vong dân sự nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên chiến dịch quân sự của Mỹ.

Trước đó, Reuters đưa tin một cuộc điều tra nội bộ đang diễn ra của quân đội Mỹ cho thấy lực lượng Mỹ “nhiều khả năng” đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào trường nữ sinh tại Minab.

Các đoạn video lan truyền trên mạng, theo đánh giá của một số chuyên gia, dường như ghi lại cảnh một tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ đánh trúng khu vực này. Tuy nhiên, diễn biến chính xác dẫn đến thảm kịch vẫn chưa được làm rõ.

Hiện Lầu Năm Góc từ chối bình luận chi tiết, cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Khoảnh khắc tên lửa Tomahawk đánh trúng trường nữ sinh Iran Hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 8/3 công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc một trường nữ sinh tại thành phố Minab bị trúng tên lửa hôm 28/2. Hình ảnh cho thấy một quả tên lửa lao thẳng xuống khuôn viên trường trước khi phát nổ dữ dội, khiến 175 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là học sinh.

Theo đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Ali Bahreini, cuộc tấn công xảy ra trong ngày đầu tiên của chiến dịch không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran, khiến khoảng 150 nữ sinh thiệt mạng.

Dữ liệu lưu trữ từ trang web chính thức của trường cho thấy cơ sở này nằm cạnh một khu phức hợp do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) quản lý - lực lượng quân sự trực thuộc lãnh tụ tối cao Iran.

Một trong hai nguồn tin cho biết các quan chức phụ trách xây dựng gói dữ liệu mục tiêu dường như đã sử dụng thông tin tình báo đã lỗi thời. Nguồn còn lại cũng xác nhận khả năng dữ liệu cũ đã được dùng trong quá trình lựa chọn mục tiêu.

Trả lời yêu cầu bình luận, Lầu Năm Góc chỉ cho biết “sự việc đang được điều tra”. Khả năng sử dụng dữ liệu mục tiêu lỗi thời cũng được New York Times đưa tin trước đó.

Hiện chưa rõ vì sao dữ liệu cũ lại được đưa vào kế hoạch tấn công, cũng như liệu còn yếu tố nào khác dẫn tới sai sót này hay không. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và chưa có thời điểm công bố kết luận cuối cùng.

Trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu tuyên bố, nhưng không đưa ra bằng chứng, rằng Iran phải chịu trách nhiệm. Sau đó, ông nói chưa có đủ thông tin về vụ việc, nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và ông sẽ chấp nhận kết quả cuối cùng.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cùng nhiều quan chức khác khẳng định quân đội Mỹ không chủ ý nhắm mục tiêu vào dân thường. Theo luật nhân đạo quốc tế, việc cố ý tấn công trường học, bệnh viện hoặc các công trình dân sự có thể bị coi là tội ác chiến tranh.

Tuần trước, truyền hình nhà nước Iran đã phát hình ảnh tang lễ của các nữ sinh thiệt mạng. Những chiếc quan tài nhỏ phủ quốc kỳ Iran được đưa từ xe tải qua đám đông lớn trước khi tới nơi an táng.

Ông Trump: Iran có tên lửa Tomahawk, nghi đánh bom trường nữ sinh

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran cũng có tên lửa Tomahawk, trong khi xuất hiện nghi vấn loại vũ khí này đã đánh trúng trường nữ sinh ở Hormozgan khiến 165 người thiệt mạng.

10:31 10/3/2026

115 nữ sinh Iran thiệt mạng trong đợt không kích của Israel - Mỹ

Thống đốc thành phố Minab, miền Nam Iran, cho biết số người thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ và Israel nhằm vào một trường tiểu học nữ sinh tại đây đã tăng lên 115.

20:25 28/2/2026

Mỹ - Israel tấn công phủ đầu Iran, 115 nữ sinh thiệt mạng

Israel tiến hành không kích nhằm vào Iran và đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.

13:52 28/2/2026

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

Iran Donald Trump Israel Mỹ Liên Hợp Quốc trường nữ sinh Mỹ tên lửa

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý