Liên Hợp Quốc đấu khẩu gay gắt về Iran, bác bỏ đề xuất của Nga

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết lên án Iran với 13 phiếu thuận, trong khi Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng, chỉ trích văn bản không đề cập vai trò của Mỹ và Israel.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 11/3 đã thông qua nghị quyết lên án các cuộc tấn công trả đũa của Iran tại Trung Đông, trong khi bác bỏ một đề xuất của Nga kêu gọi chấm dứt xung đột nhưng không nêu rõ bên chịu trách nhiệm, theo New York Times.

Nghị quyết do Bahrain khởi xướng đã được 13/15 thành viên HĐBA ủng hộ, bao gồm Mỹ, Anh và Pháp, trong khi Trung Quốc và Nga bỏ phiếu trắng. Văn bản yêu cầu Tehran chấm dứt ngay lập tức mọi cuộc tấn công nhằm vào Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Jordan.

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu về các nghị quyết liên quan đến tình hình ở Iran và Trung Đông tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ) ngày 11/3. Ảnh: Reuters.

Nghị quyết cũng lên án các hành động hoặc đe dọa của Iran nhằm đóng cửa hay cản trở hoạt động hàng hải quốc tế qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Đại sứ Bahrain tại Liên Hợp Quốc, Jamal Fares Alrowaiei, cho biết nghị quyết do nước này đề xuất được 135 quốc gia đồng bảo trợ, phản ánh sự đồng thuận rộng rãi của cộng đồng quốc tế trước các hành động gây bất ổn tại khu vực Vùng Vịnh.

“Đảm bảo an ninh tại khu vực này không chỉ là vấn đề khu vực, mà còn là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế gắn liền với ổn định kinh tế toàn cầu và an ninh năng lượng”, ông nói trước HĐBA.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz cho rằng kết quả bỏ phiếu cho thấy sự lên án rộng rãi đối với các cuộc tấn công của Iran.

“135 quốc gia đứng về phía các bạn”, ông nói, đồng thời cáo buộc chiến lược của Tehran nhằm gây hỗn loạn và biến các nước láng giềng thành “con tin” đã phản tác dụng.

Ở chiều ngược lại, Đại sứ Iran tại LHQ Amir-Saeid Iravani chỉ trích nghị quyết là “một ngày đáng tiếc” đối với HĐBA, cho rằng cơ quan này đã bị lợi dụng cho các mục tiêu chính trị của Washington. Ông khẳng định Iran mới là bên chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc xung đột, trong đó lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao đã thiệt mạng.

Theo ông Iravani, hơn 1.300 dân thường Iran, trong đó có nhiều trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Đại sứ Iran tại LHQ Amir-Saeid Iravani và Đại sứ Nga Vasily Nebenzya trong phiên họp tại Liên Hợp Quốc ngày 11/3. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya cho biết dự thảo nghị quyết do Moscow đề xuất chỉ nhằm giảm căng thẳng và kêu gọi chấm dứt giao tranh, lên án các cuộc tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng, đồng thời thúc đẩy đối thoại.

Tuy nhiên, đề xuất này chỉ nhận được 4 phiếu thuận từ Nga, Trung Quốc, Pakistan và Somalia, và không được thông qua.