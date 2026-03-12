Iran trổ tài 'ứng vạn biến', Mỹ cũng phải dè chừng

Quân đội Iran có khả năng đang nhắm vào những điểm yếu của Mỹ, bao gồm các hệ thống phòng không được triển khai để bảo vệ binh sĩ và các tài sản quân sự của Mỹ trong khu vực.

Các quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết quân đội Iran đang điều chỉnh chiến thuật khi chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel tiếp diễn, ngay cả khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng Mỹ đang giành ưu thế trong cuộc chiến, theo New York Times.

Đánh vào điểm yếu của đối phương

Trong 11 ngày kể từ khi xung đột bắt đầu, Iran đã nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không và radar quan trọng của Mỹ trong khu vực.

Một quan chức quân sự Mỹ cấp cao cho biết các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn cũng đã tấn công những khách sạn thường có binh sĩ Mỹ lưu trú. Một nhóm dân quân đã phóng loạt máy bay không người lái tấn công một khách sạn cao cấp tại Erbil, cho thấy Iran biết rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang bố trí binh sĩ tại các khách sạn trong khu vực.

Theo các quan chức, quân đội Iran đang tập trung vào những điểm yếu của Mỹ, cụ thể là các tên lửa đánh chặn và hệ thống phòng không dùng để bảo vệ binh sĩ và cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực.

Hiện, quân đội Iran đang tập trung vào những điểm yếu của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Lầu Năm Góc cho biết kể từ khi chiến tranh bắt đầu, 7 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và 140 người bị thương, trong đó 108 người đã quay trở lại nhiệm vụ.

Theo số liệu của phía Iran, các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã khiến khoảng 1.300 người thiệt mạng tại Iran, trong khi các cuộc tấn công của Iran trên khắp Trung Đông đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Iran năm ngoái, cả Mỹ và Israel đều bị suy giảm đáng kể kho dự trữ phòng không. Báo cáo tháng 12 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết Mỹ đã phóng 100-250 tên lửa đánh chặn THAAD (Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao cuối), tương đương 20-50% tổng kho dự trữ của Lầu Năm Góc. Quân đội Mỹ cũng sử dụng 80 tên lửa SM-3, gần 1/5 kho dự trữ.

Ông Vali R. Nasr, chuyên gia về Iran tại Đại học Johns Hopkins cho rằng Iran đã nhanh chóng rút ra bài học và áp dụng từ cuộc chiến 12 ngày. Họ nhận ra điểm yếu của Mỹ là khả năng phòng thủ, như các tên lửa đánh chặn, hệ thống THAAD và Patriot.

Ông Nasr nói thêm sau khi làm hao hụt kho dự trữ của Mỹ, Iran vẫn còn khả năng phóng tên lửa để nhắm vào binh sĩ, tài sản và đồng minh của Mỹ.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, thừa nhận hôm 10/3 rằng quân đội Iran đã thay đổi chiến thuật. "Không có kế hoạch nào tồn tại nguyên vẹn sau lần tiếp xúc đầu tiên với đối thủ. Họ đang thích ứng và chúng tôi cũng vậy", ông nói trong một cuộc họp báo.

Iran thường đưa ra cảnh báo trước khi tiến hành các cuộc tấn công trả đũa. Năm ngoái, sau khi ông Trump ra lệnh cho máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân Iran, quốc gia Trung Đông này đã trả đũa bằng cách tấn công Căn cứ Không quân Al Udeid tại Qatar, nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú và đã báo trước mục tiêu tấn công.

Nhưng hiện nay, điều đó không còn xảy ra. Những ngày gần đây, Iran đã tấn công hệ thống radar cảnh báo sớm tại Al Udeid, làm hư hại một radar tinh vi, theo Wall Street Journal. Trong khi đó, hệ thống thông tin liên lạc quân sự của Mỹ được bảo mật cao nên khó xác định chính xác hệ thống nào bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, các địa điểm bị tấn công cho thấy Iran đang cố gắng làm gián đoạn khả năng liên lạc và phối hợp tác chiến của quân đội Mỹ. Iran cũng đã tấn công 3 mái vòm radar tại Căn cứ Quân sự Arifjan ở Kuwait.

