Ông Trump mâu thuẫn khi đổ lỗi cho Iran tấn công trường học

Vụ không kích một trường tiểu học ở Minab (Iran) gây tranh cãi khi Tổng thống Trump đưa ra các phát biểu mâu thuẫn về trách nhiệm trong bối cảnh Quốc hội kêu gọi điều tra toàn diện.

Vụ đánh bom một trường tiểu học tại thành phố Minab (miền Nam Iran) khiến hơn 170 người thiệt mạng, phần lớn là trẻ em, đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Mỹ sau khi xuất hiện luồng thông tin cho rằng quân đội Mỹ có thể đứng sau cuộc tấn công, theo Al Jazeera.

Vụ tấn công ngày 28/2 nhằm vào trường học tại Minab đã làm dấy lên làn sóng yêu cầu điều tra tại Mỹ.

New York Times ngày 12/3 dẫn nguồn từ một cuộc điều tra sơ bộ của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các phát hiện ban đầu cho thấy cuộc tấn công có thể do quân đội Mỹ thực hiện. Tuy nhiên, khi được hỏi về thông tin này, Tổng thống Donald Trump đã phủ nhận việc nắm rõ vụ việc.

"Tôi không biết về chuyện đó", ông Trump trả lời báo chí.

Trước đó vài ngày, nhà lãnh đạo Mỹ lại đưa ra nhận định hoàn toàn khác khi cho rằng Iran phải chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom. Phát biểu trước báo giới hôm 8/3, ông Trump nói: "Dựa trên những gì tôi thấy, vụ việc đó do Iran thực hiện. Chúng tôi nghĩ rằng vụ đó là do Iran làm, bởi vì, như các bạn biết, vũ khí của họ rất thiếu chính xác" Ông nói thêm: "Họ hoàn toàn không có độ chính xác. Cuộc tấn công là do Iran thực hiện".

Tuy nhiên, các bằng chứng hình ảnh và phân tích độc lập sau đó cho thấy vụ tấn công có thể được thực hiện bằng tên lửa hành trình Tomahawk, loại vũ khí do Mỹ sản xuất. Giới chuyên gia quân sự cho biết cả Iran lẫn Israel đều không sở hữu loại tên lửa này.

Khi được hỏi về chi tiết trên, ông Trump lại cho rằng Iran "cũng có một số Tomahawk", đồng thời nói rằng loại tên lửa này "khá phổ biến" và "được bán cho nhiều quốc gia".

Các chuyên gia quân sự đã bác bỏ nhận định trên, lưu ý rằng Iran không thể mua vũ khí từ Mỹ do các lệnh trừng phạt kéo dài của Washington. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, người đứng cạnh ông Trump khi ông đưa ra cáo buộc ban đầu, đã không xác nhận tuyên bố của tổng thống mà chỉ cho biết Lầu Năm Góc đang tiến hành điều tra vụ việc.

Đám tang tưởng niệm những trẻ em thiệt mạng trong vụ không kích trường học ở Minab, miền Nam Iran. Ảnh: Anadolu.

Một số chính trị gia Mỹ cũng đã lên tiếng về vụ tấn công. Thượng nghị sĩ John Kennedy của đảng Cộng hòa cho rằng tồn tại khả năng Mỹ là bên chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom, dù ông nhấn mạnh rằng nếu đó là sự thật thì đây nhiều khả năng là một sai lầm.

"Chúng tôi đang điều tra và tôi sẽ không né tránh điều đó. Tôi nghĩ đây là một sai lầm khủng khiếp". ông Kennedy nói trên CNN. "Tôi hy vọng cuộc điều tra sẽ chứng minh tôi đã sai. Tuy nhiên, những đứa trẻ vẫn đã thiệt mạng".

Trong khi đó, áp lực chính trị tại Washington đang gia tăng. Gần như toàn bộ thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về vụ tấn công.

Trong bức thư, các nhà lập pháp yêu cầu làm rõ các biện pháp giảm thiểu thương vong dân sự, cũng như vai trò có thể của trí tuệ nhân tạo trong quá trình lựa chọn mục tiêu.

Các thượng nghị sĩ nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự chống Iran "là một cuộc chiến không có sự phê chuẩn của Quốc hội". Bức thư cũng kêu gọi tiến hành điều tra nhanh chóng đối với vụ không kích vào trường học tại Minab và "bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ có thể gây thương vong cho dân thường", đồng thời yêu cầu công bố công khai kết quả điều tra cùng các biện pháp truy cứu trách nhiệm nếu có sai phạm.