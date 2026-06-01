Mỹ tấn công các căn cứ quân sự Iran, Kuwait đang đánh chặn tên lửa

Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã thực hiện "cuộc tấn công tự vệ" nhằm vào các căn cứ radar và máy bay không người lái của Iran tại thành phố Goruk và trên đảo Qeshm.

Tình hình Iran tiếp tục căng thẳng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết phía Mỹ đang đáp trả "các hành động gây hấn của Iran", bao gồm việc bắn hạ máy bay không người lái MQ1 trong vùng hải phận quốc tế, theo Al Jazeera ngày 1/6.

Cơ quan này cho biết: "Lực lượng Mỹ đã tiêu diệt các hệ thống phòng không, một trạm điều khiển mặt đất và hai máy bay không người lái của Iran. Đây là những mục tiêu đe dọa trực tiếp đến an toàn hải hành của tàu thuyền trong khu vực".

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không của họ "đang đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái thù địch".

Quân đội cho biết đã xuất hiện nhiều tiếng nổ khi hệ thống phòng không Kuwait đánh chặn các vật thể bay.

Tại Israel, hãng tin YNet đưa tin còi báo động không kích đã vang lên tại khu vực Tây Galilee, cũng như tại thị trấn Kiryat Shmona và các vùng lân cận.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố vừa tiến hành không kích đáp trả vào căn cứ không quân của Mỹ, nơi xuất phát của cuộc tấn công nhằm vào tháp viễn thông trên đảo Sirik thuộc tỉnh Hormozgan, miền nam Iran.

Hãng thông tấn Fars dẫn thông báo từ IRGC cho biết: "Ngay sau khi quân đội Mỹ tấn công tháp truyền thông trên đảo Sirik thuộc tỉnh Hormozgan, IRGC đã lập tức phản công, bắn trúng căn cứ không quân xuất phát của Mỹ".

Trước đó cùng thời điểm, các hệ thống phòng không tại Kuwait đã đồng loạt kích hoạt để đánh chặn vật thể bay, kèm theo tiếng còi báo động khẩn cấp vang lên trên khắp đất nước này.