Cách đó khoảng 50 dặm về phía đông bắc, tại Căn cứ Không quân Ali Al Salem ở Kuwait, ít nhất 6 tòa nhà hoặc công trình gần hệ thống liên lạc vệ tinh đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Thiệt hại lên đến 200 tỷ USD

Một đánh giá của Lầu Năm Góc gửi Quốc hội tuần trước cho thấy chi phí thiệt hại do một cuộc tấn công vào trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain lên tới khoảng 200 tỷ USD .

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thừa nhận rằng Lầu Năm Góc không lường trước được phản ứng dữ dội của Iran đối với các nước láng giềng. Tuy nhiên, ông khẳng định các hành động của Iran đang phản tác dụng.

"Tôi không thể nói rằng chúng tôi dự đoán chính xác họ sẽ phản ứng theo cách đó, nhưng chúng tôi đã lường trước được khả năng", ông Hegseth nói trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc cùng Tướng Caine. Ông nói thêm rằng việc Iran tấn công ngay các nước láng giềng là một "sai lầm lớn".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thừa nhận rằng Lầu Năm Góc không lường trước được phản ứng dữ dội của Iran. Ảnh: Reuters.

Tướng Caine tiết lộ các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã giảm đáng kể trong những ngày gần đây do chiến dịch không kích mạnh mẽ của Mỹ.

"Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đã giảm 90% so với ban đầu, và máy bay không người lái tấn công một chiều giảm 83% kể từ khi chiến dịch bắt đầu", ông nói thêm.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Iran chưa dừng lại. Hai quan chức quân sự cho biết Lầu Năm Góc vẫn lo ngại khi chưa thể xác định đầy đủ tất cả các bệ phóng của Iran. Iran cũng được cho là đã giữ lại nhiều tên lửa dự trữ để tấn công các mục tiêu quan trọng như radar của Mỹ.

Các quan chức Lầu Năm Góc cũng nói thêm Iran vẫn còn tới 50% số tên lửa và bệ phóng, dù chiến dịch không kích đang làm suy giảm dần số lượng này mỗi ngày.

Theo các chuyên gia quân sự, Iran đang cho thấy mỗi ngày rằng việc lãnh tụ tối cao của nước này bị sát hại ngay đầu cuộc chiến không làm tê liệt hoàn toàn khả năng chiến đấu của họ.

Tình báo Mỹ gửi cảnh báo

Cộng đồng tình báo Mỹ trong tuần qua đã liên tục gửi các cảnh báo riêng tới các công ty và cơ quan chính phủ Mỹ, nhằm kêu gọi nâng cao cảnh giác và tăng cường bảo vệ các mục tiêu có thể trở thành đối tượng tấn công mạng của Iran.

Trong một bản tin cảnh báo gần đây gửi tới các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết môi trường an ninh đang trở nên nguy hiểm hơn sau khi lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị sát hại.

Các quan chức Mỹ cho biết chưa phát hiện mối đe dọa đáng tin cậy nào trực tiếp đối với lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, một nguồn tin thực thi pháp luật nói với CNN rằng FBI đã nâng mức cảnh giác trên toàn quốc sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công quân sự.

Trong một bản cảnh báo khác gửi tới các công ty tư nhân, quan chức an ninh Mỹ cho biết: "Các tuyên bố và lời kêu gọi tiến hành tấn công mạng nhằm vào các tổ chức của Mỹ từ các nhóm có liên hệ với Iran có thể dẫn đến sự gia tăng hoạt động tấn công nhằm vào lĩnh vực dịch vụ tài chính".

Bản tin nhấn mạnh rằng lĩnh vực tài chính của Mỹ từ lâu đã bị các nhóm tin tặc liên quan đến Iran xem là mục tiêu ưu tiên và mục tiêu cơ hội.

Tuy nhiên, bản tin cho biết dù những tuyên bố này chưa được xác minh, các tổ chức vẫn được khuyến cáo duy trì cảnh giác và theo dõi mọi dấu hiệu cho thấy các nhóm tấn công mạng có thể nhắm vào họ.

Trong một thông báo khác gửi tới các nhà thầu quốc phòng của Mỹ, Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) cùng với FBI cảnh báo các nhóm tin tặc có liên hệ với Iran có thể nhắm mục tiêu vào các thiết bị và mạng lưới của Mỹ trong các chiến dịch tấn công mạng sắp tới.

Thông báo cũng cho biết các công ty liên quan đến quốc phòng, đặc biệt là những doanh nghiệp có quan hệ hoặc hợp tác với các công ty nghiên cứu và quốc phòng của Israel, đang đối mặt với nguy cơ cao hơn.