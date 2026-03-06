Triều Tiên thử tên lửa

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát vụ bắn thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục lớp Choe Hyon trước khi đưa vào biên chế, trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ trên biển.

Triều Tiên tiến hành thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục mới thuộc lớp Choe Hyon trước sự chứng kiến ​​của nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 4/3. Ảnh: KCNA/Yonhap

Ngày 5/3, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát cuộc bắn thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục mới thuộc lớp Choe Hyon trước khi đưa tàu này vào phiên chế.

Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng hải quân.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành thành công vào ngày 4/3 nhằm đánh giá khả năng tác chiến của tàu. Tàu Choe Hyon được đóng tại thành phố cảng Nampho, phía Tây Triều Tiên, và được hạ thủy vào tháng 4/2025.

Hoạt động trên nằm trong khuôn khổ chuyến thị sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên trong hai ngày 3-4/3, nhằm kiểm tra quá trình huấn luyện chiến đấu của thủy thủ đoàn.

Ông Kim Jong Un cũng theo dõi chuyến chạy thử trên biển nhằm đánh giá khả năng cơ động và hiệu suất tác chiến của tàu. Bày tỏ hài lòng với kết quả thử nghiệm, ông mô tả đây là “biểu tượng mới cho năng lực của đất nước về phòng thủ trên biển.”

Theo KCNA, Triều Tiên đặt mục tiêu mỗi năm sẽ đóng mới hai tàu chiến lớp Choe Hyon hoặc lớp cao hơn, đồng thời tăng cường năng lực cho hải quân.

Tại Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng Hai vừa qua, ông Kim Jong Un cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực hải quân.